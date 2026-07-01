Hadjar siente que por fin se midió "con los pesos pesados" en Austria

Saliendo octavo en la parrilla de salida del Gran Premio de Austria, Isack Hadjar quedó eclipsado por su compañero Max Verstappen, capaz de meterse en la lucha por la victoria frente a los Mercedes. No obstante, el francés confirmó por su parte los progresos de Red Bull Racing con sus evoluciones introducidas en Spielberg.

Sexto bajo la bandera a cuadros, cedió cerca de 28 segundos respecto a su vecino de garaje, pero superó al McLaren del vigente campeón del mundo Lando Norris y al Ferrari de Charles Leclerc, después de haber podido por fin batirse con ellos.

"Creo que no recuerdo una carrera en mi trayectoria en la que me haya peleado con los pesos pesados, como el Ferrari, el McLaren... fue realmente agradable", destaca además el piloto francés. "Fue una primera vez, y creo que salimos bastante bien parados. Pero si hubiéramos salido un poco más arriba en la parrilla, sin nuestros problemas de despliegue (de energía), creo que un cuarto puesto estaba a nuestro alcance, así que es positivo."

Subrayando que se encontró con "bastantes bloqueos", Isack Hadjar tuvo que seguir lidiando con unos frenos que todavía no le convienen en el RB22.

"Tenía muy poca confianza, así que tuve que dejar margen en cada vuelta", explica. "Pero sentí que todos a mi alrededor estaban en la misma situación, no era el único. Creo que puede estar relacionado con la pista, con las altas temperaturas de la pista, y los neumáticos lo estaban pasando realmente mal."

El Red Bull evoluciona bien

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Liam Fabre

Aunque dominado en rendimiento puro por Max Verstappen, Isack Hadjar encadena desde el Gran Premio de Canadá una buena cosecha de puntos y se felicita por la manera en que Red Bull logra poco a poco desarrollar su monoplaza.

"Creo que lo notamos claramente en el ritmo de carrera", insiste. "Creo que teníamos el segundo coche más rápido hoy. En general, sufrimos más en ritmo de carrera que en ritmo de clasificación. Este fin de semana estuvo más equilibrado, así que estoy muy contento por ese lado."

"`Tenía la impresión de que el coche estaba en la ventana correcta, y aun así es rápido, es alentador. Tuvimos una primera evolución en Miami, que supuso un gran paso adelante. Aquí hemos dado un buen salto en ritmo de carrera. A una vuelta, todavía no estamos al nivel de Mercedes, y creo que ellos siguen progresando. Pero es muy alentador."