Haas F1 lanza un aviso realista para 2026: "Vamos a estar contra las cuerdas"

El director del equipo Haas, Ayao Komatsu, ha alertado de que la temporada 2026 de Fórmula 1 pondrá a prueba los límites de la escudería estadounidense.

En declaraciones al High Performance Podcast, Komatsu ve la próxima temporada simplemente como una continuación de la reconstrucción del equipo desde que asumió el cargo en sustitución del antiguo jefe, Guenther Steiner. Desde que tomó el mando, ha puesto el foco en mejorar los procesos internos y la comunicación, algo que espera que ayude al equipo ante la profunda revisión del reglamento que afronta la F1.

"La próxima temporada, sin duda, va a ser una temporada dura", dijo Komatsu. "Seguimos siendo el equipo más pequeño, creo que estamos haciendo muchas mejoras en la forma en que nos apoyamos, nos ayudamos y avanzamos hacia un objetivo común, y eso es muy bueno, nos estamos convirtiendo en un buen equipo.

"Pero seguimos siendo el equipo más pequeño, así que con un cambio reglamentario tan grande, vamos a estar contra las cuerdas".

Ante la sugerencia de que Haas podría llegar al primer test siendo el más rápido, Komatsu respondió: "No me gusta seguir teniendo esperanzas, porque si solo sigues esperando, no consigues nada".

Y añadió: "Tienes que ser capaz de hacer algo sustancial. No puedes limitarte a decir: 'Oh, este año fue realmente malo. Olvídalo. El año que viene será bueno'. ¿Qué has hecho para que sea así?".

La conversación derivó hacia el equipo Williams. Tras haber luchado en el fondo de la parrilla, bajo la dirección de James Vowles ha logrado varios podios y un impresionante quinto puesto en el campeonato de constructores el año pasado, una prueba de que un equipo pequeño puede darle la vuelta a la situación.

Haas VF-26 Photo by: Haas F1 Team

"Pero Williams y nosotros somos equipos totalmente distintos, ¿no?", respondió Komatsu. "Williams es en realidad un equipo muy grande. Tienen como 1000 personas y además cuentan con la mayoría de los recursos disponibles.

"Pero los chicos han hecho un trabajo increíble. Chapeau para ellos.

"Así que nosotros también tenemos que ir construyendo gradualmente ese tipo de recursos… Es un entorno totalmente distinto. Pero cada uno de los 10 equipos del próximo año, 11 equipos, todos tienen un entorno diferente, ¿no?

"Así que el camino hacia el éxito es distinto para cada equipo".

Concluyó: "Pero lo bueno de nuestro equipo es que tenemos buenas personas, personas fantásticas, una gran sinergia, y somos un equipo puramente de carreras.

"Nos centramos en lo que necesitamos lograr y realmente intentamos ser inclusivos y apoyarnos unos a otros".