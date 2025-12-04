Hadjar y su ascenso a Red Bull: "El momento es perfecto"

Ya es oficial: Isack Hadjar acompañará a Max Verstappen en Red Bull Racing el año que viene, con preferencia sobre Yuki Tsunoda, tras una temporada de rookie notablemente sólida. Este jueves, en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Abu Dhabi, el francés habló de su ascenso, sus expectativas y su adaptación al que sigue siendo históricamente el segundo asiento más exigente de la parrilla.

Isack, enhorabuena por tu nuevo puesto en Red Bull. Es un gran momento en tu carrera. Dinos, ¿qué significa para ti este nuevo asiento en Red Bull Racing?

Es un gran momento en mi carrera, eso seguro. Todo el trabajo duro que he realizado en los últimos años por fin ha dado sus frutos. Obviamente, esto es sólo el comienzo de un nuevo viaje. Pero estoy muy emocionado por empezar una nueva era en la Fórmula 1. Creo que es el momento perfecto. Creo que el momento es perfecto [dado el cambio de reglamento].

¿Cuándo te enteraste que tomarías el lugar?

No sabría decirlo. Digamos que me enteré muy tarde, durante la semana del Gran Premio de Qatar.

¿Qué expectativas tiene?

No tengo ninguna expectativa. Empiezo de cero. Hay que trabajar. Estoy deseando que lleguen enero y febrero, trabajar con el equipo y conocer a la gente. Sí, será crucial intentar empezar con un poco de ventaja.

¿Qué es lo que más le ilusiona de esta nueva etapa?

Sinceramente, es estar... Quiero decir, hay dos cosas. Estar en un equipo de campeones del mundo. Cuando crecí viendo la Fórmula 1, vi a Vettel ganar todas esas carreras con Red Bull. Y ser compañero de equipo de Max... Veré lo que se siente, experimentar el nivel más alto del mundo.

Max Verstappen e Isack Hadjar en el podio de Zandvoort. Foto de: Kym Illman / Getty Images

Tus ingenieros en Racing Bulls dijeron que pensaban que eras el piloto más parecido a Max en el equipo Red Bull. No sé si lo has pensado o analizado, pero si es así, ¿te convierte eso en el emparejamiento obvio con Max? Es una nueva temporada, nuevas regulaciones, así que dos pilotos del mismo estilo tienen que ser mejores.

En términos de estilo, creo que Max es muy único. Tiene un estilo muy particular, y yo también, a mi manera. Así que obviamente no intento copiar lo que él hace, pero en términos de estado de ánimo, tenemos ciertas cosas en común. Eso es todo.

¿Qué cosas tienen ustedes en común?

Lo que más me impresiona de Max es que, después de cuatro títulos mundiales, sigue estando muy, muy hambriento y muy enfadado cuando las cosas no salen como él quiere, porque siempre quiere ganar. Y no creo que todos los campeones puedan hacer eso. Una vez que alcanzas cierto nivel, tal vez puedas frenar un poco tu enfoque, pero él parece hambriento, igual que yo. Así que es muy impresionante.

¿Cómo puede rendir en un coche que históricamente ha sido difícil de pilotar junto a Verstappen? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo te sentirás en la carrera con él? ¿Y con qué estarás contento?

Bueno, eso no es cierto: no será el mismo coche en absoluto el año que viene. Como he dicho, tendremos el coche que tenemos. El equipo va a construir ese coche. Yo tendré que adaptarme a él, y Max tendrá que hacer el mismo trabajo. Si el coche se mueve en una dirección, al menos estaré allí para sentir el cambio. E idealmente, voy a contribuir a ese cambio. Ese sería el escenario ideal.

Nunca he hecho lo mismo dos veces cada año. Siempre he corrido en coches diferentes cada temporada, así que no sé lo que es hacer el mismo trabajo dos veces. Creo que se me da bastante bien adaptarme, así que tengo bastante confianza.