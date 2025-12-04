Haas refuerza los lazos con Toyota al ampliar su sociedad en F1

Haas ha firmado un importante acuerdo de asociación con Toyota para el Campeonato del Mundo de F1 de 2026, por el que el equipo pasará a llamarse TGR Haas F1 Team.

El acuerdo es la siguiente etapa en el fortalecimiento de los lazos entre el equipo estadounidense de F1 y el gigante automovilístico japonés, después de haber firmado una asociación técnica en octubre de 2024.

Como parte del acuerdo, Toyota duplicará su compromiso de dar a sus ingenieros, mecánicos y pilotos una valiosa experiencia en la F1 sin entrar en su propio equipo de trabajo, con Toyota asumiendo la marca del programa de Pruebas de un Coche Previo (TPC) de Haas.

"Es naturalmente un privilegio profundizar nuestra relación con TGR a través de este nuevo acuerdo de asociación", dijo el jefe del equipo Haas, Ayao Komatsu. "Nuestra relación de trabajo hasta la fecha ha sido todo lo que esperábamos que fuera. Se ha puesto de manifiesto a través de nuestra exitosa carrera en el TPC esta temporada, pero también ha habido mucho más entre bastidores, incluyendo el desarrollo y la instalación del simulador en nuestras instalaciones de Banbury para 2026".

"El cultivo de personal, todos trabajando en colaboración entre Haas F1 Team y TGR, nos ha beneficiado enormemente, y eso es algo que sólo aumentará a medida que nuestra asociación madure. Estamos muy contentos de seguir creciendo con nuestro programa de pilotos, y ha sido alentador ver la profundidad del talento que TGR está respaldando en ese proceso."

Ayao Komatsu, director del equipo Haas F1; Akio Toyoda, presidente de Toyota Motor Corporation; Tomoya Takahashi, presidente de GAZOO Racing. Foto: TOYOTA GAZOO Racing

El presidente de Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda, añadió: "Al dar un paso más en nuestra asociación con Haas el año que viene, el mantra de TGR 'Personas, Producto, Tuberías' se acelerará como nunca antes lo habíamos visto. Ha llegado el momento de que la próxima generación dé sus primeros pasos hacia el escenario mundial. Junto con Gene Haas, Ayao y todo el equipo TGR Haas F1, construiremos una cultura y un equipo para el futuro. Toyota está ahora verdaderamente en movimiento".

Como parte del acuerdo, se espera que Toyota ocupe un lugar destacado en el coche del equipo para 2026, que se lanzará el 23 de enero con una presentación en línea.

Toyota sustituye a MoneyGram como socio titular de Haas tras un acuerdo que se prolongó durante los últimos tres años y medio.