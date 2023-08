Cómo Haas logró un gran impulso con su nuevo patrocinador principal

Aunque su rendimiento en carrera no ha sido capaz de igualar su performance en clasificación debido, en esencia, a un uso excesivo de los neumáticos, ese ritmo a una vuelta ha sido impresionante y se ha mantenido incluso en el contexto de una apretada carrera de desarrollo, con todos los equipos aportando regularmente piezas nuevas.

Haas no siempre ha sido capaz de mantener el ritmo de sus rivales a lo largo de una temporada, y el hecho de que lo haya hecho en 2023 refleja el saludable presupuesto con el que cuenta ahora el equipo.

Esto se puso de manifiesto a principios de este año, cuando por primera vez el jefe del equipo, Gunther Steiner, habló de la necesidad de trabajar dentro del límite de costos, que antes estaba fuera de su alcance.

Ahora que el equipo se enfrenta al límite, tiene que controlar aspectos como los gastos de transporte, razón por la cual, al principio de la temporada, su cambio a un pitwall más pequeño se convirtió en un símbolo público de la nueva atención al detalle.

El salto del 10º puesto en el campeonato del mundo en 2021 al octavo el año pasado y el consiguiente aumento de los premios en dinero ha aumentado el gasto, pero Haas cuenta con un presupuesto mayor este año gracias en gran parte al apoyo de MoneyGram, su nuevo patrocinador principal.

Aunque Gene Haas nunca ha evitado gastar lo necesario para dirigir el equipo a un nivel competitivo, un apoyo externo adicional significativo siempre ha sido bienvenido.

Sin embargo, no ha tenido mucha suerte con los grandes patrocinadores en las últimas temporadas, ya que las experiencias de Rich Energy y Uralkali terminaron de mala manera, aunque en circunstancias diferentes.

Sin embargo, Haas y Steiner han encontrado en MoneyGram un socio que no sólo proporciona una financiación adicional útil, sino que es fácil trabajar con él y aporta mucho más que dinero en efectivo.

"Están utilizando la F1 muy bien, promocionando su producto a través de todas las actividades que realizan fuera del programa de F1", dice Steiner. "Se ve que tienen un buen plan".

MoneyGram es un ejemplo de libro de texto de una empresa estadounidense que ve los beneficios comerciales de una implicación en la F1 impulsada en todo el mundo por Drive to Survive. Además, sus clientes son gente corriente y, por tanto, su presencia es más cercana a los aficionados que la de algunas de las empresas B2B o compañías financieras que destacan en los coches estos días.

Logotipo de Haas F1 Team Foto: Erik Junius

Es fácil confundir MoneyGram con la oleada de criptomonedas o empresas de inversión que han llegado a la F1, pero en realidad se trata de un negocio de transferencia de dinero de larga tradición utilizado por el hombre o la mujer de la calle. Uno de sus principales competidores, Western Union, es más conocido, y por eso MoneyGram ha entrado en la F1.

"Somos muy globales, operamos en más de 200 países de todo el mundo", afirma Alex Holmes, Director General. "Y se nos conoce desde hace más de 80 años por ser un increíble servicio de envío de dinero en efectivo. Pero en los últimos cinco a diez años hemos migrado a un negocio mucho más digitalizado: alrededor del 50% de todo lo que hacemos es digital".

"Tenemos que transmitir el mensaje y empezar a vender nuestra marca de forma diferente a los consumidores. Hace aproximadamente un año nos planteamos cómo hacerlo. Cambiar la marca de una empresa estadounidense que opera en todo el mundo y que es bastante conocida, pero también es una empresa pequeña, es una tarea de enormes proporciones. Así que estábamos tratando de averiguar cuál es la asociación correcta? ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? Pensamos si podríamos hacer una campaña de marketing mundial".

"Recibimos muchas llamadas de diferentes deportes. Y entonces nos llegó la F1. Soy un gran aficionado, la sigo desde hace mucho tiempo. Pero en cuanto llegó, me dije: 'Oye, esto podría ser un puente demasiado largo para nosotros'".

Holmes se interesó y pidió a su equipo de marketing que considerara lo que una implicación en la F1 podría hacer por la empresa.

