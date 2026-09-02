Haas tendrá mejoras en Monza, pero Bearman sigue siendo "escéptico" sobre el rendimiento del VF-26

Después de comenzar con fuerza la temporada 2026 de Fórmula 1, Haas admite que este año ha sido superado y ha desarrollado el coche más lentamente que sus rivales. Sin embargo, el jefe del equipo Ayao Komatsu y el piloto Oliver Bearman mantienen la esperanza de poder volver a alcanzar al grupo "pronto".

Haas tradicionalmente ha empezado la temporada con fuerza, y continuó esta tradición en 2026 al sumar puntos en las tres primeras carreras, incluido un quinto puesto para Bearman en el Gran Premio de China. Sin embargo, a medida que avanzó la temporada, el equipo ha sido alcanzado por sus rivales mientras lidia con un coche inconsistente y un ritmo de mejoras más lento en comparación con equipos de la zona media como Alpine y RB.

"2025 fue realmente el primer año para nosotros, o uno de muy pocos años, en el que parecíamos tener buen ritmo durante todo el año," explicó Bearman antes del Gran Premio de Países Bajos. "De hecho, mejoramos nuestro rendimiento relativo a medida que avanzaba el año.

"Ahora, 2026 es más parecido a lo que hemos visto de Haas en el pasado: empezar increíblemente fuertes con un coche realmente rápido como base, pero no ser capaces de mejorar como lo han hecho los demás.

"Francamente, ahora mismo nos han superado. Somos el 10º mejor equipo. Realmente duele, a mí y a todos los demás. Estábamos trabajando muy duro para que eso no fuera así, pero esa es la realidad de dónde estamos ahora mismo."

Un ejemplo claro es que el equipo no ha puntuado desde el Gran Premio de Mónaco en junio, cuando Esteban Ocon logró llevar su coche a casa en novena posición. Desde entonces, el equipo ha tenido problemas de inconsistencia, lo que ha afectado a su capacidad para extraer el máximo del coche de 2026.

Ayao Komatsu dice que Haas aún no cambiará todo su enfoque hacia 2027. Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Sin embargo, el director del equipo, Komatsu, confía en que Haas pronto pueda encontrar soluciones a los problemas a los que se enfrenta.

"Así que, en los dos últimos años, creo que nos demostramos a nosotros mismos y al mundo exterior que podemos desarrollar el coche. Tenemos a la gente, el departamento técnico está funcionando," dijo Komatsu antes de la carrera de Zandvoort.

"Para que tengamos la más mínima posibilidad de mantener el ritmo de los demás, debido al tamaño de nuestro equipo, todo tiene que ser perfecto. Pero eso simplemente no es realista en la vida de nadie. Y la mejora de Montreal no fue perfecta. Algunas partes funcionaron, algunas partes hicieron que el coche fuera más rápido, pero algunas partes no fueron perfectas. De hecho, [eso] también hizo que la manejabilidad fuera más difícil.

"Así que estamos aprendiendo de esas lecciones. ¿Y cuál es el objetivo para el resto de la temporada? Para mí, es el mismo que en los dos últimos años. Tenemos que demostrarnos a nosotros mismos que podemos identificar los problemas clave, que podemos resolverlos y luego ponerlo en el coche para avanzar."

Como resultado de las dificultades, Komatsu dijo que ahora está recibiendo preguntas sobre cuándo Haas abandonará su monoplaza de 2026 y cambiará el foco al próximo año. Esto, explicó Komatsu, no es una opción para el equipo y, en cambio, trabajará para desbloquear el rendimiento del VF-26, un movimiento que beneficiará al equipo a largo plazo.

"Si dices: ok, bien, '26, empezamos bien, pero nos venimos abajo, es el primer año de reglamento. Bien, pasemos página, empecemos el '27. No hemos resuelto el problema fundamental. Si hacemos eso, no da confianza a la gente," explicó el ingeniero japonés.

"Tienen que creer en sí mismos. Uno de los principales factores impulsores en la forma en que lo están afrontando ahora, juntos como equipo, es la confianza y la unión que han ganado en los dos últimos años. Por eso estamos saliendo adelante desarrollando."

Oliver Bearman espera que Haas presente mejoras "pronto". Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Haas confirma mejoras que llegarán en Monza

Para salir del problema mediante el desarrollo, Haas llevará nuevas piezas al VF-26, que el equipo confirmó que llegarían este fin de semana en Monza para el Gran Premio de Italia.

"Este fin de semana, traeremos otro paquete de mejoras al coche," explicó Komatsu en un comunicado compartido por el equipo. "Así que, de nuevo, es fundamental que maximicemos nuestro tiempo de entrenamientos, evaluemos nuestros datos de forma exhaustiva y nos esforcemos por seguir empujando en la zona media."

Sin embargo, pese a los aspectos positivos que estas mejoras podrían aportar, Bearman advirtió que las nuevas piezas no siempre equivalen a un salto adelante en pista.

"Tenemos piezas nuevas en camino," dijo el británico. "Pero somos muy escépticos en algunos sentidos. Tenemos discrepancias en una carrera como Budapest. Tenemos discrepancias de carga aerodinámica equivalentes al tamaño de una mejora. Si tengo el coche que tuve en Spa, aquí [en Zandvoort], es como ponerle una mejora al coche.

"Una mejora, no sé cuánto cuesta, pero muchos millones. Si podemos averiguar cómo hacer que nuestro coche funcione, es gratis. Si recibimos la mejora pero no rinde, entonces es como no recibirla. Hay muchos factores en juego, es un gran desafío."

De cara a la próxima carrera en Italia, Bearman cree que Haas podría al menos subir un escalón y ser el noveno mejor equipo de la parrilla. A pesar de una profunda renovación del Aston Martin AMR26 en las últimas semanas que lo ha hecho despegarse del fondo del grupo, el británico dice que Haas debería tener una ventaja sobre el equipo británico en Monza.

"Esperamos batir a [Aston Martin] en Monza, donde es una pista de potencia," dijo Bearman. "Pero en Hungría, fueron más rápidos que nosotros, o al menos más consistentes. Esos son los hechos en ese sentido. Ahí es donde estamos.

"Realmente duele estar aquí sentado diciendo eso, pero así es."