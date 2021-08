Cómo Haas mantiene su cabeza en alto pese a los problemas

Ante el nuevo reglamento técnico para 2022, el equipo propiedad del industrial estadounidense Gene Haas decidió empezar de cero este año. Reacio a seguir inyectando grandes sumas de su propio dinero en el equipo, Haas quería que la escudería aportara una mayor parte del presupuesto por sí misma.

Los pilotos veteranos Romain Grosjean y Kevin Magnussen fueron dejados de lado en favor del bien respaldado ruso Nikita Mazepin y del campeón de la Fórmula 2 en 2020, Mick Schumacher, cambiando la experiencia por un impulso financiero y una joven promesa de cara a lo que sería un año de transición.

Con un coche que apenas se desarrolló a partir de 2020, los resultados de Haas en 2021 con su alineación de novatos vienen siendo tan pobres como se podría haber esperado y el equipo hasta ahora no logró sumar puntos.

En declaraciones exclusivas a Motorsport.com, el jefe del equipo, Gunther Steiner, dice que "no va a endulzar" el hecho de que su equipo está sufriendo cada fin de semana de carrera infructuoso, pero dice que la franqueza de lo que sería 2021 ha quitado el aguijón de algunas de esas heridas.

"Creo que hemos hecho lo mejor que hemos podido hasta ahora", dice. "Es decir, sabíamos y no fuimos tímidos al decirle a la gente ya el año pasado que sería un año de transición".

"Ni siquiera lo llamaría un mal año, porque no es un mal año si sabes qué esperar".

"Obviamente, terminar donde estamos es difícil cada fin de semana, no lo voy a endulzar".

"Pero saber que, con suerte, el año que viene será mejor, es lo que hace que todo el mundo siga adelante en el equipo".

"Sí, los sábados y domingos por la noche no están contentos, pero saben que acabará y mantienen la cabeza alta".

Nikita Mazepin, Haas VF-21 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Sabes, eso es lo único que puedo pedir a estos chicos, que cada vez que salgamos con este coche lo hagan lo mejor posible, porque será muy valioso para el año que viene".

"Si ahora aflojas y dices 'Ah, de todas formas no estamos en ningún sitio, ¿a quién le importa si somos una décima más lentos o no?', pero el año que viene, una décima marcará una gran diferencia. Así que todo el mundo sigue centrado en sacar siempre lo mejor de lo que tenemos, y eso es lo único que podemos hacer en este momento".

Si la espera del cambio reglamentario de 2022 es lo que hace que el equipo siga adelante, habrá que esperar hasta las pruebas de pretemporada de febrero próximo para ver si todo ha merecido la pena.

Pero el cambio temprano de Haas a 2022, la promesa de una unidad de potencia más fuerte de Ferrari y los recursos de ingeniería adicionales -habiendo establecido un centro en Maranello con antiguo personal de Ferrari- está haciendo que Steiner sea "cautelosamente optimista" sobre la recuperación en una parte media de la parrilla muy apretada.

"Creo que están progresando muy bien, por nuestra parte", dice Steiner cuando se le pregunta por los preparativos del próximo año.

"Obviamente, no tenemos nada con lo que comparar, pero al final sólo puedes juzgar por las experiencias pasadas cuando llegó un nuevo reglamento, los avances que hiciste en el túnel de viento".

"Si los otros son mucho mejores, entonces será difícil, pero no veo por qué debería ocurrir eso, porque tenemos poco de información histórica, primero cuando llegamos a la categoría, y luego cuando el reglamento cambió, dos veces: una drásticamente y otra un poco menos drástica".

"Me hace tener esperanzas, y también puedo volver a ver cómo era el ambiente en ese equipo cuando produjimos un buen coche para 2018".

"No sé si podremos volver a eso inmediatamente, pero al menos podemos volver a luchar en la parte media. Es decir, soy cautelosamente optimista al respecto".

Ampliando sobre los estrechos lazos de Haas como equipo cliente con Maranello, que proporciona el motor y la caja de cambios, Steiner afirma que "Ferrari nunca nos ha defraudado" y espera que el departamento de motores de la Scuderia pueda encontrar valiosas ganancias con su unidad de potencia, que ya ha dado un gran paso entre 2020 y 2021".

