Haas F1 lanza un aviso realista para 2026: "Vamos a estar contra las cuerdas"
Ayao Komatsu ha advertido que el reseteo reglamentario de la Fórmula 1 en 2026 llevará a Haas al límite.
El director del equipo Haas, Ayao Komatsu, ha alertado de que la temporada 2026 de Fórmula 1 pondrá a prueba los límites de la escudería estadounidense.
En declaraciones al High Performance Podcast, Komatsu ve la próxima temporada simplemente como una continuación de la reconstrucción del equipo desde que asumió el cargo en sustitución del antiguo jefe, Guenther Steiner. Desde que tomó el mando, ha puesto el foco en mejorar los procesos internos y la comunicación, algo que espera que ayude al equipo ante la profunda revisión del reglamento que afronta la F1.
"La próxima temporada, sin duda, va a ser una temporada dura", dijo Komatsu. "Seguimos siendo el equipo más pequeño, creo que estamos haciendo muchas mejoras en la forma en que nos apoyamos, nos ayudamos y avanzamos hacia un objetivo común, y eso es muy bueno, nos estamos convirtiendo en un buen equipo.
"Pero seguimos siendo el equipo más pequeño, así que con un cambio reglamentario tan grande, vamos a estar contra las cuerdas".
Ante la sugerencia de que Haas podría llegar al primer test siendo el más rápido, Komatsu respondió: "No me gusta seguir teniendo esperanzas, porque si solo sigues esperando, no consigues nada".
Y añadió: "Tienes que ser capaz de hacer algo sustancial. No puedes limitarte a decir: 'Oh, este año fue realmente malo. Olvídalo. El año que viene será bueno'. ¿Qué has hecho para que sea así?".
La conversación derivó hacia el equipo Williams. Tras haber luchado en el fondo de la parrilla, bajo la dirección de James Vowles ha logrado varios podios y un impresionante quinto puesto en el campeonato de constructores el año pasado, una prueba de que un equipo pequeño puede darle la vuelta a la situación.
Haas VF-26
Photo by: Haas F1 Team
"Pero Williams y nosotros somos equipos totalmente distintos, ¿no?", respondió Komatsu. "Williams es en realidad un equipo muy grande. Tienen como 1000 personas y además cuentan con la mayoría de los recursos disponibles.
"Pero los chicos han hecho un trabajo increíble. Chapeau para ellos.
"Así que nosotros también tenemos que ir construyendo gradualmente ese tipo de recursos… Es un entorno totalmente distinto. Pero cada uno de los 10 equipos del próximo año, 11 equipos, todos tienen un entorno diferente, ¿no?
"Así que el camino hacia el éxito es distinto para cada equipo".
Concluyó: "Pero lo bueno de nuestro equipo es que tenemos buenas personas, personas fantásticas, una gran sinergia, y somos un equipo puramente de carreras.
"Nos centramos en lo que necesitamos lograr y realmente intentamos ser inclusivos y apoyarnos unos a otros".
Comparte o guarda esta historia
Los retos a los que se enfrenta Haas de cara a la F1 2026
Ocon advierte que los pilotos tendrán que olvidar todo lo que saben con los coches 2026
Cómo Haas comenzó a desarrollar su monoplaza 2026 desde el 2024
Últimas noticias
Por qué Helmut Marko dice que la temporada 2021 de F1 fue la más dura de su vida
Marc Márquez hará otro test decisivo para evaluar su preparación física
El hielo afecta el día de filmación de Racing Bulls en Imola
Piastri minimiza el debate por las "reglas papaya" de McLaren de cara a 2026
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados