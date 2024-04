Magnussen recibió una penalización de 10 segundos por golpear a Yuki Tsunoda durante la reanudación de la carrera tras el primer período de coche de seguridad.

Al salir de la curva 6, Magnussen hizo un arriesgado intento y golpeó el neumático trasero derecho del coche de Tsunoda, haciendo que el piloto japonés hiciera un trompo.

Los daños causados al coche de Tsunoda lo obligaron a retirarse de la carrera de inmediato, mientras que Magnussen consiguió continuar.

Los comisarios consideraron al danés "principal culpable" del accidente y le impusieron una penalización de 10 segundos.

Komatsu cree que la sanción fue demasiado dura, ya que considera que sólo fue un incidente de carrera.

"No creo que sea justificable. Creo que es sólo un incidente de carrera", dijo el jefe del equipo japonés.

"No sacó a Tsunoda de la pista. Se metió por el interior de la curva 6, llegó al vértice, Tsunoda se fue ancho, aún así dejó espacio, Tsunoda volvió progresivamente".

Kevin Magnussen, Haas VF-24, Zhou Guanyu, Kick Sauber C44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Él no se sale de la pista, así que quizás la definición 'volvió' podría ser errónea. Pero no es que Kevin tenga toda la culpa. Para mí, mínimo 50/50".

"En todo caso, creo que es más (culpa) de Tsunoda. Sinceramente, no dobló contra Tsunoda ni nada por el estilo. Se ha metido por dentro, ha llegado al vértice, tuvo un movimiento, pero (eso) no ha cambiado la dirección del coche. No sacó a Tsunoda de la pista".

"Aún le quedaba espacio. Entonces, ¿por qué es una penalización?".

Komatsu dijo que, aunque la penalización no era recurrible, el equipo exigiría una explicación a la dirección de carrera, ya que no estaba de acuerdo con la decisión.

Magnussen, que terminó la carrera en 16º posición tras su penalización, consideró que no había nada que pudiera haber hecho de forma diferente para evitar el incidente.

"No lo sé. Me pareció que iba muy abierto. Y luego él hizo que se pegara de todos modos. Y yo estaba como bloqueado en mi rotación. No podía hacer nada más. Pero consideraron que fue sanción para mí. Así que es lo que hay".

Y añadió: "Creo que hice lo que pude. Cuando tuvimos el contacto había el ancho de un coche (en el exterior)".

"Así que creo que nos equivocamos un poco, supongo. Tengo que revisarlo. Pero para mí, bien podría haber sido un incidente de carrera".