"El motor no fue el más fuerte los últimos años, pero no necesito decírselos. Ellos mismos lo saben y están trabajando duro en ello para solucionarlo".

"Creo que nos ayudaron mucho cuando llegó el límite presupuestario, nos dijeron: "'Oye, tenemos a esta gente, ¿quieres tomarlos?'"

Gunther Steiner, jefe del equipo Haas de F1. Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Eso es lo único que puedo pedirles, que estén a nuestro lado cuando necesitemos ayuda para arrancar y eso es lo que han hecho. Pero en el día a día no tengo ni idea de dónde están, y no pueden ayudarnos a desarrollar el coche".

Nada grita más "año de transición" que emplear a dos pilotos novatos, pero dejar que Schumacher y Mazepin debuten esta temporada y darles el tiempo y el espacio necesarios para que se pongan al día entra en los planes de Haas a largo plazo.

Steiner dice que sólo se ha dado cuenta este año de lo grande que es el paso de la F2 a la F1, pero cree que ambos pilotos se están poniendo al día más rápido de lo que preveía, a pesar de no tener un compañero de equipo experimentado como punto de referencia.

"Sabía que venían bien preparados de la Fórmula 2, (pero) de lo que me he dado cuenta es de lo grande que es el paso de la Fórmula 2 a la F1", añade.

"Yo diría que para todos. Y si vuelves atrás y miras a los chicos que vinieron de la F2, todos tardaron un poco en acostumbrarse. No es sólo la conducción, es todo el entorno".

"Creo que en el lado de la conducción, ambos se han puesto al día al día más rápido de lo que pensaba. Pero en el resto, se necesita un poco de tiempo para acostumbrarse a tener tanta gente cuidando de ti y haciendo cosas por ti".

"Todos piensan 'oh, tengo que hacerlo yo mismo...' Sí, lo hacías en la F2, porque no había 10 personas a tu alrededor haciendo cada cosa. No, no, alguien más pensará en ello, tú sólo piensas en conducir un coche de carreras y en trabajar con tus ingenieros para sacar lo mejor del coche de carreras, el resto está en otras manos".

"Entender lo que hacen ciertos cambios en un coche... estas son las cosas que tienen que aprender, porque lo que cambian ahí influye en su rendimiento en la pista. Y eso es lo que se juzgará, ya sabes".

"Y tal vez llegaron y pensaron que era un poco más fácil por ese lado, o 'el ingeniero lo solucionará'. No, también se necesita un piloto".

Gene Haas, dueño y fundador de Haas F1. Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Para el propietario Gene Haas, el límite presupuestario de la F1 no podría haber llegado lo suficientemente pronto, y se cree que es una de las principales razones por las que el equipo sigue en pie después de una temporada 2020 ya de por sí lamentable.

Cuando se le pregunta a Haas cómo ve los problemas del equipo en 2021, Steiner bromea con que su jefe "no me choca los cinco un domingo", pero que el estadounidense fue advertido sobre el tipo de temporada que podría ser, y que al final ha aceptado los planes de Steiner.

"Cuando se decidió lo que íbamos a hacer, le dejé claro que esto es lo que iba a pasar", explica.

"Y él me dijo: 'No te equivocaste, Gunther, en lo que me dijiste el año pasado'. Sí, es decir, llevo bastante tiempo en esto y diría que lo veía venir".

"Pero como he dicho antes, los resultados que estamos teniendo, nunca te llenan de alegría. El día que te quedas indiferente del resultado, tienes que cambiar de trabajo".

"Aunque sepas que no somos mejores porque no hemos desarrollado el coche, hay que intentar siempre sacar más de lo que hay. Eso es lo que hace un corredor y también Gene".

"Seguro que no está lleno de alegría en el momento, pero es lo mismo para él".

"Esperemos que la temporada termine pronto y volvamos a tener tiempos mejores. (Entonces) al menos tienes algo por lo que luchar".