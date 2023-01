Haas F1, sobre las quejas de sus rivales: "Parecían un disco rayado"

Cargar reproductor de audio

Tras un difícil 2021, en el que el equipo optó por no desarrollar el coche y no consiguió ningún punto, Haas tuvo un comienzo muy fuerte en 2022, cuando Kevin Magnussen terminó quinto en la primera carrera de la temporada.

Pero el repunte en la rendimiento de Haas llevó al escrutinio de otros equipos, incluido McLaren, que planteó preocupaciones sobre las relaciones entre los llamados equipos A y B en la F1.

Haas ha disfrutado de una asociación técnica con Ferrari desde que se unió a la parrilla en 2016, tomando una serie de piezas listadas según lo permitido por las regulaciones. El equipo estadounidense siempre mantuvo que su puerta estaba abierta para que la FIA llevara a cabo cualquier revisión si había preocupaciones genuinas sobre la relación entre ambos equipos, aunque no se presentó ninguna queja formal.

Reflexionando sobre los comentarios realizados por otros equipos, el jefe de Haas F1, Steiner, dijo que "uno se acostumbra" después de años de preguntas sobre la relación con Ferrari.

"Si lo haces bien, eres un imitador; si lo haces mal, a nadie le importa", dijo Steiner a Motorsport.com.

"Es como, de acuerdo entonces, sigue diciéndolo, ya hemos oído esto antes. Es un disco rayado".

"A mí no me hace nada. No me importa lo más mínimo".

Guenther Steiner, director del equipo Haas F1 Foto: Michael Potts / Motorsport Images

Aunque el quinto puesto de Magnussen en Bahréin fue el mejor resultado de Haas en 2022, el equipo disfrutó de una temporada en gran medida exitosa, ya que terminó octavo en el campeonato con 37 puntos. Haas también consiguió también una sorprendente pole position gracias a Magnussen en Brasil, la primera de su historia.

A principios de año Haas presentó su nuevo logo y actualizó el nombre oficial del equipo para 2023 tras la llegada de su nuevo patrocinador principal, MoneyGram.

El impulso financiero añadido está listo para llevar a Haas hasta el tope presupuestario de ahora en adelante , y aunque Steiner dijo que el equipo "nunca estuvo en una mala posición", indicó que la llegada de MoneyGram lo pondría en un campo de juego más parejo.

"2020 no fue una posición fácil, debido a la pandemia que estalló", afirmó Steiner.

"Pero creo que sí, que nos coloca en una posición muy sólida. ¿La mejor? Creo que al principio éramos muy sólidos con todo. Cuando llegamos en 2016, no había límite presupuestario, así que estás muy por debajo de los demás equipos, aunque tengas una buena situación financiera".

"Pero ahora también en comparación con los demás, somos muy competitivos económicamente; no competitivos, somos iguales".

