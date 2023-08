Haas F1 no tuvo en cuenta a otros pilotos para 2024, asegura Steiner

La escudería estadounidense reveló el jueves que Magnussen y Hulkenberg continuarán durante 2024, tal y como se esperaba.

Steiner dijo que la decisión fue "sencilla", a pesar de que Magnussen ha tenido problemas para igualar el ritmo de clasificación de su compañero de equipo, por lo que no mantuvo conversaciones con otros pilotos interesados.

"Fue bastante sencillo desde hace unos meses, cuando empecé a decir: 'Creo que estamos bastante bien'", explicó Steiner.

"En primer lugar, Nico, a principios de año, obviamente no hicimos un contrato de dos años porque no sabíamos cómo iba a volver. Pero ha vuelto muy fuerte".

"Luego, obviamente, Kevin, que se diría a sí mismo que no está contento con su rendimiento en la calificación en este momento, está luchando con la inconsistencia del coche. No sabe lo que hace de curva a curva".

"Creo que tenemos la mejor pareja de pilotos que podemos conseguir en este momento, con nuestras finanzas y la eficacia de nuestro coche. Así que, en realidad, nunca he hablado con nadie más".

Haas prescindió de Mick Schumacher para la temporada 2023 en favor de llamar a Hulkenberg para ocupar su lugar.

Esto se produjo después de que el joven alemán sufriera dos accidentes durante la temporada pasada que restaron millones al presupuesto y obligaron al equipo a abandonar algunas actualizaciones previstas para finales de año.

Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Kevin Magnussen, Haas VF-23 Foto: Erik Junius

Steiner añadió que la decisión de retener a Hulkenberg y Magnussen reduce el "riesgo" en comparación con tener a pilotos jóvenes, un movimiento que actualmente no es "apropiado" para Haas.

Y añadió: "Si miras las opciones, no hay muchas sin riesgo. No quiero correr ningún riesgo en este momento porque no creo que sea apropiado".

"Se puede correr un riesgo si merece la pena correrlo. Y, en este momento, queremos estabilidad".

"Tenemos una parte del equipo bien resuelta con los pilotos, en mi opinión. Así que ahora tenemos que trabajar en el coche para solucionarlo. Se trabaja paso a paso".

"Hace un año, los pilotos eran un problema. Este año no. El año que viene no lo serán. Marca la casilla y pasa a lo siguiente. Hay que mejorar".

Tras elogiar el inicio de la carrera en la F1 del debutante en McLaren Oscar Piastri, Steiner añadió: "Sigue siendo un asunto arriesgado tomar a un piloto joven y cómo gestionarlo".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!