Haas niega haber incumplido las sanciones a Rusia

La cadena estadounidense PBS emitió un reportaje en el que acusaba a la empresa Haas Automation de haber suministrado directamente máquinas y piezas a Rusia, lo que supondría una violación de la normativa de Estados Unidos sobre control de exportaciones y sanciones.

Sin embargo, Haas ha emitido un comunicado en el que ha querido dejar claro que siempre ha cumplido las leyes del gobierno estadounidense y que no se ha exportado ninguna producto a Rusia desde el 3 de marzo de 2022.

El reportaje de la PBS hacía referencia a 18 máquinas Haas utilizadas en Rusia, pero la empresa estadounidense ha explicado que estas habían sido enviadas al país antes de la entrada en vigor de las sanciones.

Haas también ha explicado que puso fin a la relación que mantenía con su distribuidor ruso, a pesar de que no estaba formalmente obligada a hacerlo.

El comunicado reza: "El 3 de marzo de 2022, poco después de la invasión rusa de Ucrania, Haas Automation puso fin a su relación con su único distribuidor independiente existente para Rusia y Bielorrusia, Abamet Management".

"Desde esa fecha, Haas no ha vendido ni enviado ninguna máquina, pieza o software a Abamet ni a nadie más en Rusia. Este hecho se puso en conocimiento de la PBS antes de la emisión del reportaje".

"Además, en el momento en que puso fin a la relación con Abamet, Haas canceló voluntariamente 50 pedidos de máquinas ya realizados, a pesar de que podrían haber sido legales bajo las regulaciones de control de exportaciones y sanciones de Estados Unidos existentes en ese momento".

Kevin Magnussen, Haas VF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Haas añadió que era una "falsedad" sugerir que se hicieron envíos de equipos hasta octubre del año pasado.

Y aunque Haas reconoció que el equipo que había vendido previamente podría haber cambiado de propietario después de haber sido enviado a Rusia, sugirió que cualquier movimiento de este tipo habría sido sin su aprobación.

"Si bien Haas no tenía control físico sobre dichos productos, todos ellos estaban sujetos a la certificación de Abamet de que no exportaría ningún producto Haas que violase las leyes estadounidenses aplicables de control de exportaciones y sanciones, y Haas no tiene conocimiento de ninguna instancia en la que lo haya hecho", agregó.

"Resumiendo, si se produjo algún envío de máquinas o componentes fabricados por Haas después del 3 de marzo de 2022, dichos envíos fueron realizados por Abamet o alguno de los numerosos clientes de Haas en todo el mundo sin que la compañía tuviese conocimiento".

"Cualquiera de esos envíos se habría realizado en contravención directa de la política expresa de Haas con respecto a Rusia tras su invasión de Ucrania en febrero de 2022".

Haas continuó explicando que rompió los lazos que tenía con todas las empresas rusas a raíz de la invasión de Ucrania, incluido el acuerdo de patrocinio de Uralkali de su equipo de F1, que le costó millones de dólares.

Haas añadió: "Es una amarga ironía, por lo tanto, que el informe de la PBS pinte a Haas como partidario de los militares rusos, lo que no podría estar más lejos de la verdad".

"En un momento en que los estadounidenses están luchando por desarrollar la línea de conducta más eficaz en apoyo de Ucrania, es extremadamente irresponsable que la PBS presente este reportaje con fuentes tan pésimas, que ignora hechos básicos y afirma otros que son claramente falsos".

