Haas ha superado con creces las expectativas con las que comenzó la actual campaña de Fórmula 1, en la que se esperaba estar en la parte trasera de la parrilla.

Con dos sextos puestos consecutivos de parte de Nico Hulkenberg, Haas se ha colocado al frente de la batalla en la zona media de la parrilla y ahora está inmerso en una reñida lucha con RB por el sexto puesto en el campeonato de constructores.

Pero lo que es importante entender sobre el sorprendente progreso de Haas este año es el hecho de que no se trata de una historia en la que el equipo simplemente produce un coche mejor desde el principio y recoge los frutos de ello.

Por el contrario, aunque su VF-24 es una mejora respecto a su predecesor, la clave de su mejora de forma ha estado en la manera en que ha conseguido mantener la trayectoria de su programa de desarrollo durante la temporada.

Y ese progreso constante ha tenido un gran impacto porque es algo que otros equipos han tenido dificultades para conseguir. Después de todo, este es un año en el que las actualizaciones se califican de "mejoras" o "retrocesos" en función de su éxito.

Por ejemplo, Ferrari se ha enfrentado recientemente a algunos dolores de cabeza con un nuevo suelo que introdujo en el Gran Premio de España y que lo ha devuelto sus problemas de rebote a alta velocidad.

Y Aston Martin descubrió que un nuevo paquete que introdujo en el Gran Premio de Emilia Romagna hacía que su AMR24 fuera más difícil de manejar al límite, lo que ha dificultado su lucha en el pelotón del mediocampo.

Ayao Komatsu, Team Principal, Haas F1 Team, Gene Haas, Propietario y Fundador, Haas F1 Team, en la parrilla. Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Para ambos equipos, es más difícil salir de estas dificultades porque las nuevas piezas han aportado cosas positivas en términos de carga aerodinámica, pero han tenido consecuencias imprevistas que han limitado las ganancias en el mundo real.

Este fenómeno de las actualizaciones que no aportan todo lo que se esperaba parece ser una tendencia con los coches actuales, y es algo a lo que ni siquiera Haas ha sido inmune, ya que ha estado en un viaje para descubrir cuáles de sus nuevas piezas funcionan y cuáles no.

Pero cómo la escudería más pequeña de la F1 se las ha arreglado tan bien, mientras sus rivales de mayor presupuesto pasan apuros, es un asunto intrigante, y para el que la propia escudería no tiene una respuesta obvia.

El jefe de Haas, Ayao Komatsu, dice que no hay nada único que él crea que su equipo está haciendo que los demás no estén haciendo, pero sospecha que simplemente se reduce a una nueva mentalidad que se ha inculcado este año.

A la pregunta de cuál es el secreto del éxito de Haas, responde: "No lo sé, la verdad. Honestamente no lo sé, lo único que podemos decir es que trabajamos juntos".

"Incluso cuando estamos introduciendo nuevas piezas, como la secuencia de actualizaciones después de Miami, en realidad no rendimos todo lo que pensábamos, desde los números del túnel de viento, y los números CFD".

"Pero, como equipo, cuando nos reunimos (para hablar de las nuevas piezas que no dieron todo lo que esperábamos), lo que me animó fue que nadie lo negaba ni luchaba contra ello. En lugar de eso, decían: 'Está bien, aceptamos que esto es así, ahora tenemos que entender por qué'".

"Una vez que lo aceptas, y todo el mundo se esfuerza por entenderlo, entonces puedes aplicar ese aprendizaje a la siguiente mejora. Así que si hay un secreto, ése es uno de ellos. Todo el mundo trabaja con transparencia, sin culpar a nadie".

"Incluso con esta (la mejora del GP de Gran Bretaña), dije el jueves que hasta que no la corriéramos, no quería decir nada al respecto porque nunca se sabe".

"Nunca sabes de antemano lo que nos hemos perdido, porque es muy fácil equivocarse".

Nico Hulkenberg, Haas VF-24 Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images

Este progreso constante que Haas ha sido capaz de hacer con sus actualizaciones este año contrasta con cómo han sido las cosas en el equipo en el pasado.

En 2023, un importante paquete de desarrollo llevado al Gran Premio de Estados Unidos no funcionó y sus fallos quedaron expuestos en Abu Dhabi cuando Hulkenberg, que había vuelto a la antigua especificación para el final de temporada, lo superó cómodamente.

Ya en 2019, Haas también pasó por un período en el que optó por abandonar una serie de mejoras que había introducido para volver a una especificación más antigua que parecía ser mejor.

Por eso, romper esta tendencia histórica es tan importante para Komatsu, y cree que podría ayudar a desbloquear aún más ganancias en el futuro.

"En la prensa se decía que nuestros chicos de aerodinámica no podían mejorar el coche, pero ahora hemos demostrado que sí y nadie puede negar que hemos mejorado el rendimiento del coche. Eso debería darles mucha confianza".

El tema subyacente es que Komatsu cree que el equipo está aprovechando un potencial que, en su opinión, lleva tiempo sin explotar.

Y añade: "Lo he dicho desde el primer día. Tenemos gente con talento, de verdad, pero sólo era cuestión de juntarla. Y eso es un problema de la alta dirección".

"Una vez que lo hemos resuelto y los hemos dejado trabajar, éste es el resultado. El equipo sigue siendo el mismo, y no hemos cambiado a tanta gente. Está bien, se ha ido Simone Resta (director técnico), pero aparte de eso, no hay muchos cambios".

"La estructura ha cambiado, y hemos recolocado a algunas personas, pero en realidad se trataba más de crear el ambiente. Y ahora estamos contratando personal, así que pronto seremos un equipo más grande".

"Pero incluso con los mismos recursos que el año pasado, y más o menos las mismas personas, esto es lo que podemos hacer. Es increíble, ¿no? Por eso estoy tan contento".

"Si hubiera hecho un cambio radical y hubiera conseguido esto, creo que no me sentiría tan bien. Porque simplemente sabía, creía, que teníamos buena gente. Y me sentía tan frustrado y mal porque esa gente estaba teniendo muy mala prensa, interna y externamente. Por eso me alegro tanto".