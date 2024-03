Haas se defiende e insiste en que no hizo nada antideportivo en Arabia

La carrera de Kevin Magnussen en Yeda ya se había visto arruinada por una penalización de 10 segundos por un contacto con Alex Albon y luego cuando adelantó a Yuki Tsunoda saliéndose del circuito, lo cualle valió posteriormente una segunda penalización de 10 segundos.

A continuación, siguió las órdenes de ralentizar al piloto japonés y a otros pilotos que estaban en el mismo pelotón para permitir a su compañero de equipo, Nico Hulkenberg, crear una ventana suficiente para entrar detenerse en boxes y no ser adelantado, lo que le permitió al alemán llegar décimo y sumar un punto en la carrera.

Después del gran premio, el equipo RB calificó la estrategia de Haas de "antideportiva", mientras que Albon -que también estuvo entre los retenidos- calificó el adelantamiento de Magnussen a Tsunoda de "descarado".

Komatsu admite que el equipo no se dio cuenta de que Magnussen se había salido de la pista para hacer el adelantamiento a Tsunoda, y subrayó que de haberlo hecho le habría pedido que le devolviera la posición.

"Acepto las críticas", dijo al ser preguntado por Motorsport.com sobre la situación. "La crítica es el hecho de que nosotros como equipo no sabíamos que Kevin adelantó a Tsunoda saliéndose de la pista. Simplemente no lo sabíamos en ese momento".

"Así que esa es la crítica que acepto totalmente, deberíamos haberlo sabido como equipo de inmediato. Y entonces Kevin debería haber devuelto la posición por sí mismo de todos modos. Pero si no lo hizo, como equipo, deberíamos haber ordenado a Kevin que devolviera la posición de inmediato".

"Y si lo hubiéramos hecho, no habría discusión, habríamos adelantado a Tsunoda de todas formas, porque teníamos el ritmo".

Ayao Komatsu, director del equipo Haas F1 Team, habla con la prensa. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Sin embargo, Komatsu no se mostró arrepentido por la forma en que Magnussen ralentizó la carrera para permitir que Hulkenberg se alejara.

"En ese momento ya teníamos una penalización de 10 segundos por (el contacto con) Albon", dijo. "Así que tan pronto como supimos que teníamos una penalización de 10 segundos por Albon, Kevin se quedó fuera de la lucha por los puntos, ¿no?"

"Por eso contuvo a todo el mundo para que Nico sumara un punto. Y a esa estrategia, no hago ninguna disculpa".

"En términos de crear una brecha, eso es estándar. No estándar, pero eso es lo obvio, porque si no hiciste eso, no estás haciendo tu trabajo".

Y añadió: "Es obvio lo que teníamos que hacer. La única oportunidad que teníamos era con Nico. Así que cualquier equipo habría hecho lo mismo. Y si alguien dice, no, no, eso es antideportivo... es una completa tontería".

Tras aceptar que Magnussen debería haber devuelto la plaza, Komatsu dice que en adelante el equipo tendrá más gente trabajando en sus instalaciones de Banbury durante las carreras siguiendo las imágenes de televisión a bordo de sus coches y escuchando las radios de los rivales.

De este modo, la escudería tendrá más oportunidades de decir a sus pilotos que devuelvan una plaza en caso de que la hayan ganado mediante una ventaja desleal.

"Hemos puesto en marcha medidas internas para asegurarnos de que, si ocurre lo mismo, podamos detectarlo de inmediato", dijo.

"Nuestro trabajo es controlar la situación, y no lo hemos hecho. Nuestro equipo está demasiado apretado, nuestros recursos son muy limitados".

"No es como en otros equipos, donde tienen el control de la misión o como lo llamen. Tienen a mucha gente controlándolo todo, escuchando las conversaciones de todo el mundo".

"Nosotros no podemos hacer eso. Pero al menos ahora hemos puesto a un par de personas a seguir el onboard de cada piloto todo el tiempo, y a quienquiera que esté luchando con nuestros pilotos, escuchando la radio".

"Escuchando de nuevo a Tsunoda, dijo que Kevin se salió de la pista. Así que si hubiéramos hecho eso con los onboards, deberíamos habernos dado cuenta enseguida, Tsunoda comentando, deberíamos habernos dado cuenta enseguida".

"Tienes una ventana muy pequeña para recuperar la posición. Pero no hay discusión, deberíamos haberlo hecho".

En cuanto a las nuevas funciones de la fábrica el día de la carrera, afirmó: "Tenemos a otras personas que nos apoyan, no es que tengamos cero personas, pero nos están apoyando en términos de estrategia, en términos de neumáticos, etcétera".

"Estoy seguro de que otros equipos más grandes están escuchando las conversaciones por radio de todo el mundo, haciendo transcripciones y todo tipo de cosas".

"Nosotros no tenemos capacidad para hacer eso. Pero tenemos que aprender de los errores. El error fue no habernos dado cuenta enseguida. No podemos volver a cometer el mismo error".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!