Fórmula 1 GP de México

Haas reemplaza a Ocon con Hirakawa en México de última hora

El equipo americano ha decidido remplazar al francés el resto del fin de semana

Editado: 31 oct 2026, 14:49

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Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Un cambio de última hora sacude el garaje de la escudería en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante las actividades del Gran Premio. El equipo confirmó la noticia mediante la siguiente declaración oficial:

«El piloto reserva del equipo TGR Haas F1, Ryō Hirakawa, reemplazará a Esteban Ocon durante el resto del Gran Premio de la Ciudad de México de este fin de semana.

Ryō participó en la FP1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez el viernes, su tercera salida a pista de práctica libre de la temporada conduciendo el VF-26, terminando en el 15º puesto general.

El piloto japonés formará dupla con su compañero de equipo Ollie Bearman en la práctica final y la clasificación del sábado, y en el gran premio de 71 vueltas del domingo, lo que marcará el debut de Ryō en una carrera de Fórmula 1.

No se emitirán más declaraciones en este momento.»

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