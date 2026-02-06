Haas dejó la "puerta abierta" a las tendencias de desarrollo de la F1 2026

Aunque todos los equipos de Fórmula 1 tienen cierto grado de confianza en haber elegido la mejor plataforma para las nuevas reglas de 2026, conviene incorporar algo de flexibilidad en el diseño, dando a los ingenieros espacio para adaptarse a las tendencias que puedan surgir.

El mejor enfoque debería quedar claro en las primeras carreras. En 2022, por ejemplo, las soluciones aerodinámicas de Red Bull fueron observadas, probadas e implementadas en una serie de coches rivales de la parrilla y, más tarde, refinadas por otros mientras perseguían sus propios desarrollos.

El director del equipo Haas, Ayao Komatsu, confía en el planteamiento de su escudería frente a las regulaciones de 2026, explicando que el equipo estadounidense exploró varios conceptos en las primeras etapas de diseño antes de asentarse en la configuración actual del VF-26.

Dicho esto, subrayó la importancia de mantener opciones disponibles. Por ello, el equipo ha dejado "una puerta abierta" para explorar diferentes conceptos aerodinámicos a lo largo del año, en caso de que algún equipo consiga una ventaja clara desde el inicio de la temporada.

Consultado por Motorsport.com sobre cómo había afrontado el equipo las nuevas regulaciones, Komatsu explicó que el proceso general para integrar el conjunto de Ferrari se había mantenido coherente con años anteriores, pero que el desarrollo aerodinámico requirió distintas etapas para llegar a un diseño final.

"Independientemente de lo que vaya dentro [de la caja de límites], mientras obtengamos las dimensiones de los fabricantes de la unidad de potencia, que es lo que hacemos, no es diferente del proceso habitual", dijo Komatsu.

Oliver Bearman, Haas F1 Team, Ayao Komatsu, Haas F1 Team Photo by: Haas F1 Team

"En cuanto al lado aerodinámico, esa es la mayor incógnita para nosotros en lo que respecta al chasis. Evidentemente analizamos varios conceptos, creemos que algunos son mejores que otros, pero no se puede estar 100% seguro.

"Tampoco se puede estar 100% seguro de no haber pasado por alto algo totalmente obvio, y para mí la clave está en gestionar las incógnitas.

"Es como elegir neumáticos durante un fin de semana de carrera: a veces es mejor aceptar que no sabes qué va a pasar con esos neumáticos y mantener las opciones abiertas.

"Desde el punto de vista aerodinámico este año, creemos que nuestro empaquetado es el camino a seguir, pero eso no significa que tengamos el mejor. Si miras a otros, también tienen interpretaciones muy, muy diferentes.

"Nuestra filosofía fue tener un diseño de empaquetado que dejara una puerta abierta para cambiar a diferentes conceptos de solución aerodinámica".

Los fabricantes y equipos con experiencia en la Fórmula E tendrán ventaja

Preguntado por si sentía que las nuevas regulaciones habían contribuido a crear un "campo de juego nivelado", Komatsu afirmó que las normas, en general, favorecían a los equipos fabricantes, dado que han seguido de cerca el desarrollo del proceso de gestión de energía de 2026.

Si bien quiso expresar su agradecimiento a Ferrari por estar dispuesta a colaborar con Haas y por aportar información a partir del desarrollo de su unidad de potencia, consideró que había otras áreas en las que los equipos fabricantes podían beneficiarse más que los equipos independientes.

Oliver Bearman, Haas F1 Team Photo by: Haas F1 Team

Komatsu considera que Mercedes es uno de esos equipos. La marca alemana pudo rodar de forma fiable durante el shakedown de Barcelona y completó más de 500 vueltas en sus tres días asignados, ayudada por sus propios procesos en el banco de pruebas y por el desarrollo de su unidad de potencia en paralelo con su propio paquete para 2026.

"Definitivamente no es un campo de juego nivelado. Ya sabes, gente como Mercedes, gente como Ferrari. Quiero decir, Mercedes, recuerdas lo preparados que estaban cuando entraron en la era híbrida inicial en 2014", afirmó.

"Son una gran compañía. Así que, viendo la semana del shakedown de Barcelona, el primer día, cuánto rodaron y a qué ritmo, creo que han hecho muy bien los deberes. No es una sorpresa para ninguno de nosotros.

"Y lo mismo con Ferrari: Ferrari ha estado desarrollándose bastante bien. Así que los equipos fabricantes, estoy seguro de que tienen ese conocimiento de arriba abajo, en comparación con equipos clientes como nosotros.

"Eso es un desafío. Pero dicho esto, Ferrari ha sido, a lo largo de estos 10 años, muy, muy colaborativa. Estamos trabajando juntos, especialmente en lo que respecta a la gestión de energía. Todo lo que los ingenieros de la unidad de potencia de Ferrari aprenden con nosotros en el área de la energía vuelve a Ferrari, dentro del departamento correspondiente.

"Estamos desarrollando los procedimientos juntos. Pero no diría que sea un campo de juego nivelado".

De manera interesante, Komatsu sugirió que quienes tienen experiencia en la Fórmula E también podrían obtener una pequeña ventaja. La Fórmula E utiliza un motor de 350 kW como fuente principal de propulsión, equivalente en potencia al nuevo MGU-K de la F1, y el proceso de recuperación y despliegue de energía se ha convertido en una habilidad clave en el campeonato.

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Mercedes ganó títulos en la Fórmula E antes de abandonar el campeonato al final de la temporada 2021-22, mientras que Audi también cuenta con experiencia, aunque los fabricantes no han participado en la generación más reciente de la serie.

La marca hermana de Audi, Porsche, sí está actualmente involucrada en el campeonato totalmente eléctrico. Nissan, Jaguar, Stellantis (a través de sus marcas DS y Citroën), Mahindra y Lola-Yamaha son los otros fabricantes actuales; Nissan había suministrado anteriormente unidades de potencia al equipo de Fórmula E de McLaren, antes de retirarse para centrarse en su próximo proyecto en el Campeonato Mundial de Resistencia.

"Los equipos con mayores recursos, mayor experiencia, equipos acostumbrados a gestionar programas de Fórmula E, por ejemplo, tendrán una ventaja.

"Pero así es como hacen sus deberes, así que no me estoy quejando en absoluto. Va a ser un desafío enorme para nosotros".