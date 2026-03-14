Hadjar, a una décima de Verstappen: Nunca he estado "a la deriva"

Isack Hadjar no tuvo un comienzo de jornada ideal este sábado en el Gran Premio de China, ya que fue víctima del exceso de ímpetu de Kimi Antonelli durante la carrera sprint. Sin embargo, posteriormente tuvo una sesión de clasificación relativamente buena, terminando en novena posición, a 0,119 segundos de Max Verstappen, mucho mejor que el medio segundo del día anterior.

Tras la clasificación de sprint, los Red Bull registraban un retraso de 1,7 y 2,2 segundos, respectivamente, respecto al mejor tiempo marcado por Mercedes, una diferencia que hoy se ha reducido prácticamente a la mitad, ya que Verstappen se sitúa a nueve décimas.

Al ser preguntado inicialmente sobre el tema por Canal+, Hadjar señaló, sin embargo, que no es tanto que su escudería haya progresado —como lo demuestran las posiciones y los tiempos comparados entre el viernes y el sábado— como que las otras escuderías han perdido rendimiento.

"No sé por qué hemos ganado un segundo respecto a los demás. Nosotros, comparando nuestro tiempo con el de ayer, estamos en los mismos tiempos [1'33"0 frente a 1'33"2 para el mejor RB22], así que... Creo que simplemente es que delante, no sé si se han equivocado o si las condiciones hoy eran más duras. Pero, en cualquier caso, la sensación con el coche es la misma, somos más lentos en todas partes".

Ante los medios internacionales, entre los que se encontraban Motorsport.com, se le preguntó a Hadjar por la diferencia entre su tercer puesto en Melbourne, a más de siete décimas, y esta novena posición a un segundo. Para el francés, tampoco hay realmente motivos para señalar una diferencia.

"No, no es diferente. Creo que teníamos un retraso de ocho décimas en Melbourne, en un circuito más pequeño. Aquí, el circuito es mucho más grande, lo que pone un poco más de manifiesto nuestras debilidades. El retraso en los tiempos por vuelta es, por tanto, mayor, pero creo que nuestro rendimiento es idéntico".

Isack Hadjar tiene los ojos puestos en Max Verstappen en este inicio de temporada. Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Entonces, ¿por qué hay tantos coches por delante de él en comparación con Australia? "Ellos [los rivales] la fastidiaron de verdad el fin de semana pasado. Es todo lo que puedo decir".

A título personal, la reducción de la diferencia con Verstappen es evidentemente notable, en un segundo asiento de Red Bull que rara vez ha visto luchas reñidas en la clasificación en los últimos años. En Canal+, Hadjar explicó por qué esto era importante.

"A mí, de todos modos, lo que haga [Kimi] Antonelli, tal y cual... Tengo al mejor piloto de la parrilla a mi lado, es con él con quien me comparo y, desde el inicio de la temporada —bueno, solo han pasado dos carreras, claro—, nunca me he sentido rezagado, así que estoy contento con el trabajo que estoy haciendo. Pero está claro que a los dos nos gustaría luchar por mejores posiciones".