El director del equipo Haas de Fórmula 1, Ayao Komatsu, ha admitido que la falta de consistencia del VF-26 dificulta la evaluación del rendimiento de Esteban Ocon, mientras el equipo estudia su alineación de pilotos para 2027.

Tras quedar ligeramente por detrás en la clasificación y en la puntuación frente a su entonces compañero de equipo novato, Oliver Bearman, en 2025, los resultados de Ocon han empeorado en la nueva era de la F1. En lo que va de temporada, el francés ha sido superado en la clasificación por Bearman en 3 de 11 ocasiones, sumando solo tres puntos frente a los 18 del británico; además, nunca ha sido el coche de Haas mejor clasificado cuando ambos monoplazas han cruzado la línea de meta.

Sin embargo, Ocon lleva tiempo quejándose de la falta de consistencia de su monoplaza Haas, alegando que este año solo ha habido dos carreras en las que su máquina ha rendido como se esperaba.

El jefe del equipo, Komatsu, ha admitido abiertamente el problema de la inconsistencia —en ambos monoplazas—, pero la escudería estadounidense aún no ha identificado su causa ni ha encontrado una solución. Como consecuencia, resulta complicado evaluar el rendimiento de los pilotos.

"Desde fuera es muy difícil apreciar la diferencia entre los compañeros de equipo", afirmó Komatsu. "Por ejemplo, en Silverstone no tuvo nada que ver ni con el equipo ni con los pilotos. De hecho, Esteban llevaba dos décimas de ventaja sobre Ollie antes de que se activara la bandera amarilla. Fue pura mala suerte.

Ayao Komatsu, equipo Haas F1 Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

"Si nos fijamos en la diferencia de puntos, parte de ella se debió también al coche de seguridad: en Shanghái, Ollie se benefició plenamente del coche de seguridad, mientras que Esteban no. Y luego, el pasado fin de semana, el viernes, cuando estaba contento con el coche, estaba razonablemente cerca de Ollie, a menos de dos décimas. Pero a partir del sábado, ya no estaba a gusto con el coche. Sinceramente, no cambiamos casi nada. Así que seguimos sin entenderlo.

"Pero está claro que, cuando estaba contento, no se trataba del tiempo por vuelta. Es obvio que tiene buenas sensaciones con el coche. Así que, sin fijarse en su tiempo por vuelta, dijo: 'Sí, estoy contento con este coche'. ¿Y sabes qué? Está cerca de Ollie. Pero en la FP3, nada más salir, dijo que había perdido estabilidad. No entendemos por qué. Y ya no está ni de lejos cerca de Ollie. Así que es muy, muy difícil hacerse una idea clara de la situación".

Bearman se mostró de acuerdo, y el piloto inglés de segundo año insistió en que "no siempre es una lucha justa" con Ocon y que "la historia no es necesariamente lo que se ve en los titulares".

"Es una situación complicada la que estamos viviendo en nuestro equipo", dijo Bearman. "Hemos hablado mucho de ello, pero la inconsistencia entre nuestras piezas ha sido bastante elevada. He estado en el lado malo de eso y también en el bueno, pero es una pena porque significa que siempre estás persiguiendo un objetivo en constante cambio. De la noche a la mañana, podemos tener cambios en el equilibrio de nuestro coche sin esperarlo.

"Todo esto viene a decir que la lucha que estamos librando no siempre es justa, y a veces sentimos que estamos luchando con las manos casi atadas a la espalda. Por supuesto, siento que estoy rindiendo a un nivel realmente alto, y veo claramente una mejora en mis resultados respecto a hace 12 meses, incluso respecto al inicio de la temporada. Eso es todo lo que puedo hacer.

Oliver Bearman, equipo Haas F1 Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

"En este momento, no estamos en la lucha por los puntos. No nos jugamos mucho más que intentar sacar el máximo partido de nosotros mismos y aprender todo lo posible en este difícil periodo, con la esperanza de que pronto tengamos el rendimiento necesario para ponerlo en práctica y sumar puntos. Ha sido un reto para nosotros. Estoy contento con lo que estoy haciendo, pero la historia no es necesariamente lo que se ve en los titulares".

De cara a 2027, se cree que Haas está barajando la posibilidad de sustituir a Ocon por el actual campeón de Fórmula 2, Leonardo Fornaroli —que actualmente es piloto de reserva de McLaren—o por el joven piloto de Ferrari Rafael Camara, uno de los aspirantes al título de F2 de 2026.

Cuando se le preguntó si era importante defender públicamente a Ocon en medio de esos rumores, Komatsu replicó: "Solo digo la verdad. No salgo a defender ni a atacar en exceso. Solo digo la verdad. Ya sabes, intento ser justo con todos".

Sin embargo, tal y como le sugirió Motorsport a Komatsu, la irregularidad de este coche está dificultando la toma de una decisión sobre la alineación de pilotos.

"Por supuesto, sí", admitió el japonés. "Ojalá hubiera algo que me facilitara la decisión. Al menos sé exactamente lo que está pasando, ya sabes. Así que puedo ponerlo todo en contexto, por así decirlo".