"Cuando nos fijamos en la F1, surgen un par de cosas", dice el director de marketing de MoneyGram, Greg Hall. "En primer lugar, si vas a patrocinar algo o a alguien, quieres que sus atributos de marca sean los que quieres que amplifiquen tu mensaje. La F1 tiene tecnología, innovación, velocidad, excelencia y seguridad, cosas que son realmente importantes para nuestro negocio global de servicios financieros digitales. Así que empezamos por ahí".

"Otra cosa que tiene la F1 es su alcance mundial. El fútbol europeo tiene muchos seguidores en todo el mundo. Pero lo que tiene la F1 es un seguimiento global con carreras en 20 países diferentes. Y cuando miramos dónde estaban las carreras geográficamente, en nuestra base de clientes, hay alrededor de un 70% de solapamiento. Y así, teníamos los atributos de la marca, y teníamos este solapamiento".

Conferencia de prensa del equipo Haas F1 con Alex Holmes, CEO de MoneyGram, Guenther Steiner, director del equipo Haas F1, Greg Hall, CMO de MoneyGram. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Varios equipos estuvieron bajo el ojo de MoneyGram, pero Haas pronto se convirtió en el candidato elegido. El acuerdo se anunció oficialmente al mundo en el GP de EE.UU. del año pasado.

"Cuando empezamos a pensar en los equipos, el hecho de que Haas sea estadounidense es genial, pero también lo era la cultura que Gunther ha construido", dice Hall. "Todo el mundo lo conoce, es muy sincero, muy genuino".

"Siempre digo que la cultura que él construyó es muy similar a la que Alex ha construido en MoneyGram. Se trata de dos equipos muy abiertos a trabajar juntos. Y fuimos capaces de unirnos muy rápidamente".

Esa sinergia entre Haas y su patrocinador es clave para el éxito de la relación, ya que ambos se enfrentan a mayores rivales en sus respectivos campos.

"Hay mucha competencia en el mundo por cualquier cosa", dice Holmes. "Y tienes que diferenciarte de alguna manera. Creo que somos muy luchadores, todos tenemos un pequeño chip en el hombro, queremos demostrar algo, y creo que Haas quiere lo mismo. Todos queremos ganar y tener éxito al final del día".

"Creo que lo que aportamos es la misma autenticidad y el mismo afán por profundizar y alimentar la base de clientes en todo el mundo".

"Lo realmente interesante es que otros equipos se interesaron por la marca MoneyGram cuando estábamos en este proceso, por lo globales que somos, y querían esa afinidad con su marca en crecimiento para conseguir esa base de clientes. Al final, Haas era el que más sentido tenía para nosotros".

Haas podía ofrecer el patrocinio principal, algo que no todos los aspirantes podían ofrecer. MoneyGram no quería ser un nombre menor en un coche potencialmente más competitivo.

"Era primordial", dice Hall. "No queríamos ser simplemente una pegatina en un coche para atraer miradas, sino una verdadera asociación. Eso es lo único que puedes encontrar con Haas. Por eso nos unimos tan rápidamente".

Nico Hulkenberg, Haas VF-23 Foto: Erik Junius

"Les encanta nuestra marca, nuestro alcance global, todo lo que somos, a nosotros nos encanta lo mismo de ellos. Cuando haces eso, puedes tener reuniones de colaboración y desarrollar cosas mucho más rápido, incluso cosas simples como el diseño del coche".

"No lo anunciamos hasta octubre, y no empezamos a diseñar la decoración hasta noviembre. Conseguir que dos marcas globales, y sus equipos creativos, sus equipos de marca y sus equipos legales estén alineados, habla de lo que somos capaces de hacer".

En cuanto al rendimiento en pista, no se trata necesariamente de los resultados duros, sino de esforzarse por mejorar, como señala Holmes: "Una de las primeras cosas que le dije a Gunther fue: 'Me encanta la F1, no sé nada de pilotaje, no sé nada de ingeniería, eso te lo dejamos a ti'".

"Pero queremos asociarnos con gente que da lo mejor de sí misma para poner en la pista el mejor coche posible. Al fin y al cabo, confiamos en que lo están haciendo".

"Hablamos con ellos, tenemos algunas conversaciones, puedes sentir la frustración. Gunther nos dará una pequeña idea de algunos cambios de estrategia y otras cosas, pero es genuino, y es bueno. Queremos ser competitivos, pero las expectativas son realistas".

