Isack Hadjar vuelve este fin de semana a los volantes de la Fórmula 1 en Bakú. Tras perderse tres carreras por una lesión en la muñeca, el piloto de Red Bull vuelve a estar listo para competir. Al mismo tiempo, se ha confirmado oficialmente la renovación de su contrato hasta 2027; sin embargo, al parecer ni siquiera el propio Hadjar sabe exactamente cuánto tiempo durará su nuevo contrato.

"Es bueno volver en estas condiciones", afirmó Hadjar en la rueda de prensa celebrada en Bakú. Su última carrera fue en Hungría, antes del parón veraniego. "Parece que haya pasado mucho tiempo". Por eso, está deseando volver a la competición.

Al ser preguntado por su estado de salud, Hadjar explica que su muñeca está "lo suficientemente bien como para pilotar". Por lo tanto, para él, la movilidad sin restricciones no es el factor decisivo. Según sus propias declaraciones, todavía sufre dolores, pero considera que el esfuerzo en la cabina es aceptable.

Pequeña fractura, sin operación

Hadjar explica que sufrió una pequeña fractura en la parte exterior de la muñeca. No fue necesaria ninguna operación. En su lugar, esperó a que el proceso de curación se desarrollara de forma natural.

"Seguirá doliendo durante un tiempo", opina Hadjar. Al mismo tiempo, la muñeca ya es lo suficientemente fuerte como para soportar el esfuerzo. Antes de su regreso, realizó una prueba en el simulador. Esta salió bien y le dio una seguridad adicional.

Llama la atención que, ante la pregunta concreta de qué había hecho realmente Hadjar para sufrir la lesión, el francés no entrara en detalles. En lugar de explicar cómo se produjo el accidente, se limitó a hablar exclusivamente de la fractura, la rehabilitación y la resistencia de su muñeca.

Márquez le desaconsejó correr

Hadjar calificó las últimas semanas de frustrantes. Echó especialmente de menos la competición. "Cuando te retiras, te das cuenta de que la vida es un poco monótona y aburrida. Simplemente quieres volver", explica.

Hadjar también tuvo que reducir el ritmo en los entrenamientos debido a la lesión. "Las sesiones de entrenamiento no fueron especialmente divertidas, porque prácticamente no podía hacer nada con el brazo izquierdo", afirma.

La cosa se puso curiosa cuando se le preguntó por su conversación con la estrella de MotoGP, Marc Márquez. Hadjar confirma que habló con el español tras su lesión. A la pregunta de qué le había aconsejado Márquez, la respuesta fue de lo más concisa: "¡Que no corriera!"

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El propio Hadjar desconoce la duración de su contrato

Además de su regreso, en Bakú también se habló del futuro de Hadjar. Se sabe que ha renovado su contrato hasta 2027, pero, cuando se le preguntó si se trataba de un contrato de un año o de varios, el piloto de 21 años no supo dar una respuesta clara.

"No he hablado de eso en absoluto", explica Hadjar. Según él, ha dejado las negociaciones en manos de su equipo. Él mismo se centra en el trabajo en la pista. "Lo hago en la pista, y ya está. Así que fue muy sencillo".

Cuando se le preguntó si el contrato abarcaba varios años, Hadjar respondió con franqueza: "La verdad es que no lo sé. No me importa". A continuación, añadió: "Si eres bueno, te quedas, y eso es todo".

Red Bull no quiere poner límites a Hadjar

Por su parte, Hadjar no se fija ningún objetivo concreto de resultados para su regreso en Bakú. "El coche es competitivo y solo quiero estar ahí, en la lucha con los chicos que tengo delante. Eso es todo", afirma.

Hadjar también niega que el equipo le haya impuesto posibles restricciones tras su lesión. No se le han prohibido actividades de forma general. Él mismo solo quiere ser más prudente en el futuro: "La próxima vez simplemente seré más prudente. Quizá me proteja y ya está".

"Son cosas que pasan", añade Hadjar. No hay restricciones. "No tengo cinco años, así que simplemente tengo que pensármelo dos veces antes de hacer algo".