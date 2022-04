Haas quiere ser cauteloso tras polémicas con Rich Energy y Uralkali

Cargar reproductor de audio

Motorsport.com reveló la semana pasada que Haas había rechazado una petición de su antiguo patrocinador principal, Uralkali, para que le devolviera los fondos después de que su contrato fuera rescindido tras la invasión rusa a Ucrania.

Uralkali pretendía que Haas le devolviera 13 millones de dólares, pero ahora la escudería persigue más de 8 millones como compensación por la pérdida de beneficios del patrocinador, cuyo propietario, Dmitry Mazepin, tiene vínculos con el presidente ruso Vladimir Putin.

Steiner, jefe de Haas F1, evitó hacer comentarios sobre el asunto, diciendo que quería respetar la confidencialidad del proceso legal en curso.

Después de decir que había un buen interés por parte de nuevos patrocinadores potenciales para ayudar a compensar el vacío financiero dejado por Uralkali, Steiner dejó claro que no buscaría precipitarse en firmar un nuevo acuerdo importante.

"Hay mucho movimiento, pero no queremos saltar inmediatamente al siguiente", dijo Steiner.

"Queremos tomarnos nuestro tiempo, hacer nuestra debida diligencia, tomar una buena decisión. En este momento estamos en un lugar seguro".

"No tiene sentido precipitarnos en algo de lo que quizá nos arrepintamos dentro de seis meses".

Antes de separarse de Uralkali después de solo una temporada, Haas vivió otro problema con un patrocinador en 2019 cuando Rich Energy sirvió como su patrocinador principal.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

El acuerdo se terminó finalmente después de 14 carreras, semanas después de que el ex director ejecutivo de Rich Energy, William Storey, anunciara en Twitter que el contrato se había cancelado debido al "mal rendimiento".

Cuando se le preguntó si la controversia que rodea a Uralkali y Rich Energy ha provocado una mayor cautela en el futuro, Steiner respondió: "Obviamente, vivimos y aprendemos".

Steiner consideró que si el interés de un posible patrocinador importante era lo suficientemente serio, no habría necesidad de apresurarse a llegar a ningún acuerdo, dando más tiempo para completar la diligencia debida.

También explicó que el acuerdo de patrocinio no depende únicamente de las cifras económicas.

"Estamos esperando el mejor paquete, es una combinación de cosas", dijo Steiner.

Se trata de la mejor oferta, del mejor patrocinador, y de no hacer algo en donde aceptemos un acuerdo hoy y en seis meses descubramos que no debimos haberlo hecho".

"A veces es una trampa el tener que hacerlo en dos semanas para estar listo. A veces es mejor sentarse y decir que hay que hablar con esta gente correctamente, porque si alguien está esperando puede esperar tres o seis meses. No es una prisa”.

"Si el acuerdo que pensamos no es lo suficientemente bueno para seguir adelante, no tenemos que hacer un acuerdo este año. No es una obligación. Hoy hemos vuelto a anunciar un patrocinador menor”.

"Están llegando cosas, pero tienen que ser correctas".