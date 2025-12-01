Hadjar se encamina a Red Bull mientras un acuerdo con Honda podría ayudar a Tsunoda
Yuki Tsunoda podría ser parte de un acuerdo de TPC entre Honda y Red Bull, mientras el equipo se prepara para ultimar su alineación de pilotos para 2026 en la Fórmula 1.
Yuki Tsunoda, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Racing Bulls Team
Foto de: Red Bull Content Pool
Las conversaciones de Red Bull con Honda sobre un acuerdo de motores para conservar sus unidades de potencia V6 turbo-híbridas para las pruebas con coches anteriores (TPC, según sus siglas en inglés) podrían ofrecerle un salvavidas a Yuki Tsunoda para mantener algún involucramiento en la Fórmula 1, ya que parece encaminado a perder un asiento como titular para 2026.
El equipo anunciará su alineación de pilotos para 2026 el martes, pero Motorsport.com entiende que Isack Hadjar se convertirá en el nuevo compañero de equipo de Max Verstappen en Red Bull Racing, y que Arvid Lindblad será ascendido a un asiento de F1 en Racing Bulls.
Esto deja el asiento restante entre Tsunoda y Liam Lawson, aunque un reporte del medio neerlandés De Telegraaf afirma que Lawson será retenido, dejando a Tsunoda sin un asiento de carrera a tiempo completo en 2026. El piloto japonés insinuó esto durante el fin de semana del Gran Premio de Qatar al decir que "sabía algo que aún no podía decir".
La participación de Honda con Tsunoda desde una perspectiva de marketing también se había tornado difícil debido a la asociación de Ford en Red Bull a partir de 2026. Red Bull iniciará su primer año con su propia unidad de potencia, en conjunto con el fabricante estadounidense, con ambos equipos —Red Bull y Racing Bulls— cambiando de proveedor de motores bajo la nueva normativa.
La FIA recientemente dictaminó que los fabricantes de motores deberán suministrar motores a sus antiguos equipos clientes para pruebas TPC, crucialmente sin tope de precio. Así, los fabricantes pueden cobrar lo que quieran y aumentar significativamente los precios. Durante el fin de semana en Qatar, Motorsport.com supo que Red Bull está en conversaciones con Honda sobre un acuerdo para el año próximo.
"Siempre hemos tenido una relación buena y justa con Honda. Tuvimos una reunión el viernes y creo que vamos por buen camino para resolver este asunto", dijo Helmut Marko en una entrevista exclusiva.
Yuki Tsunoda, Red Bull Racing
Photo by: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images
Red Bull quiere ultimar el acuerdo con Honda para seguir realizando pruebas TPC el año próximo, lo cual será importante para darle a Lindblad tiempo adicional en F1 si fuera necesario, y para permitir que otros talentos del programa junior se acostumbren a un coche de F1 cuando estén listos.
Un aspecto clave es que los precios que cobran los proveedores de motores para las pruebas TPC no están incluidos en el tope presupuestario. Equipos como Red Bull podrían, en teoría, afrontar cualquier monto, por alto que fuera, ya que no restaría presupuesto a su desarrollo.
Dicho esto, ningún equipo quiere pagar el precio completo, y se entiende que Red Bull y Honda han estado negociando desde hace tiempo un acuerdo mutuamente aceptable.
Sin embargo, el acuerdo TPC aún podría significar un rol de reserva para Tsunoda en ambos equipos de Red Bull, incluido un programa TPC para él mismo.
Independientemente del futuro de Tsunoda, es fundamental para Red Bull poder completar las pruebas adicionales el próximo año, especialmente porque la cantidad de días regulares de pruebas y filmación es muy limitada, y el acuerdo con Honda será clave para ello.
