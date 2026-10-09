Hadjar revela una reacción sorprendente tras su primera vuelta con el motor de F1 de Red Bull

La victoria en Malasia no solo fue el primer triunfo de Red Bull en la temporada 2026 de Formula 1, sino también la primera victoria con su propia unidad de potencia. Antiguas figuras clave como Christian Horner, Helmut Marko y, sobre todo, Dietrich Mateschitz merecen reconocimiento por el éxito, y Horner subrayó que hace cinco años el proyecto Powertrains todavía era solo "un agujero en el suelo".

El motor de combustión interna de Red Bull ha sido clasificado por la FIA como el mejor de la parrilla en lo que va de la temporada. El equipo dirigido por Laurent Mekies, lógicamente, habría preferido que no fuera así, ya que ahora es el único fabricante que se queda sin un token de desarrollo. Pero sí subraya cómo Red Bull y Ford han sorprendido a propios y extraños por la forma en que han arrancado con fuerza en su temporada de debut.

También plantea la pregunta de hasta qué punto se han superado las propias expectativas del equipo, aunque Max Verstappen dice que nunca se fue a ninguno de los dos extremos en la preparación de 2026: ni la negatividad en torno a un año potencialmente desastroso ni las sugerencias de que Red Bull tendría un comienzo fulgurante.

"Diría que fui muy neutral en eso. No intentaba ser muy optimista, pero tampoco negativo, porque, quiero decir, ¿cómo ibas a saberlo?", dijo el neerlandés cuando Motorsport.com le preguntó por el impresionante inicio de Red Bull Powertrains.

"Confías en que las personas que han sido contratadas están haciendo un buen trabajo. Pero tampoco intenté darle demasiadas vueltas. Simplemente lo sé cuando el coche está listo para salir y el motor está listo para funcionar.

"Tienen las instalaciones para entregar un motor muy bueno porque Red Bull invirtió mucho dinero en eso. No estaba demasiado estresado por ello, pero por supuesto ahora estamos muy contentos con cómo hemos empezado.

"Podría haber sido mucho peor, como podemos ver en otros lugares del paddock", dijo Verstappen, refiriéndose a las dificultades actuales del anterior socio de motores de Red Bull, Honda.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Pero al mismo tiempo estamos orgullosos de seguir trabajando duro, porque sabemos que hay muchas áreas en las que queremos hacerlo mejor. Esa es simplemente la mentalidad que tenemos dentro del equipo."

Debido a la falta de un token ADUO, esto último no puede lograrse mediante desarrollo de hardware, pero eso no significa que Red Bull y Ford no estén haciendo nada entre bastidores. Numerosos aspectos del software y de la gestión de energía se han optimizado carrera a carrera, contribuyendo al rendimiento en Bakú y Malasia.

Según Isack Hadjar, esas actuaciones marcan un enorme contraste con la situación en la que se encontraba el proyecto de unidad de potencia de Red Bull a principios de este año.

"Bueno, sinceramente, recuerdo la primera vuelta que hice con el motor en Barcelona. Pensé: guau, esta va a ser una temporada larga", reveló Hadjar cuando Motorsport.com le preguntó lo impresionado que está por el trabajo que ha hecho la gente del motor.

"Pero se recuperó rápidamente después de eso, y creo que ni siquiera me doy cuenta realmente de lo impresionante que es."

Con esas palabras finales, Hadjar también se refiere a cómo se ha construido desde cero la nave Jochen Rindt. Por supuesto, Red Bull ha invertido mucho en las instalaciones y también en el equipo dirigido por Ben Hodgkinson —un equipo con numerosos fichajes procedentes de Mercedes—, pero aun así, el progreso logrado en tan poco tiempo es notable.

"Recuerdo el comienzo", dijo Hadjar. "Básicamente, el proyecto empezó después de que me uniera al equipo junior. Recuerdo que cuando iba a Red Bull, literalmente solo estaba Red Bull Racing. Y luego, en unos seis meses, había dos edificios enormes y todo empezó a partir de ahí.

"Simplemente estoy muy feliz por todos los chicos y chicas en la fábrica, aunque a veces un motor pueda ser un poco frustrante [para un piloto]."

Con eso, Hadjar quiere decir que un piloto puede influir en el desarrollo del chasis mediante comentarios y preferencias, pero tiene mucha menos influencia cuando se trata de la unidad de potencia.

"Cuando hablo del chasis… El motor es algo en lo que no puedo tener mucho impacto como piloto, en términos de desarrollo y todo lo demás. Ni de lejos tanto como puedo hacer con el coche. Solo tengo que depender del equipo, y por suerte mi equipo tiene talento. Estoy muy contento con eso."