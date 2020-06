Haas: sin actualizaciones hasta asegurar presupuesto

Mientras la F1 tiene como objetivo comenzar su nueva temporada en el Gran Premio de Austria el 5 de julio, sigue habiendo una gran incertidumbre acerca de cuántas carreras habrá, y cuántos ingresos por derechos comerciales obtendrán los equipos.

Esta situación, que no está nada clara, ha llevado a Haas a decidir no comprometerse con actualizaciones en su auto por ahora, para asegurarse de tener el dinero para llegar a final de año.

En una videoconferencia con algunos medios de comunicación entre los que estuvo Motorsport.com este jueves, Gunther Steiner, jefe del equipo, dijo: "Por el momento no estamos planeando ninguna mejora hasta que sepamos exactamente lo que estamos haciendo este año en cuanto a presupuesto, y lo que estamos haciendo en cuanto a las carreras".

"No puedo gastar dinero que no sé si tengo. No tiene sentido hacer eso en este momento".

"Tenemos que ser muy cautelosos con lo que hacemos, porque obviamente sabes que los ingresos bajan al tener menos carreras y al tener carreras sin espectadores. Así que, hasta que esté muy claro, soy muy cauteloso".

Si bien al no completar desarrollos hay un riesgo de que Haas quede detrás de sus rivales, o que descubra demasiado tarde que tiene los fondos para fabricar mejores elementos, Steiner piensa que una situación mucho peor sería gastar de más ahora y descubrir más tarde que los ingresos son mucho menores de lo previsto.

"Tienes que tomar decisiones ahora", explicó. "Lo peor sería gastar el dinero ahora y luego no tener el dinero para hacer las mejoras. Eso no ayuda".

Y, como descubrió Haas el año pasado cuando una actualización de mitad de temporada descarriló su campaña, puede haber demasiada fe en nuevas piezas cuando aún pueden obtenerse buenos resultados optimizando un paquete más antiguo.

"Aprendimos bastante sobre las actualizaciones", agregó Steiner. "Nunca son tan grandes como uno espera que sean. Porque en estos días, puedes hacer mucho con el primer auto. Así que, en nuestra opinión, no es una necesidad tenerlas".

"Lo que realmente se necesita para nosotros es no cometer errores. Eso será decisivo. Por eso tomamos ese camino para no arriesgarnos a planear algo que luego no podemos permitirnos".

"Eso sería peor porque entonces no puedes ir al último gran premio. Entonces seguro que eso no nos daría ningún punto si no consigues el dinero".

"Así que es la forma en que manejas tu compañía y estamos felices de hacerlo así. Sabemos lo que estamos haciendo, y estamos felices con la decisión".

