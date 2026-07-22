Por qué la nacionalidad no será un factor mientras Haas considera a Fornaroli y Camara para la F1 2027

El equipo Haas de Fórmula 1 puede tener fuertes vínculos tanto con Ferrari como con Toyota, pero su jefe de equipo Ayao Komatsu ha sido muy claro sobre su política de pilotos. Solo el rendimiento dictará quién conduce para su equipo en 2027, en lugar de la nacionalidad o la influencia política.

Con Charles Leclerc y Lewis Hamilton asentados en Ferrari, se espera que Haas continúe con el cedido por Ferrari Oliver Bearman por una tercera y probablemente última temporada, antes de que la Scuderia tenga que tomar una decisión sobre el futuro a largo plazo del piloto de 21 años dentro de la organización.

La posición de Esteban Ocon en el segundo asiento es mucho menos segura, ya que ha tenido dificultades para igualar a Bearman con regularidad, con el francés frustrado por las inconsistencias del coche que, según afirma, lo han perjudicado en todas las rondas de 2026 salvo en dos.

En las últimas semanas, el vigente campeón de Fórmula 2 y júnior de McLaren, Leonardo Fornaroli, y el júnior de Ferrari Rafael Camara han surgido como dos de los principales candidatos al asiento de Ocon si Haas decide hacer un cambio el próximo año.

El estatus de Haas como equipo cliente de Ferrari ha orientado las especulaciones hacia Camara, de 21 años, el vigente campeón de Fórmula 3 que ahora disputa el título de F2. Pero, hablando antes del Gran Premio de Bélgica de la semana pasada, Komatsu dice que su consideración principal es el rendimiento y no los vínculos con otros equipos.

"Sinceramente, esa no es una preocupación principal", dijo. "Todo lo que queremos son pilotos que puedan producir los máximos resultados para nosotros. Es mejor tener a ese piloto que cualquier otra consideración. Nuestra consideración pura es esa: ¿quién es el mejor piloto para el equipo?"

Haas está intentando decidir actualmente quién será el compañero de equipo de Bearman para 2027. Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Eso también se aplica a la asociación técnica de Haas con Toyota, que está dando a ingenieros, mecánicos y pilotos japoneses una valiosa experiencia en F1. Haas, mientras tanto, se está beneficiando a nivel técnico y de recursos, lo que incluye construir su primer simulador interno y establecer un programa de pruebas. Como parte de ese programa, Fornaroli ya ha probado el Haas del año pasado y también se espera que Camara tenga tiempo al volante más adelante este año. Pero el equipo también ha dado al piloto de Toyota en el WEC Ryo Hirakawa mucho tiempo de rodaje, tanto en privado como en sesiones de entrenamientos de viernes de grandes premios.

Como Hirakawa, de 32 años, está previsto que tome el coche de Bearman para la FP1 en Hungría este fin de semana, Komatsu subrayó que lo que se aplicaba a sus vínculos con Ferrari también se aplica a Toyota - el rendimiento va primero - algo sobre lo que fue franco con el gran jefe de Toyota, Akio Toyoda.

"He sido totalmente claro desde el primer día con Akio-san, porque tampoco quería ningún malentendido con él", dijo Komatsu.

Fornaroli está más avanzado en su desarrollo y podría ser una apuesta a corto plazo más segura para Haas. Se entiende que si Haas estuviera interesado en cerrar un acuerdo por Fornaroli, McLaren no se interpondría en su camino

"Si ponemos a un piloto por su nacionalidad, entonces eso desacredita a todas las personas que toman esa decisión, incluido ese piloto. Porque incluso si el piloto es capaz, si la percepción de todos es algo como: 'oh, solo está aquí por Toyota, por el dinero', entonces eso no va a hacerle ningún bien a Toyota, ni a Akio-san, ni a Haas F1, ni al piloto. Siempre dijimos desde el primer día, fui totalmente claro con Akio-san, elegimos al piloto por rendimiento, al 100%.

"Sí, si el rendimiento es 100% igual, entonces por supuesto cosas como el presupuesto que puedes aportar, o lo que podemos hacer por ese país, en términos de respaldo o de generar más interés, son todos valores añadidos. Pero lo principal es el rendimiento. No vamos a poner a alguien que sea más lento porque sea japonés o italiano o lo que sea, no nos importa."

Hablando de rendimiento, Camara ciertamente ha emergido como una perspectiva atractiva solo por su talento, tras impresionar a Ferrari con su velocidad natural, aunque todavía le falta un poco de pulido.

Câmara ocupa actualmente la tercera posición en el campeonato de Fórmula 2 y podría convertirse en el segundo brasileño de la parrilla de Fórmula 1, después de Gabriel Bortoleto. Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Autosport entiende que intentar conseguirle un asiento de F1 el próximo año al miembro de larga trayectoria de la Ferrari Academy es una vía plausible para Ferrari. Pero también está considerando si podría ser más beneficioso para el desarrollo del joven brasileño pasar un año como reserva de F1 de pleno derecho antes de dar el salto a un asiento de carrera.

Aunque tienen una edad similar, Fornaroli está más avanzado en su desarrollo y podría ser una apuesta a corto plazo más segura para Haas. Se entiende que si Haas estuviera interesado en cerrar un acuerdo por Fornaroli, McLaren no se interpondría en su camino. Pero a diferencia de su anterior júnior Gabriel Bortoleto, que fue liberado para su papel en Audi, McLaren estaría interesado en mantener el control sobre el italiano.

Es una situación complicada para McLaren, porque por un lado está formando, en la práctica, pilotos de calibre F1 para sus rivales, pero también necesita cubrirse por si algo le sucede a su alineación habitual en el futuro. Por eso mantener el control, y establecer el proyecto de hypercar como una posible salida, le está dando a McLaren más flexibilidad con sus pilotos.

Pero tras haber probado a Fornaroli en varias ocasiones, con otra oportunidad en la FP1 de este fin de semana a bordo del MCL40 de Oscar Piastri, McLaren ha quedado lo suficientemente impresionado como para ver a Fornaroli ante todo como un potencial piloto de F1.

"Leonardo es sin duda un activo para la Fórmula 1 en el futuro", dijo el jefe de equipo Andrea Stella. "Queremos que pilote, ciertamente en el futuro puede pilotar para McLaren Racing, pero creo que trabajaremos junto con Leonardo para explorar posibilidades en la Fórmula 1."

Sea cual sea el camino que Haas decida tomar, desde mantener a Ocon hasta apostar por un novato prometedor, no parece tener prisa por tomar una decisión dado el estado del mercado de pilotos de F1 en su conjunto.

Hasta que Max Verstappen confirme formalmente que se quedará en Red Bull, como se espera ampliamente, ninguna de las otras fichas podrá caer. Eso también significa que Haas aún no tiene plena visibilidad sobre si algún veterano consolidado de otros equipos podría quedar disponible de repente como una opción inesperada.

Mantente atento…

Puede que aún falte un tiempo para que Haas anuncie su alineación de pilotos para 2027. Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images