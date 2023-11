Haas F1 pide a la FIA revisar posibles infracciones de Austin

Tras la carrera de Austin de hace quince días, hubo acusaciones de que algunos pilotos se habían tomado libertades abusando de los límites de la pista en zonas del trazado que no estaban muy vigiladas.

Las imágenes de a bordo de varios coches que se estuvieron distribuyendo entre los equipos mostraban especialmente a varios pilotos sobrepasando con creces las líneas blancas de los límites de la pista en la curva 6 del Circuito de las Américas.

Estos incidentes habían escapado en gran medida al escrutinio de la FIA, ya que no figuraban en la lista oficial de infracciones de los límites de la pista durante la carrera de Austin.

Las imágenes fueron suficientes, sin embargo, para que varios equipos preguntaran a la FIA en el reciente Gran Premio de México por qué no se había examinado lo que parecían ser evidentes infracciones de los límites de la pista.

Se entiende que la respuesta de la FIA estuvo en línea con lo que los comisarios declararon tras el GP de EE.UU..

Admitió que las cámaras de CCTV y la infraestructura de control en esa curva no eran suficientes para vigilar adecuadamente los límites de la pista con la precisión necesaria, por lo que no podía ir más allá.

Esto ya se había puesto de manifiesto en la carrera de Austin, cuando el piloto de Williams Alex Albon escapó sin castigo por múltiples infracciones de los límites de la pista en la curva 6, más allá de la sanción de cinco segundos que se le había impuesto por otras infracciones.

Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45

Los comisarios explicaron por qué no habían sancionado a Albon a pesar de que las imágenes de a bordo indicaban que se había pasado de la línea: "Basándose en las imágenes de video disponibles (que no incluían CCTV), los comisarios determinan que, si bien podría haber algún indicio de posibles infracciones de los límites de la pista en la curva 6, las pruebas disponibles no son suficientes para concluir con precisión y coherencia que se produjera alguna infracción y, por lo tanto, no tomar ninguna otra medida".

Pero el argumento de la FIA de que el control en la curva 6 no era lo suficientemente bueno para juzgar las infracciones de los límites de pista no ha satisfecho a Haas, que ahora ha presentado formalmente una solicitud ante el órgano de gobierno para que se revise el asunto.

Como reveló por primera vez la publicación alemana Auto Motor Und Sport, se entiende que como parte de su solicitud Haas ha presentado imágenes detalladas a bordo, tanto de los coches implicados como de los que les seguían, para poner de relieve las supuestas múltiples infracciones de las normas.

Se cree que entre los pilotos implicados en el asunto se encuentran Sergio Pérez, quien terminó cuarto esa carrera, así como Lance Stroll (séptimo) Albon (noveno) y Logan Sargeant (décimo).

Cualquier sanción a estos pilotos podría ser decisiva a la hora de modificar el orden de carrera, lo que podría desplazar a Nico Hulkenberg, piloto de Haas, hacia posiciones más altas, y podría tener un impacto significativo en la lucha por el campeonato de constructores.

La FIA ha acusado recibo de la solicitud de derecho de revisión y ahora volverá a convocar a los comisarios del Gran Premio de Estados Unidos para considerar el asunto.

Se entiende que esta reunión tendrá lugar la próxima semana, donde la primera decisión que se tomará será si Haas ha aportado o no suficientes pruebas nuevas para cumplir con el requisito de una audiencia real de derecho de revisión.

Los estatutos de la FIA dejan claro que es necesario disponer de nuevas pruebas para llevar a cabo una revisión oficial.

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas F1 Team en Parc Ferme

El artículo 14.1.1 del Código Deportivo Internacional de la FIA establece: "Si, en Competiciones que formen parte de un Campeonato, copa, trofeo, desafío o serie de la FIA, o de una serie internacional, se descubre un nuevo elemento significativo y relevante que no estaba a disposición de las partes que solicitan la revisión en el momento de la decisión en cuestión, los comisarios que hayan dictado sentencia o, en su defecto, los designados por la FIA, podrán decidir reexaminar su decisión tras una petición de revisión."

Aunque Haas ha reunido pruebas detalladas en video de las infracciones de los límites de la pista, no está claro si la FIA aceptará esto como un "nuevo elemento", ya que los comisarios de carrera tienen pleno acceso a las cámaras a bordo durante los grandes premios.

Además, el ángulo de visión de las cámaras a bordo no es suficiente para juzgar correctamente una infracción de los límites de la pista, ya que no ofrece una visión de las cuatro ruedas en relación con las líneas blancas.

A raíz de lo sucedido en Austin, la FIA ha dejado claro que se asegurará de prestar más atención a las infracciones de los límites de la pista en las curvas en las que surgen problemas como la curva seis.

Un portavoz del organismo rector dijo: "La FIA actualizará su infraestructura de control para proporcionar una cobertura mejorada que garantice que cualquier posible infracción pueda ser identificada con fiabilidad durante la carrera en el futuro".

