Alfa Romeo está finalizando su acuerdo de patrocinador titular actual con Sauber al final de esta temporada y aún no ha finalizado si continuará o no con su participación en la F1.

En el Gran Premio de Mónaco, una reunión entre el jefe del equipo Haas, Guenther Steiner, y el director ejecutivo de Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, generó sugerencias de que el equipo y el fabricante de automóviles estaban listos para un acuerdo de patrocinio principal en 2024.

Hablando antes del Gran Premio de España, Steiner dijo que hablar de un acuerdo era prematuro, aunque obviamente sería algo atractivo para Haas.

Cuando Motorsport.com le preguntó si el equipo sería patrocinado por Alfa Romeo en 2024, Steiner dijo: “Mucha gente me lo dice, pero los únicos que aún no me lo han dicho son Alfa Romeo.

“Obviamente están mirando lo que están haciendo de cara al futuro, y vinieron a vernos, para ver cómo lo estamos haciendo. Fue una introducción, nada más.

“Nunca antes había conocido al CEO en mi vida y nos acaban de presentar. Obviamente, no había nada que ocultar. Solo dijo 'hola', y eso fue todo. No sé qué harán en el futuro”.

Haas ya tiene un acuerdo de patrocinio titular a largo plazo con Moneygram, y Steiner dijo que cualquier asociación con Alfa Romeo tendría que adaptarse a eso.

Cuando se le preguntó si Haas estaría abierto a otro acuerdo de nombre, y tal vez incluso a perder el nombre de Haas, Steiner dijo: “No lo sé porque nunca hablamos sobre esto, así que no lo sé.

“No tengo una respuesta para eso porque no hemos discutido con Gene sobre esto. No hay nada sobre la mesa, por lo que ni siquiera pienso en ello. Tengo muchas otras cosas que hacer”.

Steiner también dijo que no había indicios de sus conversaciones con Alfa Romeo sobre lo que la compañía pretendía hacer el próximo año.

“Creo que están buscando lo que quieren hacer, ese es mi sentimiento”, dijo. “Pero no me lo dijeron”.