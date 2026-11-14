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Guenther Steiner sugiere que Mark Webber se involucró demasiado en la carrera de Oscar Piastri

El exjefe de equipo de Haas cree que Oscar Piastri quería mayor independencia después de una difícil segunda mitad de 2025

Lydia Mee

Publicado: 14 nov 2026, 15:07

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Oscar Piastri, McLaren, con Mark Webber

Foto de: Getty Images

El exjefe del equipo Haas de Fórmula 1 Guenther Steiner cree que Mark Webber pudo haberse involucrado demasiado en la carrera de Oscar Piastri en la segunda mitad de 2025, antes de que el piloto de McLaren decidiera que quería “hacer esto por mi cuenta”.

Piastri y WebberOscar Piastri se separa de su representante Mark Webber que habían acordado mutuamente poner fin a su acuerdo de representación, que comenzó en 2019 y vio al australiano ascender por la Fórmula 3 y la Fórmula 2 hasta un asiento de carrera en McLaren.

Webber ya había reducido su papel este año y dejó de asistir a las carreras junto a Piastri.

En declaraciones en The Red Flags Podcast, Steiner dijo que la noticia no le tomó por sorpresa.

“En realidad no me sorprende demasiado porque, como dijiste, Mark no estaba por ahí. He visto a Mark este año quizá una o dos veces, no más”, dijo Steiner. “No estaba por ahí. Y obviamente, dijo a principios de año que ya no estaría al lado de Oscar como en los viejos tiempos”.

Steiner señaló luego la parte final de 2025, cuando el desafío de Piastri por el título contra su compañero de equipo en McLaren Lando Norris se desvaneció, como el momento en que la relación comenzó a cambiar.

“La segunda mitad de la temporada pasada, cuando Oscar, después de no ganar el campeonato del mundo, quizá Mark se involucró un poco demasiado. Y entonces, en algún momento, Oscar dijo: ‘OK, ahora tengo más experiencia. Quiero hacer esto por mi cuenta’”.

Steiner sugirió que dar un paso atrás no fue algo natural para Webber.

“Al principio, dices: ‘Oye, estemos menos presentes’. Pero Mark no es el tipo de persona que dice: ‘OK, me quedo sentado en la acera viendo cómo no rendimos’. Y entonces, obviamente, quizá Oscar quiere cortar los lazos con Mark, pero le debe mucho. Parte de su éxito se lo debe a Mark Webber, en mi opinión”.

A falta de tres rondas para el final de la temporada 2026, Piastri ocupa actualmente el séptimo lugar en el campeonato de pilotos con 152 puntos.

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