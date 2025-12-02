La razón del pinchazo que sufrió Hadjar en Qatar fue su propio coche

Pese a un fin de semana sólido en Lusail, Isack Hadjar no fue recompensado como hubiera querido. Noveno en la sprint, el francés estuvo muy cerca de recuperar un punto simbólico el sábado. Tras una clasificación principal terminada en un buen sexto lugar, una posición que mantuvo durante gran parte de la carrera, Hadjar finalmente ni siquiera vio la bandera de cuadros del Gran Premio.

A apenas dos vueltas del final, cuando se encaminaba hacia una buena suma de puntos, el piloto de Racing Bulls sufrió un pinchazo en su neumático delantero izquierdo. En el contexto de neumáticos muy frágiles en el circuito de Qatar, hasta el punto de que Pirelli y la FIA instauraron límites de vueltas por juego, la explicación de un neumático demasiado dañado fue la primera que se barajó.

Sin embargo, el piloto explicó después de la carrera que ese pinchazo había sido en realidad causado por una pieza de su propio coche. Una decena de vueltas antes de la línea de llegada, la deriva con forma de guardabarros, situada en el lado interior por encima del neumático, comenzó a vibrar fuertemente antes de romperse, pasar bajo el fondo plano, dañar el neumático y poner fin a la carrera del francés.

"La parte delantera del coche se rompió, pasó por debajo del fondo plano, lo destrozó todo… Un coche de plástico, vamos", lamentó Hadjar al micrófono de Canal+ después de la prueba, visiblemente frustrado por haber dejado escapar su sexta posición. Además, el francés explicó que intentó avisar al equipo por radio cuando la pieza empezó a vibrar, pero Racing Bulls le respondió que todo estaba bajo control.

"A unas diez vueltas del final, vi el extremo del alerón delantero irse totalmente al diablo en la recta", añadió el piloto ante los medios internacionales, entre ellos Motorsport.com. "Se lo informé al equipo, pero ellos estaban confiados. Honestamente, sabía que se iba a romper, y una vez que cedió, todo pasó por debajo del piso y destruyó todo el coche."

On peut voir la pièce manquante sur le pneu à droite de la photo. Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

El Gran Premio de Qatar estuvo marcado por el choque entre Pierre Gasly y Nico Hülkenberg y por la convergencia de las estrategias de todos los equipos —o casi— hacia una parada en la vuelta 7 bajo coche de seguridad. Con este escenario, todos los coches (excepto los McLaren) se vieron obligados a pasar de nuevo por boxes en la vuelta 32 para respetar el límite de 25 vueltas impuesto.

Esto, combinado con un trazado donde los adelantamientos son casi imposibles, dio lugar a una carrera poco animada, al menos desde el punto de vista de los pilotos. "Eso hace que la carrera sea realmente aburrida", confió Hadjar. "Y el hecho de tener un número máximo de vueltas autorizado con un juego de neumáticos limita enormemente lo que puedes hacer estratégicamente."

"Es un circuito donde es difícil adelantar. Tenía a George [Russell] bajo control cuando era más rápido que yo, pero podría haberse quedado detrás durante 100 vueltas más. Es simplemente una mala carrera."

El stint de 25 vueltas impuesto también significaba que, en esas 25 vueltas, los pilotos debían atacar sin descanso. "Fue duro, honestamente debería haberme quedado en casa, porque fue una pérdida de tiempo", añadió Hadjar.

