Hadjar reemplaza a Tsunoda en Red Bull para la F1 2026 y Lindblad llega a Racing Bulls

Isack Hadjar se convertirá oficialmente en el nuevo compañero de equipo de Max Verstappen en Red Bull para la temporada 2026 de Fórmula 1, reemplazando a Yuki Tsunoda -que pasará a un rol de piloto de pruebas y de reserva-, mientras que Arvid Lindblad se unirá a Liam Lawson en Racing Bulls.

Hadjar será promovido desde Racing Bulls después de una sólida campaña como debutante, que incluyó un sorprendente podio en el Gran Premio de Países Bajos. El subcampeón de la F2 2024 también logró dos sextos puestos para colarse en el top 10 del campeonato de pilotos, superando a su compañero Lawson en clasificación.

Esto significa que Tsunoda quedará al margen de la parrilla después de un período de cinco años en la F1, cuatro de ellos en el equipo satélite de Red Bull. El piloto de 25 años se unió luego a Red Bull en la tercera carrera de este año, pero ha rendido por debajo de lo esperado al sumar solo 30 puntos para ocupar el 15° puesto del campeonato, mientras Verstappen pelea por el título.

Laurent Mekies, CEO y director del equipo Oracle Red Bull Racing, dijo: "Yuki ha competido con los colores de Red Bull durante siete años y he tenido el placer de trabajar con él en ambos equipos de Red Bull. A lo largo de sus cinco temporadas hasta ahora en la Fórmula 1, Yuki ha madurado hasta convertirse en un piloto completo, rápido a una vuelta los sábados y capaz de arrancadas excepcionales y un excelente manejo de carrera los domingos. Todos en el deporte coinciden en que es imposible no querer a Yuki, su personalidad es contagiosa y se ha convertido en una parte muy especial de la familia Red Bull. En nombre de todos en Red Bull, le agradezco por todo lo que ha aportado hasta ahora y sabemos que brindará un apoyo invaluable a los proyectos de 2026 de aquí en adelante".

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Racing Bulls Team Photo by: Red Bull Content Pool

"En cuanto a Isack, en su primera temporada de F1 ha mostrado una gran madurez y ha demostrado ser un aprendiz rápido. Lo más importante es que ha exhibido la velocidad pura que es el requisito número uno en este deporte. Creemos que Isack puede prosperar junto a Max y producir magia en la pista. 2026 será un gran desafío para el equipo y para Red Bull Ford Powertrains; son tiempos emocionantes y estoy deseando ver lo que podemos lograr juntos".

Por su parte, Isack Hadjar comentó: "Estoy muy agradecido con Oracle Red Bull Racing por darme la oportunidad y la confianza para competir en el nivel más alto de la Fórmula 1. Después de todo el trabajo duro que he realizado desde que me uní al Junior Team, es una gran recompensa. He tenido muchos altibajos a lo largo de mi carrera y ellos siguieron creyendo en mí y empujándome".

"Este año con Visa Cash App Racing Bulls ha sido absolutamente increíble; he aprendido mucho y he conseguido mi primer podio. Siento que soy mucho mejor como piloto y como persona gracias al apoyo y la preparación del equipo. Me siento listo para ir a Oracle Red Bull Racing y estoy feliz y orgulloso de que ellos sientan lo mismo. Es un movimiento increíble; trabajar con los mejores y aprender de Max es algo que no puedo esperar para empezar."

Lawson continuará en Racing Bulls para lo que será su primera campaña completa con el mismo equipo, después de haber comenzado la temporada 2025 con un breve paso por Red Bull.

Arvid Lindblad, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

El neozelandés tendrá como compañero al talentoso británico Lindblad. El piloto de 18 años, que fue ascendido rápidamente a través del programa de desarrollo de Red Bull, está encaminado a terminar sexto en su temporada de debut en la F2.

"Quiero agradecer a todos en VCARB por la oportunidad. Desde que comencé este camino a los cinco años, siempre fue mi objetivo llegar a la Fórmula 1, así que es un momento de orgullo dar este paso", dijo Lindblad, quien disputó dos sesiones de entrenamientos libres este año para Red Bull.

"Estoy extremadamente agradecido al Red Bull Junior Programme y a mi equipo personal por su guía, mentoría y confianza; nada de esto habría sido posible sin su apoyo. 2026 será un gran desafío y sé que hay mucho por aprender, pero estoy listo para trabajar estrechamente con el equipo y afrontarlo. No puedo esperar para comenzar, será un año emocionante".

El director del equipo Racing Bulls, Alan Permane, dijo: "En primer lugar, una enorme felicitación para Isack. Ha completado una temporada realmente excepcional, demostrando un talento sobresaliente en carrera y una consistencia muy por encima de su experiencia. Se ha ganado plenamente su ascenso a Red Bull Racing y le deseamos lo mejor mientras afronta este nuevo y emocionante desafío en su carrera; estamos orgullosos de haber formado parte de su camino.

"Liam ha mostrado un rendimiento y una profesionalidad impresionantes durante todo este año, ha sobresalido cuando las condiciones han sido más difíciles y esperamos construir sobre esto en 2026, mientras que la rápida progresión de Arvid lo marca como uno de los talentos jóvenes más destacados del deporte. Juntos forman una dupla fuerte y dinámica, que encarna la ambición y el espíritu juvenil de VCARB mientras entramos en una nueva era transformadora para la Fórmula 1."