Haas está atado a Ferrari F1 para cambiar su concepto de coche

Como todos los equipos, Haas está obligado a desarrollar su propio chasis y carrocería.

Sin embargo, dentro de los límites permitidos por el reglamento, la escudería estadounidense compra a Ferrari muchos elementos mecánicos que influyen en el diseño general del coche y en el concepto aerodinámico, como la caja de cambios, la suspensión trasera y los sistemas de refrigeración.

Inevitablemente, eso significa que Haas tiene que mantenerse cerca del enfoque aerodinámico general de Ferrari.

Steiner reconoció que el equipo está revisando conceptos alternativos, pero subrayó que por el momento no hay planes para hacer un cambio drástico.

"Siempre se intenta, y estamos probando diferentes conceptos, pero no se puede saltar completamente a lo que está haciendo Red Bull", dijo.

"Debido a uetienes tu chasis, tu instalación de refrigeración, tu instalación de radiadores, así que no puedes saltar. Intentas hacer más yendo por ahí".

"Y, obviamente, creo que todo el mundo está tratando de ir a probar algo. Pero hasta que no estemos 100% seguros de que es un paso adelante, ¿por qué ir allí?"

"Quizá para el año que viene vayamos allí. Pero por el momento, no hay reacción de pánico para ir allí. Porque creo que nuestro coche en la parte media sigue siendo bastante fuerte".

Kevin Magnussen, Haas VF-23, lucha con Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Steiner subrayó que hacer cambios significativos en la actual temporada no es sencillo.

"No es tan fácil como decir: 'Oh, ahora deberíamos cambiar al concepto Red Bull", señaló. "La suspensión no se puede cambiar, porque entonces cambias el chasis".

"Estamos evaluando qué hacer el año que viene, qué camino tomar el año que viene, pero este año es como, 'OK, vamos a intentar llevar el aire a otro sitio si funciona o no'".

"Pero eso es lo que digo, simplemente ir con la carrocería de Red Bull en este momento, que podrías copiar porque lo ves, no significa que vayas más rápido, porque hay mucho alrededor para hacer que eso funcione".

Preguntado sobre si el equipo podría cambiar de dirección para 2024, Steiner admitió que incluso con tiempo extra no sería fácil.

"Eso es lo que tenemos que ver", dijo. "Es difícil, hay algo más que la carrocería y los radiadores, porque la suspensión no podemos cambiarla. O podríamos cambiarla, pero es demasiado trabajo. Teniendo la suspensión del Ferrari, hay cosas que no puedes hacer".

