Komatsu no tuvo que "convencer" a Ocon para unirse a Haas

En una semana se han cerrado dos de los seis asientos disponibles para la temporada 2025. El último fichaje ha sido el de Carlos Sainz por Williams, y antes fue el francés Esteban Ocon quien confirmó su llegada a Haas el próximo año.

En la previa del Gran Premio de Bélgica, el director general de Haas, Ayao Komatsu, se deshizo en elogios hacia su piloto recién firmado, al que parece tener en alta estima. "¿Por qué (elegir a Ocon)? Porque creo que ha demostrado su valía", dijo el ingeniero japonés.

"Ha sumado muchos puntos y ha ganado una carrera. Ya ha conseguido mucho en este deporte. Y luego, su enfrentamiento con Fernando Alonso (cuando ambos pilotos estaban en Alpine en 2021/2022) fue bastante impresionante. Y sólo tiene 27 años. Todavía tiene mucho que demostrar. Para mí, tiene un compromiso y una ética de trabajo realmente increíbles".

Pero el interés no era unilateral, ya que Ocon también pareció muy interesado en unirse al equipo estadounidense. Komatsu explicó que no había sido necesario convencerlo, ya que el piloto francés parecía muy entusiasmado con el proyecto.

"Cuando me reuní con él y le expliqué el proyecto, dónde estábamos, qué intentábamos conseguir, no intenté convencerlo, simplemente le dije las cosas como eran", dijo el director de Haas. "Y se implicó completamente en el proyecto, mucho más de lo que yo había imaginado. Estaba muy comprometido, quería formar parte de este proyecto, creyó en él".

"Nos reunimos en Inglaterra, después de Miami. Pero ya había hablado con su representante. Fue entonces cuando le dije dónde estábamos, qué intentábamos hacer como equipo. Nada de eso estaba garantizado. Era sólo mi visión. Creo que esa reunión fue decisiva".

Esteban Ocon por delante de Nico Hülkenberg y Kevin Magnussen en el GP de Austria. Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Cuando se le preguntó si el incidente entre Pierre Gasly y Ocon en el Gran Premio de Mónaco hace unas semanas había cambiado su opinión sobre su futuro piloto, el director de Haas respondió: "Hay que tenerlo en cuenta. No es que pasara desapercibido, es un incidente importante. Así que tuve una conversación con él. (Pero) aun así tomé la decisión (de contratarlo)".

Es cierto que Ocon tiene fama de no ir fácil con sus compañeros de equipo, lo que a veces puede acabar en alguna que otra batalla en carrera, que más de una vez ha hecho sudar a sus jefes de equipo. Sin embargo, Komatsu confía plenamente en su capacidad para gestionar a sus dos pilotos. Una gestión que, según él, radica en la confianza mutua y el respeto de los límites impuestos.

"Sinceramente, creo que gran parte se reduce a la transparencia, la confianza y la claridad de los límites de compromiso", explicó el piloto japonés. "Creo que el problema surge cuando se rompe la confianza entre el equipo y el piloto".

"Llevo (trabajando) en la Fórmula 1 bastante tiempo. En mis distintas funciones como ingeniero de carrera, ingeniero jefe de carrera, director de ingeniería, o en mi puesto actual de jefe de equipo, mi experiencia es : siempre y cuando enfoque con transparencia, sin una agenda personal, con una agenda clara para el equipo, cómo debemos proceder durante los fines de semana de carrera..... Mientras (los objetivos y los límites) se aclaren de antemano, mientras la comunicación sea totalmente transparente, entonces la confianza existe."

"(Y) cuando la confianza existe, nunca me he encontrado con ningún problema que se me haya ido de las manos. Así que, personalmente, no me preocupa. Si me preocupara, no habría elegido esta combinación (de pilotos). Porque es mi responsabilidad que tengamos dos pilotos que trabajen en el mejor interés de nuestro equipo. No tengo ninguna duda de que Esteban y Ollie (Oliver Bearman) lo conseguirán".

Información adicional por Oleg Karpov