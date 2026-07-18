¿Haas realmente fue superado en desarrollo por sus rivales de la zona media en la F1?

La nueva era de la Formula 1 comenzó de gran manera para el equipo Haas, ya que Oliver Bearman se destacó en el inicio del año, pero últimamente las cosas se han vuelto más complicadas.

Tras los dos primeros grandes premios de la temporada, Haas ocupaba el cuarto lugar en el campeonato de constructores —por delante de Red Bull— gracias a los destacados resultados de Bearman, séptimo en Melbourne y quinto en China.

Pero desde el parón de abril, Haas solo ha sumado tres puntos, menos que todos los equipos salvo Cadillac y Aston Martin. Inicialmente aspirante a la Q3, el VF-26 con motor Ferrari ahora tiene dificultades para superar la Q1.

Esto contrasta con la campaña de 2025, en la que los resultados de Haas fueron en aumento: sumó 2,5 puntos por ronda antes del parón veraniego, pero 4,4 puntos de media después. Según Bearman, hay dos razones para ello.

"Si miras el año pasado, el reglamento estaba increíblemente maduro, y a lo largo del año no añadimos realmente mucho rendimiento al coche, pero trajimos [mejoras] en el momento adecuado y todos estaban añadiendo pequeñas cantidades", explicó el británico.

Oliver Bearman, Haas F1 Team Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Pero ahora, si miras la pendiente de desarrollo, es mucho más alta. La gente está llevando enormes cambios a sus coches casi semanalmente. Si miras a los equipos de delante, es bastante impresionante cuánto son capaces de traer y el ritmo de desarrollo que son capaces de lograr. En primer lugar, eso es algo que nosotros simplemente no podíamos hacer.

"Pero, en segundo lugar, creo que, comparados con nuestra competencia, simplemente nos han superado en términos de desarrollo. No hemos aportado lo suficiente al coche en comparación con ellos. Además de eso, lo que hemos traído al coche no ha funcionado realmente, digamos. Nos ha decepcionado un poco."

Haas en realidad ha llevado actualizaciones a todas las carreras desde el parón de abril, incluido un importante paquete de mejoras en Canadá. Aun así, el jefe del equipo, Ayao Komatsu, no niega que su escudería haya sido superada en desarrollo por sus rivales.

"Creo que la primera afirmación es justa", dijo Komatsu. "Si lo miras con claridad, RB, me quito el sombrero ante ellos. Creo que las mejoras han sido impresionantes. Cuando pusieron un nuevo suelo, creo que claramente vieron el salto. Pero, por otra parte, Audi, llevan mucho tiempo siendo muy rápidos. Así que, en términos de la carrera de desarrollo, sí, es justo decir que nos han superado en desarrollo."

Arvid Lindblad, Racing Bulls, Esteban Ocon, Haas F1 Team Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Racing Bulls ha impresionado al paddock al convertirse en la clara quinta fuerza en la jerarquía desde que introdujo ese nuevo suelo en Canadá, tras haber sumado 45 puntos en los últimos cinco grandes premios y haber tenido siempre al menos un coche en Q3 durante ese periodo. Incluso han metido ambos coches en las tres últimas sesiones de clasificación, en Austria y Gran Bretaña.

Pero en cuanto a que las actualizaciones de Haas 'no funcionen realmente', solo el equipo puede saber de verdad lo preciso que es eso. Sobre este punto concreto, Komatsu no está de acuerdo con su piloto, y explica que Haas se ve lastrado por los rasgos intrínsecos de su coche.

"No creo que sea una afirmación justa", dijo el japonés. "Trajimos piezas nuevas en Montreal, ¿verdad? Si miramos el resultado de esas piezas nuevas, en realidad han cumplido, en su mayoría en las áreas que esperábamos.

"La carga aerodinámica en sí se ha conseguido, pero ¿es una carga aerodinámica utilizable o no? No realmente, depende del circuito. Por ejemplo, si miras las dos primeras carreras en las que rendimos, Melbourne y Shanghái, eso jugó [a favor de] la fortaleza de nuestro coche y luego enmascaró la debilidad de nuestro coche. Luego, cuando vas a lugares como Miami, empezó a mostrar la debilidad. Y en las carreras más recientes, nuestro entendimiento es bastante mejor.

"No diría que la mejora no cumplió. Son simplemente las características fundamentales subyacentes de manejo que teníamos en este coche, que no fueron evidentes en las carreras uno y dos, pero empezaron a hacerse evidentes en la carrera cinco. Por desgracia, eso fue después de ese periodo de un mes, ¿verdad?", añadió, en referencia al inesperado parón de cinco semanas en abril debido al estallido de la guerra de Irán.

"Así que me gustaría mejorar el equipo para que las cosas que encontramos en la carrera cinco, en el futuro me gustaría descubrirlas en la carrera uno o en los test de pretemporada. Pero ese es el proceso para mejorar el equipo."

Ayao Komatsu, Haas F1 Team Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Haas podría volver a sufrir en los próximos dos fines de semana, hasta que se introduzca otro paquete importante, calculó Bearman.

"Este fin de semana tenemos un nuevo alerón delantero, lo cual es bueno", añadió sobre Spa. "Debería ser un pequeño paso adelante. Pero lo más interesante que estamos esperando llegará después del parón veraniego.

"El trabajo realmente para los próximos eventos es intentar sacar el máximo de lo que tenemos ahora. Intentar entenderlo por completo, porque todavía hay algo que nos falta en comparación con lo que estamos viendo en casa, básicamente. Necesitamos entender eso antes de poder montar el nuevo paquete. Porque si montamos el nuevo paquete sin maximizar lo que tenemos ahora, es una pérdida de tiempo."