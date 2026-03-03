Guía para espectadores para la Fórmula 1 2026

La nueva temporada de Fórmula 1 arranca esta semana con el Gran Premio de Australia, lo que supone el inicio de una nueva era para el campeonato. Con ella, la nueva temporada trae consigo cambios en toda la parrilla en cuanto a los equipos, los coches y los pilotos que disputarán el calendario de 24 carreras.

Las nuevas regulaciones introducen la aerodinámica activa en los alerones delantero y trasero, y las unidades de potencia de la F1 ahora se basan en una distribución casi 50:50 entre la combustión interna y la energía eléctrica. Además, hay nuevos equipos y pilotos que se han incorporado a la parrilla, lo que significa que hay mucho que ponerse al día si no has seguido cada minuto de la cobertura de las pruebas de Bahrein.

Todo lo que necesitas saber para seguir la temporada 2026 de Fórmula 1 está aquí.

Lando Norris, McLaren Foto: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Coche: MCL40

Pilotos: Lando Norris & Oscar Piastri

Director del equipo: Andrea Stella

Proveedor de motores: Mercedes

McLaren llega a la temporada 2026 de F1 como el equipo a batir tras proclamarse campeón del mundo de constructores en 2025 y 2024, y con el piloto Lando Norris como vigente campeón del mundo de pilotos.

A pesar de contar con Mastercard como patrocinador principal en 2026, el coche del equipo luce el familiar diseño en negro y naranja que McLaren denomina con orgullo "papaya".

Piloto Número de carrera Color del casco Color de la T-Cam Lando Norris 1 Amarillo/Negro Amarillo Oscar Piastri 81 Amarillo/Naranja Negro

Mercedes

George Russell, Mercedes Foto: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Coche: W17

Pilotos: George Russell & Kimi Antonelli

Director del equipo: Toto Wolff

Proveedor del motor: Mercedes

Tras fracasar en la última revisión del reglamento de la F1 en 2022, Mercedes tiene mucho que demostrar con su W17 en 2026. En las pruebas, el coche se mostró potente y las Flechas de Plata abandonaron Baréin como favoritas para el título de este año, y el piloto George Russell también podría ser el piloto a batir.

Para su coche de carreras de 2026, el equipo presentó una evolución de su aspecto negro y plateado con un retoque que incorporaba hábilmente las rayas de Adidas, proveedor de la equipación del equipo.

Piloto Número de carrera Color del casco Color de la T-Cam George Russell 63 Azul Negro Kimi Antonelli 12 Azul/Rojo/Verde Amarillo

Charles Leclerc, Ferrari Foto: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Coche: SF-26

Pilotos: Lewis Hamilton & Charles Leclerc

Director del equipo: Fred Vasseur

Proveedor de motores: Ferrari

El equipo más famoso de la Fórmula 1 es otro de los que buscará la redención en 2026, ya que han pasado 18 años desde la última vez que Ferrari ganó un título de F1. El equipo ha incorporado varias innovaciones en su SF-26, entre ellas un intrigante alerón trasero que se probó en Baréin y que cuenta con un mecanismo que le permite girar 180 grados.

El coche presenta un aspecto familiar totalmente rojo en 2026, pero Ferrari ha mezclado el diseño con una zona blanca alrededor de la cabina y ha vuelto al acabado brillante que utilizó por última vez en 2018.

Piloto Número de carrera Color del casco Color de la T-Cam Lewis Hamilton 44 Amarillo Amarillo Charles Leclerc 16 Rojo/Blanco Negro

Red Bull

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Coche: RB22

Pilotos: Max Verstappen & Isack Hadjar

Director del equipo: Laurent Mekies

Proveedor del motor: Red Bull-Ford

Red Bull presenta una novedad con su coche de F1 para 2026, ya que será el primer bólido del equipo con sede en Milton Keynes que correrá con su propia unidad de potencia. El RB22 estará propulsado por el DM01, una nueva unidad de potencia desarrollada por Red Bull-Ford Powertrains y bautizada en honor al fundador de la marca de bebidas energéticas.

El coche presenta una versión renovada del icónico diseño de Red Bull, que vuelve a un acabado brillante y un tono de azul más claro para contrastar con sus logotipos rojos y amarillos.

Piloto Número de carrera Color del casco Color de la T-Cam Max Verstappen 3 Rojo/Blanco/Azul Negro Isack Hadjar 6 Amarillo/Negro Amarillo

Alexander Albon, Williams Foto: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Coche: FW48

Pilotos: Carlos Sainz & Alex Albon

Director del equipo: James Vowles

Proveedor de motores: Mercedes

El FW48 tuvo un comienzo difícil en 2026, ya que el equipo Williams decidió saltarse las pruebas de Barcelona en febrero y solo participó en las dos pruebas de Baréin. Aun así, el jefe del equipo, James Vowles, argumentó que esto no era motivo de preocupación y que el equipo había tenido unos días sólidos de conducción en el desierto.

Para su reto de 2026, Williams se ha mantenido fiel al aspecto azul de los últimos años, pero añade más toques de blanco en los pontones y un tono más claro alrededor del nuevo patrocinador, el banco Barclays.

