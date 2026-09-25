Hadjar: Si no me hubiera perdido tres carreras, sería segundo en la parrilla

Isack Hadjar se clasificó cuarto en Bakú con una sólida actuación en la clasificación, pero cree que había más sobre la mesa para él y Red Bull el viernes en Azerbaiyán. Si no se hubiera perdido los últimos tres fines de semana, insiste, habría sido segundo.

"Nada excepcional," dijo sobre su sesión a los medios, incluido Motorsport.com. "Simplemente siento que necesito más vueltas en el coche para estar realmente segundo en la parrilla. Está bastante apretado por delante."

El tiempo de 1m43.500s de Hadjar en la Q3 fue solo 0.137s más lento que Charles Leclerc, quien terminó segundo en la sesión, con la diferencia respecto al autor de la pole, George Russell, demasiado grande para que nadie más pudiera afirmar de forma realista que estaba en la lucha por la pole.

El francés también fue más rápido que Max Verstappen, quien terminó octavo en la sesión.

"Estoy contento conmigo mismo," declaró Hadjar. "Simplemente, ya sabes, si hubiera corrido las últimas tres carreras, entonces definitivamente estaría segundo en la parrilla. Simplemente siento que es una pista difícil a la que volver después de dos meses."

El GP de Azerbaiyán de esta semana es el primero para el francés desde la carrera en Hungría a finales de julio —se perdió las carreras en Zandvoort, Monza y Madrid por una lesión en la muñeca— y subrayó que eligió intencionadamente construir su confianza a lo largo de las sesiones de práctica.

"Para mí, me dije que era obligatorio no tocar el muro ni nada. Para una vuelta, no tiene sentido asumir muchos riesgos, la verdad. Así que realmente estuve conduciendo un poco por debajo de los límites todo el fin de semana en secciones muy estrechas. Creo que simplemente di ese paso natural en la Q3."

"Pero realmente lo tenía bajo control y empecé a divertirme un poco más al final de la Q2, en realidad estaba tomando riesgos y, de hecho, me fui largo por primera vez este fin de semana, tuve un bloqueo.

"Así que sí, ese fue el enfoque inteligente."

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Hadjar también subrayó que notó cómo había cambiado su Red Bull desde la última vez que estuvo al volante, aunque admitió que Mercedes seguía estando fuera de su alcance y el de su equipo el viernes.

"Se siente mejor en las curvas que cuando dejé el coche en Budapest," dijo. "Definitivamente dio un paso adelante en el equilibrio. Simplemente el comportamiento del coche de inmediato, vuelta uno ayer, fue como, esto es mejor que simplemente...

"Mercedes son simplemente rápidos en las rectas, simplemente muy rápidos. No es que no sean rápidos en las curvas, siguen siendo los más rápidos, pero es que cuando estás en línea recta en el sector tres, sufrimos mucho."

El cuarto puesto en Azerbaiyán es la mejor actuación de Hadjar en clasificación desde la apertura de la temporada en Melbourne, donde salió tercero en la parrilla.

Fotos del GP de Azerbaiyán de F1 - viernes