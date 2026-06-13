Hadjar admite que "no me siento bien de cara a la carrera" en Barcelona

Isack Hadjar se quedó con sentimientos encontrados tras la clasificación para el Gran Premio de España. El piloto de Red Bull Racing estaba satisfecho con su vuelta y vio que la velocidad estaba ahí, pero al mismo tiempo lamentó un error en la primera curva. Según el francés, por ello había más potencial del que su posición final de salida sugiere.

"En realidad, todo estuvo bien", recordó Hadjar. "Fue una vuelta muy buena, salvo la curva 1." Cuando después vio la tabla de tiempos, llegó la frustración. "Si miro la diferencia con P3, es bastante deprimente. Podría haber estado ahí. Pero si, si, si... así no funciona, por supuesto."

La clave de esa decepción estuvo, según Hadjar, directamente al inicio de su última vuelta de clasificación. En la primera curva intentó ganar un poco demasiado de tiempo. "Esa es la curva más importante del circuito. Entré demasiado fuerte. Como resultado, por muy poco perdí el ápice y comprometí de inmediato la curva 2 y la curva 3. Por eso, mi primer sector fue bastante malo."

Precisamente eso es lo que lo hace doloroso para el piloto de 21 años. Aparte de ese error, estaba satisfecho con su actuación. "A partir de ese momento, el resto de la vuelta fue muy bueno. No me arrepiento, pero sí es una pena."

Sorprendido por la pequeña diferencia con la pole

Tradicionalmente, Barcelona se considera un circuito en el que los puntos débiles de un coche quedan expuestos sin piedad. Este fin de semana además se sumó la alta temperatura, lo que hizo que la gestión de los neumáticos y el equilibrio fueran aún más importantes. Aun así, Red Bull volvió a rendir sorprendentemente bien.

Hadjar reconoce que el equipo ha dado pasos claros durante el fin de semana. Al mismo tiempo, considera sorprendentemente pequeña la diferencia con la cima absoluta.

Hadjar: "We hebben het weekend goede progressie geboekt. Maar eerlijk gezegd heb ik nog steeds niet het gevoel dat we met wat we hebben om pole-position zouden moeten kunnen vechten." Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Este circuito deja al descubierto los puntos débiles de un coche y las temperaturas lo hacen todo aún más extremo", explicó. "Hemos logrado una buena progresión durante el fin de semana. Pero, sinceramente, todavía no siento que, con lo que tenemos, deberíamos poder luchar por la pole position."

Precisamente por eso miró el resultado con asombro. "Me sorprende la diferencia con la pole. Esa brecha no es tan grande como esperaba, sobre todo viendo las sensaciones que tengo en el coche. Pero aún queda mucho trabajo por hacer."

Espera una carrera dura

Si la clasificación ya supuso un desafío, Hadjar espera que la carrera del domingo sea al menos igual de dura. Las altas temperaturas y el fuerte desgaste de los neumáticos hacen probables varias paradas en boxes. "No me siento especialmente bien de cara a la carrera", admitió con sinceridad. "Creo que va a ser una carrera muy dura."

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Aun así, también espera con ganas el desafío estratégico que tiene por delante. "Creo que nunca he corrido una carrera de Fórmula 1 con tantas paradas en boxes. Probablemente estemos hablando de dos o incluso tres paradas. Eso precisamente puede ser divertido: correr a fondo y asegurarse de que todo el mundo esté concentrado durante las paradas en boxes."

Preguntado sobre si se considera un buen gestor de neumáticos, Hadjar se remitió a sus experiencias en las categorías de formación. "En la Fórmula 1 fue difícil mostrar esa cualidad el año pasado, porque muchas carreras se disputaron prácticamente a fondo. Pero por la Fórmula 4, Fórmula 3 y Fórmula 2 sé que la gestión de los neumáticos suele ser uno de mis puntos fuertes. Mañana veremos cómo resulta eso."