Haas no llevó mejoras a España... y le funcionó muy bien

Kevin Magnussen se clasificó octavo en Barcelona, a menos de una décima de Valtteri Bottas, cuyo equipo Alfa Romeo ha llevado una serie de mejoras a la ronda española.

Su compañero de equipo Mick Schumacher también llegó a la Q3, por primera vez en su carrera, clasificándose décimo por detrás de Magnussen y de Daniel Ricciardo, de McLaren.

Bottas expresó su confusión sobre lo rápido que fue Haas en el Circuit de Barcelona-Catalunya siendo uno de los pocos equipos sin actualizaciones.

"Creo que sin las actualizaciones no habríamos sido séptimos hoy", dijo. "Lo único que es confuso es que Haas no ha tenido ninguna actualización, y siguen como... a veces allí, ¡así que no lo entiendo del todo!".

Cuando Motorsport.com pidió a Steiner que ayudara al finlandés revelando el misterio del ritmo de Haas, explicó que la decisión de no llevar actualizaciones a un circuito tan conocido como el de Barcelona en realidad ayudó al equipo a entender mejor la línea de base que tiene, lo que le permitirá añadir las mejoras adecuadas en las siguientes carreras.

Sugirió que con las mejoras su equipo podría haber sido incluso más lento que sin ellas.

"Hay mucha gente con actualizaciones y es casi una crítica que nosotros no lo hayamos hecho. ¿Te imaginas que tuviéramos una actualización? Estaríamos en la pole", bromeó.

"Siempre he dicho que tenemos que encontrar el punto dulce de este coche. Traes mejoras a Barcelona porque conoces el circuito, pero yo pensaba, OK, conoces el circuito, así que es un buen momento para sacar lo mejor de este coche".

"Si llegas a un circuito como Miami, Yeda, que no conoces realmente, no tienes tantos datos, sólo intentas encontrar algo para ese circuito. Mientras que aquí puedes buscar un poco más en el coche, y eso es lo que hicimos".

"Si hubiéramos puesto las actualizaciones, no las habríamos entendido y tal vez habríamos sido incluso más lentos en lugar de más rápidos. Así que utilizamos esto para sacar lo mejor de este coche, de modo que la próxima carrera esperamos poder mantener esa base y luego traeremos actualizaciones".

Mick Schumacher, Haas VF-22 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Un factor clave detrás de la decisión de Haas de centrarse en la puesta a punto de su configuración actual fue la falta de consistencia del equipo en las primeras cinco carreras, que van desde un impresionante quinto puesto de Magnussen en la ronda de apertura de Bahréin a a estar retrasados en el clasificador unas semanas más tarde en Australia.

"Para mí, era como si no hubiéramos entendido este coche, porque si te fijas nuestro rendimiento sube y baja demasiado, y el coche no va más rápido y más lento de circuito en circuito. Y por eso necesitábamos entender bien la base y creo que ha funcionado".

"Como dices, todo el mundo ha hecho actualizaciones y nos hemos acercado a todos los de delante, ya sabes, y creo que con Bottas, si Kevin no hubiera tenido los problemas con el DRS, habría estado muy cerca, si no delante".

"Sabíamos que había más por venir de nuestro coche y espero que hayamos aprendido lo suficiente como para que en las próximas carreras podamos mantener este nivel. No será siempre lo mismo, pero al menos hemos subido el nivel sin necesidad de mejoras".

Después de la clasificación, tanto Magnussen como Schumacher fueron citados por los comisarios por conducir innecesariamente despacio en sus vueltas de salida de pits, superando el tiempo mínimo entre la primera y la segunda línea del coche de seguridad.

Esta práctica fue tan habitual que la FIA contabilizó -y perdonó- 55 infracciones de 18 pilotos y recordó explícitamente a los equipos durante la sesión que estaba prohibido adelantar a otros pilotos al salir del pitlane.

Los pilotos de Haas fueron considerados los peores infractores y recibieron una advertencia oficial. Ningún otro piloto fue convocado.