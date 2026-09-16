Haas confía en acercar su presupuesto de F1 para 2027 al límite máximo con nuevos socios

El director del equipo Haas, Ayao Komatsu, afirma que el equipo está logrando avances "positivos" en la búsqueda de nuevos patrocinadores, en un momento en el que la escudería estadounidense de Fórmula 1 pretende empezar a acercar su presupuesto anual al límite máximo.

Haas, el equipo más pequeño de la F1, cuenta con algo más de 400 empleados y ha operado muy por debajo del límite presupuestario en sus dos etapas. Aunque el equipo tiene actualmente un acuerdo de patrocinio principal con la división Gazoo Racing de Toyota, que tomó el relevo de la empresa de transferencias monetarias MoneyGram para este año, en la actualidad busca ampliar aún más su cartera de patrocinadores.

Han surgido rumores de que el equipo está en conversaciones con BWT, actual patrocinador principal de Alpine, que dejará el equipo el año que viene, ya que Alpine tiene prevista una nueva colaboración como patrocinador principal con la casa de moda Gucci para 2027. No es la primera vez que se vincula a Haas con BWT; se sugirió a la empresa austriaca como uno de sus posibles destinos tras poner fin a su acuerdo con Aston Martin a finales de 2021, antes de que se pasara a Alpine en busca de más espacio para su librea rosa.

A principios de este año, Komatsu declaró a Sky Sports que la falta de presupuesto impedía al equipo aumentar su plantilla y mejorar su equipamiento e infraestructura, y que su labor consistía en generar más ingresos atrayendo a nuevos socios al equipo.

En declaraciones realizadas durante el fin de semana de Madring, Komatsu ofreció información actualizada y afirmó que el equipo estaba en conversaciones con varios socios potenciales para ayudar a acercar el presupuesto del equipo al límite de 215 millones de dólares.

"Estamos hablando con muchos socios potenciales; lo estamos consiguiendo. Diría que el panorama es muy positivo en cuanto al presupuesto del año que viene", afirmó Komatsu.

"Es de gran ayuda. Pero creo que, poco a poco, estamos dando a conocer nuestra historia y encontrando a gente estupenda. Así que, sí, de momento va bien".

Al ser preguntado por los rumores sobre BWT, Komatsu afirmó que "¡no vamos a tener coches rosas, si es eso lo que estás insinuando!".

Komatsu añadió que no contaba con los futuros pilotos para cubrir el déficit, y que el equipo seguía en condiciones de centrarse en seleccionar su alineación para 2027 basándose en el rendimiento.

Ayao Komatsu, equipo Haas F1 Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Ryo Hirakawa, Leonardo Fornaroli y Rafael Camara han estado realizando pruebas con monoplazas anteriores de Haas, mientras el equipo evalúa a posibles futuros pilotos; Komatsu estimó que había cinco candidatos, entre los que presumiblemente se incluyen el actual piloto titular Esteban Ocon (cuyo rendimiento ha mejorado últimamente) y Yuki Tsunoda.

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Cuando se le preguntó si algún factor comercial influiría en la decisión, Komatsu afirmó que solo entraría en juego si tuviera dos pilotos con un ritmo prácticamente idéntico.

"Si la diferencia es de una décima, por ejemplo, es decir, si están muy, muy igualados, entonces el paquete de patrocinio sí que entraría en juego, sin duda. No creo que [ese sea el caso]. Creo que podremos elegir en función del rendimiento; aún no hemos completado todo el programa.

"Realmente queremos dos pilotos rápidos porque esa es la mejor forma de hacer crecer este equipo. No importa si son dos pilotos de Ferrari, dos de Toyota o dos de McLaren.

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"Quiero decir, Fornaroli es piloto de McLaren, ¿no? Pero, sinceramente, da igual. Quien sea el más rápido, ese es el mejor para el equipo.

"Insisto, para todos, las 400 personas que trabajan aquí, necesitan saber que contamos con la mejor selección de pilotos a nuestro alcance, de modo que estos dos pilotos saquen el máximo partido al coche. Imagínate quitarle medio segundo a alguien, pero a cambio de dinero extra. Eso no va a ser muy motivador.

"Y además, una posición en el campeonato. Eso supone bastante dinero, ¿verdad? Por nuestra parte, como he dicho, me mantengo coherente. Siempre he dicho que elegimos a los pilotos por su rendimiento. Eso es lo que estamos haciendo".