Haas: Grosjean o Magnussen podrían regresar como reservas en F1

La prioridad de Haas es contar con un piloto reserva que pueda asistir a todas las carreras y estar presente en caso de que surja cualquier problema de última hora con los titulares Mick Schumacher y Nikita Mazepin.

Los dos antiguos pilotos de Haas se han marchado a correr a Estados Unidos, en el caso de Magnussen al IMSA y en el de Grosjean a la IndyCar, por lo que ninguno de ellos estaría disponible o dispuesto a viajar regularmente a las carreras de F1 como reserva.

Sin embargo, podrían ser llamados si estuvieran libres de otros compromisos y hubiera suficiente tiempo para para viajar hasta el lugar de la carrera.

Grosjean ya dejó claro esta semana que estaría dispuesto a ser reserva si recibe la llamada de un equipo de F1.

"No me importaría si estuvieran libres", contestó Steiner a Motorsport.com. "Creo que ellos también estarían encantados de volver. No les he preguntado, pero no creo que guarden un mal recuerdo".

Steiner sigue en contacto regularmente con ambos pilotos y se alegra de que hayan encontrado un nuevo equipo.

"Le he enviado hace nada un mensaje a Romain porque tenía que preguntarle una cosa, hablé con Kevin el fin de semana pasado cuando estaba en Daytona. Así que estoy muy contento por ellos".

"Y como siempre he dicho, nos separamos, pero creo que en la vida seguimos trabajando juntos. No hubo ningún daño colateral. Por supuesto, no estaban felices, pero no eran infelices. Lo pasaron bien, lo pasamos bien".

"Todas las cosas buenas se acaban en la vida, esa fue una de ellas, pero seguimos manteniendo nuestra relación. Estoy muy contento de que ambos sigan haciendo lo que les gusta".

Steiner confirmó que el equipo tiene la intención de contar con un piloto reserva en los grandes premios como el año pasado, no descartando renovar el acuerdo con Pietro Fittipaldi, que ya sustituyó al lesionado Grosjean en los dos últimos eventos de 2020.

"Creo que tendremos que llevar este año un tercer piloto como el año pasado por la COVID. Nunca sabes cuándo te puede tocar. Si alguna vez se necesita un tercer piloto, es ahora".

"No hay prisa por nombrar a nadie. Estamos hablando con Pietro, obviamente. Pero no hay mucha prisa por nuestra parte ni por la suya".