Haas sorprendido de haber reducido la diferencia ante sus rivales

Haas optó por no desarrollar su coche el año pasado para poder centrarse en la preparación del nuevo reglamento técnico que llegará en 2022, creyendo que tenía una mayor oportunidad de dar un paso adelante y ganar rendimiento.

Esto resignó al equipo a un año de transición en 2021, en el que no consiguió ningún punto con los pilotos novatos Mick Schumacher y Nikita Mazepin, dejándolo último en el campeonato de constructores.

Sin embargo, en las tres últimas carreras de la temporada, Haas se acercó a sus rivales de la parte baja de la mitad de la parrilla, Alfa Romeo y Williams, en términos de ritmo absoluto. Schumacher se clasificó a menos de dos décimas de segundo de un coche de Alfa Romeo tanto en Qatar como en Abu Dhabi, y estuvo incluso a menos de una décima del Aston Martin de Lance Stroll en la clasificación para la carrera de Arabia Saudí.

El jefe de Haas F1, Steiner, destacó la importancia de mantener la motivación del equipo a pesar de su posición poco competitiva, pero admitió que estaba sorprendido por los avances de finales de temporada que ellos exhibieron sobre el resto de los equipos de la parte baja.

"Lo que hay que vigilar es que la gente no se complique, se acostumbre y no dé más de sí", dijo Steiner a Motorsport.com.

“Hay que recordarles que no se han vuelto tontos ni malos, que mejorarán, es solo que nuestro coche no se estaba desarrollando. Es demasiado simple la respuesta: si un año no haces nada, aquí es donde acabas”.

"Por otra parte, en las dos últimas carreras, no podía creer que estuviéramos a una o dos décimas de los competidores de la parte trasera de la parrilla. No entiendo como sucedió eso con un coche que tenía casi dos años”.

Cuando se le preguntó si las ganancias se debían en parte a la creciente experiencia de sus pilotos, Steiner seguía pensando que los otros equipos deberían haber creado una mayor brecha con respecto a Haas al desarrollarse en 2021.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, Mick Schumacher, Haas F1, Nikita Mazepin, Haas F1 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Los otros deberían haber aumentado la diferencia porque han desarrollado sus coches", dijo Steiner.

"Las dos últimas carreras fueron muy extrañas para mí. En Arabia Saudí, donde la vuelta es muy larga, sólo estábamos a una décima y media y en carrera luchamos contra uno de los Williams, pero Tal vez iban más lentos”.

"En cuanto puedes luchar por algo, es un escenario diferente, un ambiente diferente, una forma diferente de vivir".

Schumacher fue capaz de luchar con el piloto de Williams Nicholas Latifi durante todo el final de temporada en Abu Dhabi, manteniéndolo detrás durante 22 vueltas antes de que Latifi se estrellara y provocara un coche de seguridad.

El piloto alemán dijo que el progreso de finales de temporada era "posiblemente" el resultado de su creciente experiencia, pero también pensó que el equipo había encontrado nuevas formas de poner a punto el coche VF-21.

"Nosotros, como equipo, hemos encontrado una forma diferente de afrontar los fines de semana y de enfocar los reglajes", dijo Schumacher a Motorsport.com.

"Creo que hemos encontrado lo que queremos del coche. Si es la estabilidad de entrada, si es el sobreviraje, es algo que se ha demostrado en las últimas semanas y pienso que lo hemos perfeccionado un poco”.