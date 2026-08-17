La paradoja de Hadjar: tras la mitad de la temporada, el mejor cumplido es que no se hable de él

Si echáramos la vista atrás en el calendario hasta hace aproximadamente un año, el destino de Yuki Tsunoda, tras apenas unos meses en Red Bull, ya parecía sellado. El piloto japonés había sustituido a Liam Lawson como último intento de darle la vuelta a la suerte de un asiento en el que sus predecesores habían cosechado muy pocos resultados, incluida la espiral negativa en la que se había sumido Sergio Pérez desde mediados de 2023 en adelante.

La decisión, siguiendo la tradición de Red Bull, había sido la de promocionar a alguien de la cantera. Sin embargo, el fichaje de Lawson había parecido precipitado y prematuro, dada su escasa experiencia en la F1, hasta el punto de que fue sustituido con la misma rapidez tras solo dos carreras. Del mismo modo, la trayectoria de Tsunoda también duró menos de una temporada, dejando paso a Isack Hadjar.

Que el francés estuviera destinado al asiento junto a Max Verstappen ya estaba claro antes de la mitad de la temporada, pero una segunda parte del campeonato especialmente convincente, incluido el podio de Zandvoort, no hizo más que reforzar sus opciones, ganando la votación interna. Un honor, pero también una responsabilidad, ya que ese segundo asiento lleva años siendo un auténtico quebradero de cabeza para el equipo.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Ciertamente, no se puede negar que el RB22 es un coche muy diferente a los de años anteriores, y el hecho de que la diferencia entre los distintos grupos de la parrilla se haya ampliado con la llegada del nuevo reglamento ayuda a no verse envuelto en las zonas intermedias de la clasificación, salvo en casos aislados. De las once carreras disputadas hasta ahora, Hadjar ha sumado puntos en ocho de ellas y ha terminado entre los seis primeros en siete.

Es evidente que algunas situaciones y los abandonos de sus rivales le han ayudado, como en Barcelona y en Canadá, pero Hadjar está cumpliendo exactamente el objetivo que le ha marcado Red Bull: no se le pide que gane a Max, sino que sume puntos útiles para el campeonato de constructores manteniéndose dentro de un margen determinado respecto al holandés, exactamente lo que no han logrado Pérez, Lawson y Tsunoda.

En años anteriores, Red Bull fijaba esa diferencia en un máximo de tres décimas en la clasificación. Si hacemos una media de esta primera mitad de temporada, que naturalmente tiene en cuenta los incidentes técnicos y las sesiones perdidas —como en Bélgica debido a las penalizaciones en la parrilla—, la diferencia de Hadjar con respecto a Verstappen se sitúa en torno a las dos décimas, lo que encaja perfectamente en el margen deseado en Milton Keynes.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Además, ha habido ocasiones en las que el francés ha logrado mostrarse realmente preparado precisamente en aquellas situaciones en las que Verstappen, por diversas razones, no ha podido sacar partido. Esto se vio enseguida en Australia, donde el holandés quedó fuera en la Q1 debido a una avería técnica, mientras que Hadjar logró un excelente tercer puesto en la parrilla antes de que un fallo del motor le obligara a abandonar la carrera.

Algo similar ocurrió en Mónaco, donde Verstappen se retiró nada más empezar por un problema en la unidad de potencia, mientras que Hadjar consiguió subir al podio, aunque el resultado sigue en el aire debido a la apelación presentada por , McLaren y Red Bull contra Alpine. No obstante, esto no resta mérito a la actuación del francés, quien, por otra parte, también tuvo que hacer frente a varios problemas técnicos durante la carrera.

Probablemente en Spa se vio su mejor carrera: tras salir en la 21.ª posición por un cambio de motor, el francés disputó una excelente carrera que terminó en sexta posición, rodando además a un ritmo tan bueno que se ganó los elogios del director del equipo, Laurent Mekies.

Esteban Ocon, Haas F1 Team; Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

"Creo que es su mejor carrera, es su mejor carrera con nosotros, sin duda. Y no se trata solo de un momento aislado. Ha ido un poco mejor en cada carrera en términos de velocidad. Así que aporta velocidad cada vez que pilota. De hecho, en Bélgica ha dado un paso más, porque ha sido muy, muy rápido desde la FP1", explicó Mekies en Bélgica.

Evidentemente, eso no significa que la temporada haya sido perfecta, como también demuestra el fin de semana en el , en Miami, donde pagó caro un error al inicio de la carrera, aunque este también se debió a tener que salir desde la parte de atrás de la parrilla debido a la descalificación en los entrenamientos oficiales por un error del equipo. Pero todavía hay un aspecto en el que Hadjar siente que debe mejorar: la gestión de la carrera, un ámbito en el que Verstappen sigue siendo superior, tanto en ritmo como en lectura de la carrera.

"A decir verdad, este año no me ha sorprendido realmente. Simplemente he pilotado a un nivel muy alto, decididamente mejor que el año pasado. Es normal, porque es mi segunda temporada. Diría que Max ha estado realmente impresionante en carrera. Creo que mi ritmo en la clasificación ha sido bastante bueno, pero la forma en que Max gestiona las carreras está a otro nivel. Es en eso en lo que me estoy centrando y en lo que estoy trabajando".

Oficialmente, el francés aún no tiene garantizada una plaza para el año que viene, pero los elogios procedentes de Red Bull confirman que Hadjar va por buen camino para merecer la renovación también de cara a 2027. Una señal alentadora, tanto para él como para el equipo, tras años en los que se llegaba al final de la temporada con más interrogantes que certezas sobre quién debía acompañar a Verstappen.