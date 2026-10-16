Noticias

Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Haas vuelve a usar su 'monstruosa' decoración dedicada a Godzilla en Austin

El equipo dirigido por Ayao Komatsu, tras haber utilizado ya la decoración dedicada al monstruo cinematográfico en el Gran Premio de Japón, volverá a presentar la misma coloración en el Gran Premio de Estados Unidos, que se celebrará la próxima semana en el trazado de Austin.

Giacomo Rauli

Publicado: 16 oct 2026, 19:05

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Godzilla vuelve a dejarse ver y lo hace de nuevo... en los Haas. El equipo estadounidense ha oficializado que volverá a correr con la decoración vista en el Gran Premio de Japón de este año y lo hará el próximo fin de semana, cuando en el Circuito de Las Américas de Austin se dispute el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1.

La colaboración entre Haas y TOHO, el estudio japonés de entretenimiento, regresará así en el fin de semana texano para promocionar el estreno de la nueva película dedicada al monstruo, "Godzilla Minus Zero", previsto para el 6 de noviembre en Estados Unidos.

Livrea del Team Haas F1 per il Gran Premio del Giappone

Foto di: Haas F1 Team

La decoración especial se desvelará online el lunes 19 de octubre, de cara al Gran Premio de Estados Unidos. La invasión de Godzilla también alcanzará a los monos de carrera de los pilotos de TGR Haas F1 Team, Esteban Ocon y Ollie Bearman, además de los de la piloto de F1 Academy Kaylee Countryman.

Un evento exclusivo dedicado a los aficionados, organizado en el centro comercial Domain NORTHSIDE de Austin, acogerá la presentación en vivo de la campaña. Estarán presentes Ayao Komatsu, team principal de TGR Haas F1 Team, los pilotos Esteban Ocon y Ollie Bearman, Jack Doohan y Kaylee Countryman.

Livrea del Team Haas F1 per il Gran Premio del Giappone

"Estamos abriendo un nuevo camino en la Fórmula 1 presentando una segunda decoración vinculada a esta colaboración, y es algo de lo que estamos muy orgullosos. Nos ofrece otra oportunidad para proponer contenidos que nuestros aficionados quieren ver y crear algo capaz de conectar la Fórmula 1 con un nuevo público. Godzilla es un personaje icónico y ver cómo esta asociación cobra vida de nuevo en Estados Unidos será algo realmente especial para el equipo y para nuestros aficionados".

"Nos sentimos profundamente honrados de colaborar de nuevo con TGR Haas F1 Team en una iniciativa conjunta especial este otoño, tras el éxito de nuestra colaboración con motivo del Gran Premio de Japón en marzo", añadió Keiji Ota, director, senior managing executive officer y CGO (Chief Godzilla Officer) de TOHO.

Livrea del Team Haas F1 per il Gran Premio del Giappone

Foto di: Haas F1 Team

"Con motivo del anterior Gran Premio de Japón, la potente sinergia entre un equipo que sigue superando los límites en la élite del motorsport mundial y Godzilla, un personaje que sigue fascinando a los fans de todo el mundo, generó una respuesta extraordinaria. A medida que nos acercamos a la fase final de la temporada y la competición se vuelve cada vez más intensa, nuestra asociación promete llevar un nuevo nivel de entusiasmo al Gran Premio de Estados Unidos de octubre".

"Con el estreno de la nueva película Godzilla Minus Zero previsto para noviembre, invitamos a todos a seguir con entusiasmo esta dinámica colaboración entre Godzilla, cada vez más protagonista en la escena mundial, y un equipo que sigue derribando barreras".

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Colton Herta contempla un regreso a la Indy 500 en IMSA mientras define su 2027

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Giacomo Rauli





Mercedes confirma: tanto Antonelli como Russell usarán el nuevo paquete de actualizaciones en Austin



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



2 d



Mercedes confirma: tanto Antonelli como Russell usarán el nuevo paquete de actualizaciones en Austin





Leclerc ve "dificíl" superar a Verstappen en la arrancada el domingo en Singapur



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



6 d



Leclerc ve "dificíl" superar a Verstappen en la arrancada el domingo en Singapur





Antonelli ve potencial en el nuevo paquete de Mercedes, pero admite margen de uso muy reducido



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



6 d



Antonelli ve potencial en el nuevo paquete de Mercedes, pero admite margen de uso muy reducido

Más de

Esteban Ocon





¿Tomó Haas la decisión correcta al fichar a Rafael Camara para la F1 de 2027?



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



1 d



¿Tomó Haas la decisión correcta al fichar a Rafael Camara para la F1 de 2027?





Oficial: Rafael Camara tomará el lugar de Esteban Ocon en Haas en la F1 2027



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



1 d



Oficial: Rafael Camara tomará el lugar de Esteban Ocon en Haas en la F1 2027





Ocon desafía su salida de Haas: la Fórmula 1 es “donde pertenezco”



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Bahrein en Malasia



15 d



Ocon desafía su salida de Haas: la Fórmula 1 es “donde pertenezco”

Más de

Haas F1





De Recife a la Fórmula 1: el sueño de Câmara que cambió la vida de toda su familia



Fórmula 1



Fórmula 1 9 h



De Recife a la Fórmula 1: el sueño de Câmara que cambió la vida de toda su familia





Komatsu: Haas eligió a Camara por su velocidad y sensibilidad, no por Ferrari



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



1 d



Komatsu: Haas eligió a Camara por su velocidad y sensibilidad, no por Ferrari





Horner ironiza sobre la fama de Steiner: “Nunca ha subido al podio en la F1”



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



1 d



Horner ironiza sobre la fama de Steiner: “Nunca ha subido al podio en la F1”

Últimas noticias





Haas vuelve a usar su 'monstruosa' decoración dedicada a Godzilla en Austin



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



6 min



Haas vuelve a usar su 'monstruosa' decoración dedicada a Godzilla en Austin





Porsche-Boutsen VDS en la pole position en Portimão, Verstappen saldrá 15.º



GT World Challenge Europe Endurance



GTWE GT World Challenge Europe Endurance



Portimão



35 min



Porsche-Boutsen VDS en la pole position en Portimão, Verstappen saldrá 15.º





Trackhouse anuncia un nuevo accionista: la plataforma de inversión 1936



MotoGP



MGP MotoGP 52 min



Trackhouse anuncia un nuevo accionista: la plataforma de inversión 1936





Aston Martin y Genesis por delante de Ferrari en la FP2 de las 6 Horas de Barcelona



WEC



WEC WEC



Barcelona



1 h



Aston Martin y Genesis por delante de Ferrari en la FP2 de las 6 Horas de Barcelona

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete