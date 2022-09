Haas, sin apuro en definir su alineación para la F1 2023

Cargar reproductor de audio

Aunque no ha habido confirmación por parte del equipo, se entiende que Mick Schumacher no continuará una tercera temporada en la escudería estadounidense.

Antonio Giovinazzi, quien tiene contrato con Ferrari, estará en las FP1 de Monza y Austin y es uno de los favoritos para conducir en Haas la próxima temporada.

Sin embargo, inevitablemente, el nombre de Daniel Ricciardo está en el marco después de que fue descartado por McLaren, y también se habla de apoyo brasileño para que Pietro Fittipaldi pase de piloto de reserva a titular.

El propietario del equipo, Gene Haas, se encuentra en Zandvoort este fin de semana y Steiner admitió que, dada su presencia, las conversaciones sobre el futuro se intensificarán.

"Obviamente, hablaremos de ello", dijo Steiner. "Es el comienzo, pero no es el final. No es que no hayamos hablado juntos sobre los pilotos, sobre lo que hay que hacer, pero hemos decidido esperar un poco, no tenemos prisa".

"Así que, obviamente, monitoreamos la situación también con Mick, y vemos lo que está sucediendo. No tenemos prisa. ¿Por qué tenemos que decidir ahora lo que vamos a hacer?"

"Si decidimos ahora y tomamos la decisión equivocada, y nos arrepentimos, ¿por qué íbamos a forzarnos a decidir?"

"Como siempre he dicho, todo está abierto. Si empiezas a tener un objetivo número uno, entonces ya no está abierto. Entonces no diría la verdad".

Steiner reconoció que esperar tiene sus propios riesgos: "Absolutamente. Pero asumimos ese riesgo, lo asumimos conscientemente, quizá la oportunidad sea mayor que el riesgo".

Mick Schumacher, Haas F1 Team Photo by: Motorsport Images

Ampliando sobre el proceso de decisión, dijo: "Tengo mis propias ideas, pero todavía tengo que tener claro quién es el mejor para el equipo".

"No se trata de quién quiero como persona, sino de qué es lo mejor para el equipo de cara al futuro, eso es lo más importante".

"Y eso vuelve a salir por el diálogo, ¿qué queremos hacer? Ir por el riesgo o la seguridad, lo que sea. Y eso puede ser el factor decisivo, no quién es el favorito o quién me gusta más".

"Creo que buscamos hacer avanzar al equipo, llevarlo hacia adelante. ¿Qué es mejor, tener un piloto muy rápido o tener un piloto sólido que lleve todo adelante? Hay muchas cosas en juego. Pero el objetivo es, obviamente, volver a llevar al equipo hacia adelante".

Steiner coincidió en que Haas es una propuesta mucho más atractiva para los pilotos que hace un año.

"Absolutamente. Quiero decir, seguro que el cockpit es más interesante. Yo estaba en 2020, cuando dejamos ir a Romain (Grosjean) y a Kevin, fui el primero en decirles a los chicos que tal vez no quieran estar aquí, porque este (2021) será un año decepcionante. Así que creo que ahora que el coche es mejor, creo que también mejorará con el tiempo".

"Obviamente, tenemos una oportunidad mucho más interesante para un piloto porque puede demostrar lo que puede hacer. El año pasado, y sabiendo que el coche es un año de transición, fue una oportunidad perfecta para que dos novatos aprendieran sobre la F1. Sin la gran presión que supone el rendimiento del coche".

"Obviamente, también tenemos un largo camino por recorrer con el rendimiento. Pero estamos en una posición mucho mejor que el año pasado".

Steiner restó importancia a las apariciones de Giovinazzi en las FP1, sugiriendo que el acuerdo se acordó como un favor al jefe de Ferrari, Mattia Binotto, y porque escuchar los comentarios de otro piloto sería útil.

El ex piloto de Alfa Romeo tuvo siete salidas de FP1 con Haas en 2017.

"Eso salió de una conversación que tuve con Mattia", dijo Steiner.

"Creo que fue dos fines de semana antes de las vacaciones de verano. Era muy tarde y me dijo: 'Oye, ¿qué piensas de darle a Giovinazzi una oportunidad de ir de nuevo en un coche de F1?'"

"Es su piloto de reserva, y es nuestro segundo piloto de reserva si Pietro no está, porque Pietro no está en todas las carreras, porque está corriendo en sportcars".

"En primer lugar, regalamos tiempo, pero luego pensé que nunca habíamos tenido a nadie más que a Mick y Kevin en nuestro coche, sería bueno tener a alguien ahí, que pueda darnos una opinión de cómo es el coche, y también ver lo que otros pilotos pueden hacer con el coche. Así que fue una decisión bastante rápida".

"Así que sí, vamos a intentar hacerlo. Obviamente, renuncias a un poco (de tiempo en pista) de nuestros pilotos actuales, pero tal vez ganamos más para el equipo porque obtenemos la opinión de otra persona que nunca condujo el coche antes".

"Y toda la oportunidad llegó porque Mattia lo pidió. Yo no habría ido a preguntarle, pero él me lo pidió a mí, y dijimos que no estaba mal hacerlo. Así que decidimos hacerlo".

