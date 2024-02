Haas niega que sus problemas sean por la relación con Ferrari F1

Komatsu tomó el relevo de Guenther Steiner a principios de este año, después de que el propietario del equipo, Gene Haas, considerara que había llegado el momento de que la escudería se embarcara en un cambio de dirección para salir del fondo del campeonato de constructores.

Se entiende que uno de los principales puntos de desacuerdo entre Haas y Steiner era la cantidad de inversión que necesitaba el equipo para avanzar.

Mientras que Steiner consideraba que necesitaba más dinero para hacer frente a la competencia, Haas creía que el mejor camino hacia el éxito era sacar más provecho de lo que ya tiene.

Komatsu está llevando a cabo una revisión de todo el funcionamiento de Haas para determinar qué cambios son necesarios para ayudarle a mejorar.

Y aunque el equipo es único en la F1 por la naturaleza de su relación de escudería cliente con Ferrari, donde se lleva tantos componentes del coche como puede según las reglas, Komatsu no cree que esto sea un elemento de por qué no está consiguiendo todo lo que quiere.

"Para mí, no tiene más que ver con el trabajo con Ferrari, es más internamente lo que tenemos que mirar primero y la eficacia con la que hacemos ciertas operaciones", dijo.

Foto: Motorsport Images Ayao Komatsu, Haas F1 Team, en la rueda de prensa de directores de equipo

"No veo que la relación con Ferrari sea la principal, digamos, limitación en este momento. OK, cuando lleguemos a una determinada fase, entonces, por supuesto, analizaremos qué es lo que nos está frenando. Y entonces tal vez esa relación entre en juego. Pero actualmente para mí, ese no es mi principal objetivo".

"La relación con Ferrari es muy buena. Y luego la unidad de potencia, que nos suministran, les compramos, es muy competitiva".

Komatsu dijo que era importante para él entender rápidamente cuáles son las ambiciones realistas para Haas a corto, medio y largo plazo, ya que los tres plazos necesitan una cuidadosa consideración.

"Tienes visión a corto plazo, visión a medio plazo y visión a largo plazo, y tienes que tenerlas todas", dijo, "Pero al mismo tiempo, a corto plazo, hay muchas cosas que podemos hacer mejor".

"Me gustaría ver, una vez que hagamos eso, hasta dónde podemos llegar. Entonces habrá un debate paralelo: 'Bien, para pasar a la siguiente fase, ¿qué aspectos tenemos que mejorar?

"¿Es la inversión, etc.? Pero antes de llegar a esa fase, hay muchas cosas que hacer. Todavía no he visto el techo con lo que tenemos actualmente. En algún momento se convertirá en una preocupación, pero no en este momento".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!