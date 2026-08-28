Haas prueba pilotos mientras decide su alineación para la F1 2027

Un total de tres pilotos realizaron pruebas con la escudería Haas esta semana en el circuito de Algarve: Ryo Hirakawa, Leonardo Fornaroli y Rafael Camara.

Las escuderías de F1 entran en la etapa de definiciones para el año que viene. Después del anuncio de la renovación de Franco Colapinto en Alpine el jueves, que siguió a las extensiones de contrato de Max Verstappen con Red Bull y de Carlos Sainz y Alex Albon con Williams, informadas la semana pasada, Haas se puso manos a la obra para evaluar posibles candidatos.

Se entiende que Oliver Bearman, si bien aún no fue confirmado oficialmente, tiene todo en orden para seguir una tercera temporada en el equipo de origen estadounidense mientras espera que se abra una oportunidad en Ferrari. Por el lado de Esteban Ocon, la situación se presenta difícil para el piloto francés, ya que tuvo problemas para igualar el ritmo y los resultados de su joven compañero británico desde la temporada pasada.

En ese marco, Haas realizó tres días de pruebas con su programa de TPC (Testing of Previous Cars, pruebas con monoplazas anteriores) entre el miércoles y el viernes de esta semana en el circuito portugués de Algarve.

Allí estuvo en acción el japonés Ryo Hirakawa, piloto de reserva de Haas, acompañado por el italiano Leonardo Fornaroli, campeón de Fórmula 2 en 2025, piloto junior de McLaren y quien ya había realizado un test con Haas, además del brasileño Rafael Camara, contendiente al actual título de F2 y quien, como Bearman, forma parte de la academia de pilotos de Ferrari.

Esteban Ocon, Haas F1 Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Ayao Komatsu, jefe de Haas, confirmó durante el fin de semana del Gran Premio de Países Bajos que las pruebas TPC funcionan para su equipo como una forma de analizar a posibles pilotos para la siguiente temporada.

"Sí, quiero decir, si no estuviéramos interesados, no lo estaríamos haciendo", respondió el japonés al ser preguntado si era correcto decir que todos los pilotos están siendo evaluados para ocupar un puesto como piloto el próximo año.

"Pero sí, en realidad tenemos muchos pilotos. Creo que es realmente bueno que otras personas estén interesadas en nosotros. En este momento no estamos rindiendo demasiado bien. No podemos luchar por los puntos, pero creo que está bueno que otras personas puedan ver el potencial que tenemos. Dentro de las limitaciones con las que estamos luchando y mientras intentamos mejorar el equipo, simplemente lo tomamos como un cumplido que otros pilotos estén interesados".

Haas tiene previsto realizar otro TPC en la semana posterior al Gran Premio de Madrid, cuando Jack Doohan, su otro piloto de reserva, conducirá en el circuito de Jerez de la Frontera.

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