Hulkenberg hizo una parada en boxes en la parte final de la carrera del sábado que, gracias a que su compañero de equipo, Kevin Magnussen , retrasó a sus rivales, le permitió finalizar en la décima posición y sumar un punto para el equipo Haas.

Hubo controversia sobre Magnussen, que ya se enfrentaba a una penalización de 10 segundos por chocar con Alex Albon, ya que luego adelantó a Yuki Tsunoda de RB fuera de la pista y recibió otra penalización de 10 segundos.

Pero la emoción predominante fue de euforia para Haas, que llegó a la temporada con pocas ambiciones después de una desastrosa campaña 2023 que llevó a la destitución del director del equipo, Guenther Steiner.

En medio de una parrilla de dos niveles con dos grupos de cinco equipos, Haas se ha colocado en la parte delantera del segundo grupo después de resolver la mayor parte de sus problemas de ritmo de carrera del año pasado.

Pero con los 10 coches del grupo delantero cubriendo normalmente todas las posiciones de puntos, significa que cualquier final entre los 10 primeros para equipos como Haas será raro. Sin embargo, un primer punto estuvo disponible en Yeda después del accidente de Lance Stroll en el Aston Martin.

"Es increíblemente importante, es como oro en polvo", dijo Komatsu, el sustituto de Steiner.

"Tenemos los cinco primeros equipos y luego estamos efectivamente compitiendo por una décima posición, un punto, con tanta otra gente, así que todo tiene que ser perfecto".

Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Oliver Bearman, Ferrari SF-24 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Estoy muy contento por el equipo, todo el mundo ha aportado su granito de arena", añadió Komatsu. "Operativamente, como equipo de carreras ha rozado la perfección".

Cuando Motorsport.com le preguntó si le sorprendía puntuar en la segunda carrera después de haber pintado un panorama pesimista de las expectativas del equipo en la presentación, Komatsu respondió: "Es una sorpresa, porque somos el equipo más pequeño, así que tenemos que asumir que todas las ganancias que estamos encontrando durante el invierno, todos los demás las tienen que estar encontrando como mínimo".

"En ese momento de la pretemporada, no habíamos abordado ninguno de nuestros problemas de gestión de la carrera y de los neumáticos".

"Por supuesto, el coche es mejor que el año pasado, pero luego se puede ver el delta de tiempo por vuelta cambia en función de Bahréin, en función de circuito como este con velocidades mucho más altas".

"Sabíamos que aquí, en la clasificación, nuestro mejor resultado habría sido como P12, mientras que en Bahréin estábamos en la Q3. Pero en la carrera tuvimos un coche fuerte".

El sábado Haas se recuperó de los costosos errores de funcionamiento en la clasificación, con Hulkenberg deteniéndose en la Q2 después de un error de cálculo de combustible, mientras que Magnussen cruzó la línea demasiado tarde para su último intento, poniendo a la pareja 15º y 13º en la parrilla, respectivamente.

Kevin Magnussen, Haas VF-24, por delante de Daniel Ricciardo, VCARB 01, Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Esteban Ocon, Alpine A524, y el resto de la parrilla en la salida. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Entendimos exactamente lo que pasó (en la clasificación)", dijo Komatsu. "Lo bueno es que nuestro equipo es transparente y honesto. Los errores ocurren, lo aceptamos".

"El plan de acción está en marcha, no escondemos nada, no engañamos a nadie. Estoy seguro de que no volveremos a cometer los mismos errores".

