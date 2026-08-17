Hadjar convierte el momento viral del trofeo roto del GP de los Países Bajos en un casco especial

Red Bull ha presentado los cascos y monos de carrera de edición especial para el cuatro veces campeón de Fórmula 1 Max Verstappen y su compañero de equipo Isack Hadjar de cara al próximo Gran Premio de los Países Bajos; el diseño del casco de Hadjar incorpora el trofeo roto que ganó la temporada pasada.

Dado que Zandvoort acoge este fin de semana su última carrera de F1 antes de desaparecer del calendario, la escudería de Milton Keynes ha optado por conmemorar la ocasión con monos de carrera únicos, y ambos pilotos han presentado diseños especiales para sus cascos.

Ambos cascos incluyen guiños a la tradicional cerámica de Delft, con combinaciones de colores azul y blanco y intrincados motivos florales.

Hadjar consiguió su primer podio en la F1 en el Gran Premio de los Países Bajos de 2025. Su tercer puesto le convirtió en el francés más joven de la historia del campeonato en subir al podio. Pero fueron las celebraciones posteriores a la carrera las que se hicieron virales en las redes sociales.

Mientras el entonces piloto de Racing Bulls celebraba con el equipo, rompió su trofeo azul de Delft. En lugar de pasar por alto el incidente, el casco de Hadjar para 2026 hace referencia a ese famoso momento. En la parte trasera del casco aparece una ilustración del trofeo roto junto a una caricatura de la reacción de Hadjar ante lo ocurrido.

Royal Delft confirmó en su momento que se fabricaría un nuevo trofeo para Hadjar, aunque el piloto declaró a Sky Sports F1 que quería quedarse con el trofeo roto.

"Sinceramente, tío, ni siquiera sé dónde está mi trofeo, mi trofeo roto", dijo entonces. "Bueno, supongo que el equipo se está encargando de él. Lo dejé en buenas manos".

Añadió: "Pero no sé qué está pasando, aunque me van a dar uno nuevo, eso lo sé. Pero yo quiero el que está roto. ¿Dónde está el que está roto? Esa es la pregunta. Porque el nuevo… no nos importa el nuevo, ya que no ha formado parte de la historia del Gran Premio.

"Quiero el que está roto porque forma parte de mi trayectoria hacia el podio. El nuevo no huele a alcohol, como el champán y todo eso".

El Gran Premio de los Países Bajos está programado del 21 al 23 de agosto.