Piloto Número de carrera Color del casco Color de la T-Cam Carlos Sainz 55 Rojo/Amarillo Amarillo Alex Albon 23 Blanco Negro

Haas

Esteban Ocon, equipo Haas F1 Foto: Giuseppe Cacace - AFP - Getty Images

Coche: VF-26

Pilotos: Oliver Bearman & Esteban Ocon

Director del equipo: Ayao Komatsu

Proveedor de motores: Ferrari

Haas ha completado un sólido programa de pruebas de pretemporada con su VF-26, que parece ser uno de los coches de mitad de tabla a tener en cuenta en la nueva era de la Fórmula 1. Se rumorea que la unidad de potencia Ferrari que se encuentra bajo la cubierta del motor también será potente este año, por lo que este podría ser un gran año para el equipo Haas.

Gracias a su nueva alianza con Toyota, el VF-26 presenta un aspecto renovado en 2026, con la marca de la división de alto rendimiento de la firma japonesa dominando la cubierta del motor. El rojo de Toyota combina a la perfección con el blanco y el negro que se han convertido en habituales en los coches de Haas, creando un aspecto impactante en 2026.

Piloto Número de carrera Color del casco Color de la T-Cam Oliver Bearman 87 Azul/Amarillo Amarillo Esteban Ocon 31 Rojo Negro

Aston Martin

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Coche: AMR26

Pilotos: Fernando Alonso & Lance Stroll

Director del equipo: Adrian Newey

Proveedor del motor: Honda

Había mucha expectación en torno a Aston Martin de cara a 2026, ya que contaba con el famoso diseñador Adrian Newey al mando y una colaboración con Honda para su unidad de potencia. Sin embargo, su llegada tardía a la prueba de Barcelona y los problemas con el motor en Baréin han empañado un poco ese entusiasmo.

Aun así, al menos el coche tiene un aspecto genial, ¿no? Con un diseño que incluye toda una serie de innovadores detalles, el AMR26 tiene el característico acabado verde del equipo, que por primera vez es mate.

Piloto Número de carrera Color del casco Color de la T-Cam Fernando Alonso 14 Azul/Amarillo Amarillo Lance Stroll 18 Negro Negro

Racing Bulls

Arvid Lindblad, Racing Bulls Foto: Sam Bagnall / Sutton Images a través de Getty Images

Coche: VCARB03

Pilotos: Liam Lawson & Arvid Lindblad

Director del equipo: Alan Permane

Proveedor del motor: Red Bull-Ford

El equipo junior de Red Bull, Racing Bulls, es el único otro equipo de la parrilla que utiliza una unidad de potencia Red Bull-Ford en su VCARB03, que este año será pilotado por Liam Lawson y Arvid Lindblad.

Una reorganización en la cúpula en 2025 lleva a Alan Permane a liderar el equipo anglo-italiano, que luce una renovada decoración blanca en su monoplaza de 2026.

Piloto Número de carrera Color del casco Color de la T-Cam Liam Lawson 30 Rosa/Azul Amarillo Arvid Lindblad 41 Azul Negro

Pierre Gasly, Alpine Foto: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Coche: A526

Pilotos: Pierre Gasly & Franco Colapinto

Director del equipo: Flavio Briatore

Proveedor de motores: Mercedes

Alpine es un equipo que busca reinventarse en 2026. Tras una temporada tormentosa en la que terminó último con menos de un tercio de los puntos obtenidos por el siguiente equipo en la clasificación, Alpine ha apostado por el reinicio de la F1 este año.

Como resultado, el A526 presenta varios detalles llamativos en sus superficies aerodinámicas y es también el primer coche del equipo de Enstone propulsado por un motor Mercedes. En el exterior, presenta un reconocible aspecto azul y rosa gracias a su colaboración con BWT.

Piloto Número de carrera Color del casco Color de la T-Cam Pierre Gasly 10 Azul Negro Franco Colapinto 43 Azul/Blanco/Rosa Amarillo

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1 Foto: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Coche: R26

Pilotos: Nico Hulkenberg & Gabriel Bortoleto

Director del equipo: Jonathan Wheatley

Proveedor del motor: Audi

El gigante automovilístico alemán Audi ha adquirido el histórico equipo Sauber para crear su propia entidad. El primer coche del equipo, el R26, cuenta con la unidad de potencia del fabricante, desarrollada en unas instalaciones especializadas en Neuburg, Alemania.

La decoración del nuevo coche ha dividido un poco a los aficionados. Presenta un aspecto plateado mate en la parte delantera con detalles rojos y negros en la cubierta del motor, así como ribetes rojos en otras superficies.

Piloto Número de carrera Color del casco Color de la T-Cam Nico Hulkenberg 27 Blanco/Plateado/Rojo Negro Gabriel Bortoleto 5 Blanco/Amarillo/Verde Amarillo

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Foto: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Coche: MAC-26

Pilotos: Valtteri Bottas & Sergio Pérez

Director del equipo: Graeme Lowdon

Proveedor de motores: Ferrari

El nuevo equipo Cadillac se une al campeonato en 2026 con Sergio Pérez y Valtteri Bottas, lo que eleva el número de coches en la parrilla a 22 por primera vez desde 2016. El equipo se estrena inicialmente como escudería cliente de Ferrari y utilizará sus unidades de potencia hasta que su propio programa de motores entre en funcionamiento en 2029.

Cadillac presentó su primera decoración de F1 en un anuncio del Super Bowl, y presenta un diseño único a dos caras con detalles en blanco por un lado y en negro por el otro. También hay detalles cromados en todo el coche que recuerdan al logotipo de Cadillac.

Piloto Número de carrera Color del casco Color de la T-Cam Valtteri Bottas 77 Negro/Azul Amarillo Sergio Pérez 11 Amarillo/Negro Negro