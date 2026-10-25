Fórmula 1 GP de Estados Unidos
Hadjar lamenta un "desastre de fin de semana" pese a su clasificación del GP de Estados Unidos
Isack Hadjar dice que Red Bull usará sus dos coches en cabeza para desafiar a Kimi Antonelli en el Gran Premio de Estados Unidos
Lydia Mee
Publicado: 25 oct 2026, 4:42
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Isack Hadjar, Red Bull Racing
Foto de: Mark Thompson / Getty Images
Isack Hadjar dice que Red Bull puede intentar usar su ventaja numérica para vencer al poleman y actual líder del campeonato Kimi Antonelli en el Gran Premio de Estados Unidos, después de recuperarse de un inicio de fin de semana de "desastre".
El piloto franco-argelino terminó a solo 0.036 segundos de su compañero de equipo Max Verstappen y a 0.215s del tiempo de pole de Antonelli en el Circuit of the Americas, y dijo que un gran impulso en la puesta a punto había transformado el coche.
Hadjar saldrá tercero en la parrilla de salida, detrás de Antonelli y Verstappen, y junto al Ferrari de Charles Leclerc en cuarto lugar.
"Ha sido un desastre de fin de semana para mí", explicó Hadjar en la rueda de prensa posterior a la clasificación. "Me han borrado todos mis tiempos de vuelta todo el tiempo. Esta mañana no pude completar ni una sola vuelta con los neumáticos blandos.
"Sabía que había algo en el coche porque hubo momentos en los que podía hacer media vuelta y me sentía cómodo, pero nunca podía terminarla. Pero en esa clasificación, el coche realmente cobró un poco más de vida para mí. Profundizamos mucho en la puesta a punto. Probamos muchísimas cosas este fin de semana, y realmente dio sus frutos.
"Así que, en ese sentido, es realmente, realmente satisfactorio. Pero estoy un poco decepcionado, no tanto por la última vuelta, sino más por el primer intento en la Q3, porque sí, la pista estaba peor en esa vuelta final y no fue una gran vuelta, pero fue igual para todos.
"En esa primera vuelta, realmente sentí que perdí mucho tiempo con ese enorme viento de cola que tuve, y sentí que hoy había un poco más. Pero sí, estoy contento con la remontada, digamos".
Cuando se le preguntó si cree que puede desafiar a Antonelli por la victoria en el gran premio de mañana, Hadjar señaló el poder de tener dos coches de Red Bull en segundo y tercer lugar.
"Somos los dos, así que es un poco una ventaja. Así que intentaremos usar eso", dijo Hadjar.
El Gran Premio de Estados Unidos tendrá lugar el domingo 25 de octubre.
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