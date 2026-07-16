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Fórmula 1 GP de Bélgica

Isack Hadjar, condenado a salir desde la parte trasera de la parrilla en Spa

Isack Hadjar ya sabe que tendrá que salir desde la parte trasera de la parrilla en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 de 2026.

Fabien Gaillard Téha Courbon
Publicado:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar saldrá desde la parte trasera de la parrilla en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 de 2026, en el circuito de Spa-Francorchamps. Así lo ha anunciado él mismo este jueves, en vísperas de las primeras vueltas de la carrera, en una entrevista con Canal+.

Al ser preguntado en el paddock del circuito de las Ardenas sobre su regularidad actual —tras haber encadenado cinco resultados entre los seis primeros consecutivos—, se felicitó en primer lugar por el buen trabajo realizado hasta ahora : "Sin duda es tranquilizador, sobre todo teniendo en cuenta el historial del segundo asiento de Red Bull Racing".

"No está nada mal, estoy contento con el trabajo que estoy haciendo. Aunque, claro, como equipo, nos gustaría poder luchar con más regularidad contra los Ferrari y los Mercedes. Creo que todavía estamos un poco por detrás. Estamos trabajando duro. Este fin de semana, creo que conseguir mi sexto top 6 va a ser complicado, teniendo en cuenta desde dónde salgo. Pero lo intentaremos".

Isack Hadjar (Red Bull)

Isack Hadjar (Red Bull)

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

A priori, es debido a varios cambios que se avecinan en la unidad de potencia de Red Bull Ford por lo que Hadjar tendrá que retroceder en la parrilla. 

Cuando se le preguntó cómo iba a afrontar el fin de semana sabiendo que tendrá que salir desde tan atrás, Hadjar explicó :  "El objetivo será centrarnos en el ritmo de carrera. No nos centraremos tanto en el rendimiento en la clasificación, ya lo sabemos".

"Seguramente saldremos en la 22.ª posición del Gran Premio. Pero es un circuito en el que se puede adelantar. Van a pasar muchas cosas. De todos modos, tenemos buen ritmo, así que espero divertirme mucho el domingo".

Cabe destacar que el francés no será el único piloto penalizado en la parrilla del domingo, ya que Lando Norris ya sabe que sufrirá un retroceso de 10 puestos en la parrilla, McLaren ha decidido montar una nueva unidad electrónica —que incorpora algunas de las mejoras de fiabilidad introducidas en Austria— en su motor Mercedes.

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