Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de Singapur

Hadjar reclama prohibir los chalecos refrigerantes en la F1: "Se supone que debe ser duro"

Los pilotos de Red Bull, Isack Hadjar y Max Verstappen, han criticado los chalecos refrigerantes en la Fórmula 1.

Lydia Mee Ronald Vording
Publicado:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Isack Hadjar, piloto de Red Bull en la Fórmula 1, cree que los chalecos refrigerantes deberían prohibirse en el campeonato, insistiendo en que el desafío físico extremo sigue siendo una parte importante del automovilismo.

El tema de los chalecos refrigerantes resurgió en el Gran Premio de Bahréin del pasado fin de semana en Malasia debido al calor y la humedad extremos en el Sepang International Circuit. Pero la implementación del equipo ha recibido opiniones dispares por parte de los pilotos.

Mientras algunos pilotos ven con buenos ojos la refrigeración artificial, otros han expresado preocupaciones sobre el ajuste y la eficacia del sistema. Parece funcionar bien durante unas pocas vueltas al bombear líquido frío alrededor del cuerpo a través de tubos en una camiseta ignífuga que se lleva debajo del mono de carreras, pero a medida que sube la temperatura dentro del cockpit, también lo hace el líquido en los tubos.

También lee:

Cuando se le preguntó dónde se situaba en medio de las diferentes opiniones en la parrilla, Hadjar fue claro en su postura, argumentando que las ayudas de refrigeración artificial no tienen cabida en la F1.

"Creo que debería prohibirse. Porque se supone que debe ser duro", explicó el piloto de Red Bull a Motorsport.com y otros medios en Singapur.

El compañero de equipo de Hadjar, el cuatro veces campeón Max Verstappen, también afirmó que el chaleco refrigerante "no es necesario", explicando que no lo usaría aunque se mantuviera frío durante todo un gran premio.

"Para mí no es necesario", dijo el neerlandés. "Sí, hace calor, pero no es una sauna, y con este chaleco refrigerante tienes esos cables estúpidos en el coche, así que también te limita el movimiento.

"No lo necesito, aunque funcionara durante una hora y media, en plan frío, frío, no lo necesito, pero de todos modos no funciona durante una hora y media. No creo que haya funcionado durante una hora y media en ninguna categoría."

Si se declara un riesgo por calor en un Gran Premio de F1, los equipos y los pilotos tienen la opción de llevar sus propios sistemas de chaleco refrigerante o llevar lastre en su lugar, de modo que no haya desventaja de peso para quienes lleven los chalecos.

También lee:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo A qué hora y cómo ver la FP1 y la clasificación sprint del GP de Singapur de F1 2026 desde Latinoamérica

Comentarios destacados
Más de
Lydia Mee

Leclerc elimina las aplicaciones de redes sociales en medio de rumores "tontos" sobre Vasseur y Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Leclerc elimina las aplicaciones de redes sociales en medio de rumores "tontos" sobre Vasseur y Ferrari

Atribuyen a Mekies el fin de la "maldición" del segundo asiento de Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Atribuyen a Mekies el fin de la "maldición" del segundo asiento de Red Bull

Steiner bromea con que las conversaciones sobre Horner y Ferrari son buena publicidad para su libro

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Steiner bromea con que las conversaciones sobre Horner y Ferrari son buena publicidad para su libro
Más de
Isack Hadjar

Lewis Hamilton: Los pilotos jóvenes de F1 son “cada vez más cautelosos” para correr en lluvia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Lewis Hamilton: Los pilotos jóvenes de F1 son “cada vez más cautelosos” para correr en lluvia

El descontento de Hadjar en Sepang: una carrera “desastrosa” en un coche “horrible” y “sin batería”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
El descontento de Hadjar en Sepang: una carrera “desastrosa” en un coche “horrible” y “sin batería”

Hadjar decepcionado por su tercer puesto en Sepang: "La vuelta no ha salido bien"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Hadjar decepcionado por su tercer puesto en Sepang: "La vuelta no ha salido bien"
Más de
Red Bull Racing

Helmut Marko revela que el regreso de la F1 a los motores V8 en 2030 es un “hecho”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Helmut Marko revela que el regreso de la F1 a los motores V8 en 2030 es un “hecho”

Red Bull está superando las restricciones de ADUO, pero sigue pidiendo ajustes para la F1 de 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Red Bull está superando las restricciones de ADUO, pero sigue pidiendo ajustes para la F1 de 2027

Leclerc: Ferrari debe aprender de Red Bull para mejorar su estrategia de carrera en la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Leclerc: Ferrari debe aprender de Red Bull para mejorar su estrategia de carrera en la F1

Últimas noticias

A qué hora y cómo ver la FP1 y la clasificación sprint del GP de Singapur de F1 2026 desde Latinoamérica

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
A qué hora y cómo ver la FP1 y la clasificación sprint del GP de Singapur de F1 2026 desde Latinoamérica

El GP de Singapur podría verse afectado por los incendios forestales en Indonesia

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
El GP de Singapur podría verse afectado por los incendios forestales en Indonesia

McLaren hace cambios para Singapur tras los problemas de motor de Lando Norris

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
McLaren hace cambios para Singapur tras los problemas de motor de Lando Norris

Lewis Hamilton: Los pilotos jóvenes de F1 son “cada vez más cautelosos” para correr en lluvia

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
Lewis Hamilton: Los pilotos jóvenes de F1 son “cada vez más cautelosos” para correr en lluvia