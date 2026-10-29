Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Bearman explica por qué Haas está “tocó techo” con su coche de 2026

Desde el punto de vista de Bearman, el VF-26 es prácticamente perfecto, salvo por una falta insuperable de carga aerodinámica

Benjamin Vinel Stuart Codling

Publicado: 29 oct 2026, 15:09

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Oliver Bearman, Haas F1 Team

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Oliver Bearman cree que Haas no puede extraer mucho más rendimiento de su monoplaza de Fórmula 1 de 2026, después del Gran Premio de Estados Unidos.

Bearman mostró un ritmo alentador el viernes en el Circuit of The Americas, con el 11.º y el 10.º puesto en las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, antes de caer en el clasificador, hasta el punto de clasificarse apenas 16.º.

El británico explicó que esto se debió a haber encontrado una puesta a punto casi perfecta ya desde la FP1, lo que hizo que su VF-26 perdiera ritmo en relación con la competencia a medida que sus rivales avanzaban en ese aspecto.

"Demuestra que estamos haciendo un buen trabajo como equipo", dijo. "Estamos sacando el máximo de nuestro coche desde la FP1, básicamente. Tuvimos un coche al que realmente le cambiamos la altura de manejo, te digo, un milímetro en todo el fin de semana. ¿Desde donde empecé hasta donde corrí con el coche? El mismo coche.

"Porque era bueno. Porque era excelente. Desde la primera vez que puse el neumático blando en la FP1, en mi informe de la FP1, dije: ‘No sé qué más necesito del coche’. Es muy, muy bueno. Es decir, el balance es bueno, se siente bien. Simplemente no tenemos suficiente carga aerodinámica. Así que se siente bien, pero no somos del todo tan rápidos como otros".

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Haas está condicionado por su último paquete importante de mejoras, que data del Gran Premio de Italia, hace casi dos meses. Desde entonces, no se introdujeron piezas nuevas más allá de una estructura de impacto trasera específica para Sepang.

"No me sorprende que mantuviéramos la misma diferencia relativa con los líderes y que todos los demás simplemente lograran mejorar y superarnos", continuó Bearman. "Significa que tenemos un coche predecible, benigno. Las características son muy buenas, pero simplemente no tenemos suficiente carga aerodinámica, y está muy claro: a medida que avanza la vuelta, incluso en clasificación, la competitividad empeora porque simplemente destrozamos los neumáticos y no podemos conservarlos.

"Es frustrante, pero al mismo tiempo, ¿qué más podemos esperar? Nuestros rivales trajeron mejoras otra vez este fin de semana. Es decir, trajeron como tres o cuatro veces más mejoras que nosotros. Así que no me sorprende que todos nos estén superando, tienen coches más rápidos que nosotros.

"Por eso no me arrepiento realmente de la decisión de intentarlo con Pierre. Porque sé que, si eso no pasa, simplemente voy a seguirlo y al final probablemente me van a adelantar los Audis, y eso no es lo que vine a hacer. Necesito sumar puntos y eso es lo que necesitamos hacer como equipo. Sí, al final necesitamos un coche más rápido".

Entonces, ¿no saldrá nada más del VF-26? "Lamentablemente no", dijo Bearman. "No, tocó techo.

"Si estuviera rodando solo, diría: ‘Ah, el coche se siente muy bien’. Si lo comparo con cómo se sentía quizá hace tres o cuatro eventos, las características mejoraron mucho. Sin embargo, la carga es carga, la carga aerodinámica es carga aerodinámica, y nos falta".

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Sin embargo, su compañero de equipo Esteban Ocon podría no estar de acuerdo sobre el supuesto comportamiento cómodo del VF-26, ya que el francés se quejó de inconsistencia en la frenada después de la carrera de Austin.

"Aparece en clasificación cuando llevas el coche al límite", detalló Ocon. "Y cuando el neumático entra en temperatura, necesito anticipar la frenada 10-15 metros e igualmente bloqueo mucho y tengo mucho subviraje. No es una sensación muy agradable, es bastante impredecible. Estuvo ahí todo el fin de semana, así que lo minimizamos, lo que creo que fue bastante positivo; con los ingenieros logramos tenerlo un poco más bajo control, pero el problema de fondo sigue ahí".

El veterano tuvo dificultades para terminar 14.º en el GP de Estados Unidos, a 34 segundos de las posiciones de puntos.

Información adicional de Ronald Vording

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