Al igual que otros patrocinadores de Haas, MoneyGram se beneficia del alto perfil de Steiner: no sólo tiene a dos pilotos como representantes de relaciones públicas, sino también a un jefe de equipo.

"Habíamos visto ese efecto de Gunther cuando nos conocimos y salimos a cenar", dice Holmes. "La gente se acercaba a la mesa en mitad de la cena y quería una foto, y se quedaban embobados al verlo. Es tan divertido, tan auténtico. Dice: 'No sé qué está pasando'".

"Ver ese efecto de estrella que tiene, y cómo se transmite, así es él. Creo que esa autenticidad se nota. Para nosotros, poder unir nuestra marca a la suya es muy especial".

Como se ha señalado, los clientes de MoneyGram son consumidores corrientes, a menudo personas que trabajan en el extranjero y envían dinero a casa con regularidad. Eso ayuda a explicar por qué las carreras de Oriente Medio son especialmente importantes.

"Para nosotros, existe el envío y la recepción, por lo que pensamos en nuestro negocio como dos lados", dice Holmes. "Estados Unidos es el mayor mercado de remesas del mundo. Las tres carreras son enormes. También nos encanta la conexión con México, ya que el corredor entre Estados Unidos y México es uno de los mayores del mundo".

Kevin Magnussen, Haas F1 Team Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Además, el Reino Unido, Italia y España son mercados enormes para nosotros. Y Oriente Medio está en pleno auge. Es un hervidero de emigración desde Filipinas, el sur de Asia, India, Pakistán, Bangladesh, Bahréin, Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, son enormes para nosotros".

De hecho, durante el fin de semana de F1 en Jeddah, el único equipo con una presencia importante en el enorme centro comercial situado frente a la pista fue Haas, con un simulador de conducción y un coche de exhibición. Dos semanas antes, había una instalación similar en el fan zone del centro de Bahréin.

Llegar al público a través de este tipo de eventos es un elemento clave de la estrategia de MoneyGram y, como parte de su activación, la empresa ha organizado una serie de concursos que han permitido a los ganadores visitar el paddock de la F1.

"Una de las cosas que más nos gustan de MoneyGram es que es una marca de consumo", afirma Holmes. "Cuando la gente pregunta por la F1, a veces la percepción errónea es que se trata de un deporte de alto nivel, pero es mucho más accesible. La mayoría de los aficionados son de un grupo demográfico muy diferente al que la gente ve en televisión".

"Es la gente corriente la que se siente atraída por este deporte, y ésa es nuestra clientela. Nos encanta poder hacer que el deporte sea más tangible para ellos. Ir a un centro comercial, traer el coche, traer a los pilotos, es realmente especial".

"No vamos a tomar el Paddock Club y traer a 200 invitados corporativos, intentamos traer a los consumidores de la calle".

Un ejemplo clásico fue el de Melbourne, donde un estudiante nepalí afincado en la ciudad, y que utiliza MoneyGram para enviar dinero a casa, ganó una visita al paddock. También pudo conocer y saludar a Steiner.

"Gunther se enteró de que era de Nepal", dice Hall. "E inmediatamente dijo: 'Soy un gran escalador'. Empezaron a hablar de escalar como si fueran amigos perdidos. Eso dice mucho de la cultura que ha creado Gunther. Ese aficionado se fue en las nubes, te lo garantizo. Fue una experiencia que no esperaba".

Gunther Steiner, director del equipo Haas F1 Team Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Está claro que MoneyGram va a estar en la F1 a largo plazo, así que es de esperar que el nombre esté presente durante un tiempo.

"Queremos mantener el impulso, construir sobre él, mantenerlo", dice Holmes. "Hicimos cricket, equipos de fútbol locales, equipos de fútbol en Europa. Pero esto es diferente".

"Estamos aprendiendo de cada carrera a la que asistimos, de todo lo que hacemos, tanto si se centra más en lo corporativo como en los consumidores".

"Hay cosas que vamos a desechar el año que viene y decir: 'Eso no funcionó muy bien'. Hay cosas que diremos: 'Vaya, ha ido mucho mejor de lo que pensábamos'".

"Creo que el primer año es un año de aprendizaje, y lo hemos incluido en el plan. Para nosotros es un objetivo a varios años vista".

