Haas evalúa la propuesta del incentivo de Mazepin

Mazepin, propietario de la empresa Uralkali, patrocinadora principal de Haas, se ha ofrecido a financiar un programa de incentivos para animar al personal a permanecer dentro del equipo para el desarrollo del próximo proyecto.

En lugar de cambiar los términos de su acuerdo de patrocinio para ayudar a aumentar el presupuesto del equipo, quiere que el dinero extra vaya directamente al personal para ayudar a mantenerlos motivados y asegurar su permanencia.

El hijo de Mazepin, Nikita, explicó en el Gran Premio de Arabia Saudí que la idea surgió cuando expresó su preocupación por la salida de personal de calidad fuera del equipo americano.

"Le he dicho [a su padre] que me preocupa mucho ver a gente partir, ver que gente buena se marcha”, dijo el piloto ruso a Motorsport.com.

"Sé que diferentes personas tenían diferentes pensamientos en su cabeza, pero bastantes de ellos estaban preocupados por el tema económico. Y soy muy afortunado y tengo la suerte de que él [su padre] me haya escuchado”.

"Tiene un historial increíble de dar lo que necesita a sus empleados, que son más de 45.000 en sus empresas, y él es un profesional en esto, yo no”.

"Se le ocurrió esta idea de forma totalmente voluntaria para, digamos, no tirar el dinero a la gente, por muy mal que suene, sino para motivarlos y darles la oportunidad de conseguir ciertos objetivos y ser recompensados por ello”.

Cuando Motorsport.com le preguntó su opinión sobre el plan, Steiner dijo que no creía que hubiera una gran preocupación por la pérdida de personal de Haas debido a los retos impuestos por un calendario en expansión que el próximo año tendrá 23 carreras.

Sin embargo, antes de seguir adelante y aceptar la oferta de Mazepin, dijo que Haas necesitaba comprobar las posibles implicaciones con respecto al límite presupuestario de la Fórmula 1.

"No tenemos gente huyendo", dijo. "Tenemos unas 60 personas que están con nosotros desde el principio. Al final de la temporada, a veces cada año, algunas personas se van porque quieren avanzar en su carrera. No quieren ir a todas las carreras, así que no es algo inesperado”.

"En cuanto a la oferta de Dmitry, estamos estudiando cómo podemos hacer que funcione con el límite de presupuesto en términos legales y todas esas cosas. Lo analizaremos cuando nos pongamos en contacto con él".